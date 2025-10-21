Захарова рассказала о наигранной интриге вокруг встречи Лаврова и Рубио - 21.10.2025 Украина.ру
Захарова рассказала о наигранной интриге вокруг встречи Лаврова и Рубио
Захарова рассказала о наигранной интриге вокруг встречи Лаврова и Рубио - 21.10.2025 Украина.ру
Захарова рассказала о наигранной интриге вокруг встречи Лаврова и Рубио
Интригу на пустом месте в западных СМИ оценила 21 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова
2025-10-21T11:50
2025-10-21T12:19
Комментируя сообщения о том, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио якобы отложена, она заявила РИА Новости, что западные СМИ сами вбрасывают слухи, а потом сами их опровергают."Сами вбрасывают некие слухи, сами потом опровергают", - констатировала Захарова.Она назвала это "инфобалаганом, устроенным западными СМИ".Ранее в западной прессе появились сообщения об "отменённой", "сорванной" и "перенесённой" якобы запланированной личной встрече глав МИД России и Госдепа США.После телефонного разговора президентов России и США в Москве и Вашингтоне анонсировали личную встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом в Будапеште, а также подготовительную работу к этой встрече на уровне глав внешнеполитических ведомств с участием рабочих групп.На эту тему высказался замглавы МИД РФ. Подробности в публикации "Нельзя отложить то, о чем не было договоренности": МИД РФ опроверг CNN.
Захарова рассказала о наигранной интриге вокруг встречи Лаврова и Рубио

11:50 21.10.2025 (обновлено: 12:19 21.10.2025)
 
Интригу на пустом месте в западных СМИ оценила 21 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова
Комментируя сообщения о том, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио якобы отложена, она заявила РИА Новости, что западные СМИ сами вбрасывают слухи, а потом сами их опровергают.
"Сами вбрасывают некие слухи, сами потом опровергают", - констатировала Захарова.
Она назвала это "инфобалаганом, устроенным западными СМИ".
Ранее в западной прессе появились сообщения об "отменённой", "сорванной" и "перенесённой" якобы запланированной личной встрече глав МИД России и Госдепа США.
После телефонного разговора президентов России и США в Москве и Вашингтоне анонсировали личную встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом в Будапеште, а также подготовительную работу к этой встрече на уровне глав внешнеполитических ведомств с участием рабочих групп.
На эту тему высказался замглавы МИД РФ. Подробности в публикации "Нельзя отложить то, о чем не было договоренности": МИД РФ опроверг CNN.
Лента новостейМолния