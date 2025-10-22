https://ukraina.ru/20251022/evropeyskie-politiki-gotovyat-plan-po-svo-1070471645.html

Европейские политики готовят план по СВО

Политики ЕС, Британии и Украины готовят план мирного соглашения, которое позволит остановить кровопролитие на украинском поле битвы. Об этом сооьщила Financial Times.

2025-10-22T09:36

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070016187_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_673cc9113dc38e9c768bf9d96908d277.jpg

"Украина и ее европейские союзники готовят план мирного соглашения, который позволит США оставаться на стороне будущих переговоров с Россией после неоднозначных сигналов Белого дома", — сказано в публикации.Новый план вдохновлён примером "плана Трампа" по деэскалации израильско-палестинского конфликта. Совет по вопросам мира под эгидой президента США Дональда Трампа позволил остановить кровопролитие в Секторе Газы и есть надежда на повторение успеха, считают авторы аналогичного плана для Украины.Известно, что новый план уже обсуждался советниками по национальной безопасности европейских стран накануне заседания представителей государств из "коалиции желающих" ввести войска на Украину. Также известно, что авторы плана предлагают остановку боевых действий по фактической линии боевого соприкосновения (фронта) в зоне СВО. До этот президент США призывал к остановке боевых действий по ЛБС с переходом к объявлению мира, при котором "победителями себя объявят обе стороны". По словам президента США, сторонами конфликта являются Россия и Украина, а сам он занимает нейтральную позицию и выступает посредником.Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел эту проблему в публикации Зеленский ищет поддержку после встречи в Вашингтоне. В ЕС готовят новые сценарии продолжения конфликтаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

