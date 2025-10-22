Будапештский саммит: исторические шансы, стратегические риски - 22.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251022/budapeshtskiy-sammit-istoricheskie-shansy-strategicheskie-riski-1070475327.html
Будапештский саммит: исторические шансы, стратегические риски
Будапештский саммит: исторические шансы, стратегические риски - 22.10.2025 Украина.ру
Будапештский саммит: исторические шансы, стратегические риски
Мультимедийная конференция
2025-10-22T10:17
2025-10-22T10:17
россия
сша
венгрия
константин затулин
андрей суздальцев
михаил павлив
украина.ру
миа "россия сегодня"
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/15/1070440721_0:57:1474:886_1920x0_80_0_0_7e2c37a466d7e3c38cc2c998a45b4f26.jpg
Начало 23 октября в 13:00 в Дальнем зале пресс-центра международной медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, 4).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру".Главная интрига международной политики сегодня связана с предстоящей встречей президентов США и России в столице Венгрии. От этой встречи ждут мирного решения украинского кризиса и потепления в отношениях России и Запада. Однако противники мирного урегулирования, среди которых большинство лидеров европейских стран, делают все, чтобы этот саммит закончился провалом и новым этапом глобальной военной эскалации.Участники:- депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Константин ЗАТУЛИН;- заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", член Российского совета по международным делам Дмитрий СУСЛОВ;- политолог Андрей Суздальцев;- политтехнолог, автор "Украина.ру" Михаил ПАВЛИВ;- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВВедущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
россия
сша
венгрия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/15/1070440948_0:0:1080:1920_1920x0_80_0_0_1c8a67d83a7c476c676cdc65eb81f5be.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, сша, венгрия, константин затулин, андрей суздальцев, михаил павлив, украина.ру, миа "россия сегодня", новости
Россия, США, Венгрия, Константин Затулин, Андрей Суздальцев, Михаил Павлив, Украина.ру, МИА "Россия сегодня", Новости

Будапештский саммит: исторические шансы, стратегические риски

10:17 22.10.2025
 
© Украина.руУкраинское досье. Будапештский саммит: исторические шансы, стратегические риски
Украинское досье. Будапештский саммит: исторические шансы, стратегические риски - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Мультимедийная конференция
Начало 23 октября в 13:00 в Дальнем зале пресс-центра международной медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, 4).
Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру".
Главная интрига международной политики сегодня связана с предстоящей встречей президентов США и России в столице Венгрии. От этой встречи ждут мирного решения украинского кризиса и потепления в отношениях России и Запада. Однако противники мирного урегулирования, среди которых большинство лидеров европейских стран, делают все, чтобы этот саммит закончился провалом и новым этапом глобальной военной эскалации.
Участники:
- депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Константин ЗАТУЛИН;
- заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", член Российского совета по международным делам Дмитрий СУСЛОВ;
- политолог Андрей Суздальцев;
- политтехнолог, автор "Украина.ру" Михаил ПАВЛИВ;
- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияСШАВенгрияКонстантин ЗатулинАндрей СуздальцевМихаил ПавливУкраина.руМИА "Россия сегодня"Новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:28Орбан заверяет в подготовке саммита лидеров США и России
10:17Будапештский саммит: исторические шансы, стратегические риски
10:11"Оказывал помощь": в Амурской области задержан украинский шпион
10:07"Режим тишины", метания Трампа и "мирный" план Европы по СВО. Хроника событий на утро 22 октября
09:59Стали известны последствия ударов ВС РФ
09:43Освобождена Гнатовка под Покровском
09:36Европейские политики готовят план по СВО
09:15Обстановка на Запорожском направлении
09:08Армия России уверенно продвигается в кварталах Купянска
09:05Ориентировочный маршрут ракет и БПЛА ВС РФ этой ночью и утром публикуют украинские СМИ
08:41Удастся ли ЕС сорвать саммит в Будапеште и будет ли прорыв в переговорах по Украине — Ищенко
08:37Главное за ночь 22 октября
08:14ВСУ совершили массированный удар по Мордовии, Дагестану и другим регионам РФ
08:00"Вы были и остаётесь из первейших и лучших дипломатов и политиков". Советский дипломат Адольф Иоффе
07:43Отопление на Украине зимой будет под огромным вопросом - Гончаренко*
07:22ВС РФ утром ударили дронами и ракетами по Украине
07:00Игорь Нагаев: Россия нашла способ сокрушить Украину, пока Запад не успел нанести ущерб ее экономике
06:27Советуют украинцам греться дыханием и самовнушением. Чем занимаются украинские элиты
06:25Как срывают встречи Путина и Трампа противники мира
06:11"В ноябре Украина закроет границы", "Мужики из Херсона": снова "рука Москвы"?Нас останется 10 миллионов
Лента новостейМолния