Прилепин вернулся в Донбасс и заключает новый военный контракт

Захар Прилепин вернулся в Донбасс и заключает новый военный контракт. Об этом сообщили представители российского литератора.

2025-10-21T15:51

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1a/1043010281_0:0:873:492_1920x0_80_0_0_9ff156bb517d56a178ddf4170ac85cae.jpg

Захар Прилепин решил вернуться на военную службу несколько месяцев назад. С тех пор он проходил все необходимые военно-врачебные комиссии, о чём ранее сообщал, в частности, в интервью американскому эксперту Скотту Риттеру. В настоящее время Прилепин находится в Донбассе. Оформление военного контракта и подготовка продолжаются. Ближайшие недели будут посвящены сборам. Процесс возвращения в строй запущен. По завершении всех формальностей Прилепин планирует приступить к своим служебным обязанностям. Под руководством Прилепина продолжают работу два военных подразделения и лагерь военной подготовки "Сталь", который, в том числе, занимается подготовкой иностранных добровольцев. "Последние полгода я прохожу военно-врачебные комиссии, чтобы после тяжелого ранения вернуться в строй. Об этом сообщал и в интервью Скотту Риттеру два месяца назад. Сейчас выхожу на финальную стадию — нахожусь в процессе подписания военного контракта. Пару недель на сборы — и надеюсь присоединиться к своим товарищам", - сообщил Прилепин. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В ЛНР ищут тела жертв ВСУ, Верховная Рада повышает налоги. Главное на этот час Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2025

