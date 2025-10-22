https://ukraina.ru/20251022/budapeshtskiy-sammit-istoricheskie-shansy-strategicheskie-riski-1070475327.html
Будапештский саммит: исторические шансы, стратегические риски
Будапештский саммит: исторические шансы, стратегические риски
2025-10-22T10:17
2025-10-22T10:17
2025-10-22T10:17
Начало 23 октября в 13:00 в Дальнем зале пресс-центра международной медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, 4).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру".Главная интрига международной политики сегодня связана с предстоящей встречей президентов США и России в столице Венгрии. От этой встречи ждут мирного решения украинского кризиса и потепления в отношениях России и Запада. Однако противники мирного урегулирования, среди которых большинство лидеров европейских стран, делают все, чтобы этот саммит закончился провалом и новым этапом глобальной военной эскалации.Участники:- депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Константин ЗАТУЛИН;- заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", член Российского совета по международным делам Дмитрий СУСЛОВ;- политолог Андрей Суздальцев;- политтехнолог, автор "Украина.ру" Михаил ПАВЛИВ;- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВВедущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Будапештский саммит: исторические шансы, стратегические риски
Начало 23 октября в 13:00 в Дальнем зале пресс-центра международной медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, 4).
Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру".
Главная интрига международной политики сегодня связана с предстоящей встречей президентов США и России в столице Венгрии. От этой встречи ждут мирного решения украинского кризиса и потепления в отношениях России и Запада. Однако противники мирного урегулирования, среди которых большинство лидеров европейских стран, делают все, чтобы этот саммит закончился провалом и новым этапом глобальной военной эскалации.
- депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Константин ЗАТУЛИН;
- заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", член Российского совета по международным делам Дмитрий СУСЛОВ;
- политолог Андрей Суздальцев;
- политтехнолог, автор "Украина.ру" Михаил ПАВЛИВ;
- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".