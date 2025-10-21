Прилепин вернулся в Донбасс и заключает новый военный контракт - 21.10.2025 Украина.ру
Прилепин вернулся в Донбасс и заключает новый военный контракт
Захар Прилепин вернулся в Донбасс и заключает новый военный контракт. Об этом сообщили представители российского литератора.
Захар Прилепин решил вернуться на военную службу несколько месяцев назад. С тех пор он проходил все необходимые военно-врачебные комиссии, о чём ранее сообщал, в частности, в интервью американскому эксперту Скотту Риттеру. В настоящее время Прилепин находится в Донбассе. Оформление военного контракта и подготовка продолжаются. Ближайшие недели будут посвящены сборам. Процесс возвращения в строй запущен. По завершении всех формальностей Прилепин планирует приступить к своим служебным обязанностям. Под руководством Прилепина продолжают работу два военных подразделения и лагерь военной подготовки "Сталь", который, в том числе, занимается подготовкой иностранных добровольцев. "Последние полгода я прохожу военно-врачебные комиссии, чтобы после тяжелого ранения вернуться в строй. Об этом сообщал и в интервью Скотту Риттеру два месяца назад. Сейчас выхожу на финальную стадию — нахожусь в процессе подписания военного контракта. Пару недель на сборы — и надеюсь присоединиться к своим&nbsp;товарищам", - сообщил Прилепин. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В ЛНР ищут тела жертв ВСУ, Верховная Рада повышает налоги. Главное на этот час Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Прилепин вернулся в Донбасс и заключает новый военный контракт

15:51 21.10.2025
 
© Фото : Захар Прилепин
© Фото : Захар Прилепин
Захар Прилепин вернулся в Донбасс и заключает новый военный контракт. Об этом сообщили представители российского литератора.
Захар Прилепин решил вернуться на военную службу несколько месяцев назад. С тех пор он проходил все необходимые военно-врачебные комиссии, о чём ранее сообщал, в частности, в интервью американскому эксперту Скотту Риттеру.
В настоящее время Прилепин находится в Донбассе. Оформление военного контракта и подготовка продолжаются. Ближайшие недели будут посвящены сборам.
Процесс возвращения в строй запущен. По завершении всех формальностей Прилепин планирует приступить к своим служебным обязанностям.
Под руководством Прилепина продолжают работу два военных подразделения и лагерь военной подготовки "Сталь", который, в том числе, занимается подготовкой иностранных добровольцев.
"Последние полгода я прохожу военно-врачебные комиссии, чтобы после тяжелого ранения вернуться в строй. Об этом сообщал и в интервью Скотту Риттеру два месяца назад. Сейчас выхожу на финальную стадию — нахожусь в процессе подписания военного контракта. Пару недель на сборы — и надеюсь присоединиться к своим товарищам", - сообщил Прилепин.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В ЛНР ищут тела жертв ВСУ, Верховная Рада повышает налоги. Главное на этот час
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
НовостиЛНРУкраинаДонбассЗахар ПрилепинУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссиядоброволецДобровольцырусская литература
 
