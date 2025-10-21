https://ukraina.ru/20251021/pered-budapeshtom-chego-zhdat-ot-novoy-vstrechi-putina-i-trampa-1070414385.html

Перед Будапештом. Чего ждать от новой встречи Путина и Трампа

Трамп и Путин снова прокатили мир на эмоциональных качелях. Продолжительный разговор президентов России и США обнулили долго готовящийся важный визит Зеленского в Вашингтон. И снова "подход к снаряду" украинской делегации в Овальном кабинете оказался безрезультативным.

И Зеленскому пришлось спешно сверять позиции с британцами и прочими европейцами. Вообще намеченная встреча Путина и Трампа в Будапеште может перевернуть всю мировую повестку. Но вот российские аналитики акцентируют, что если и есть оптимизм в политических поворотах последней недели, то очень осторожный. Европейское военное лобби очень сильно, как и эго Зеленского велико: компромиссы и уступки в их планы не входят. Что дальше? Анализировали эксперты в своих соцсетях.Публицист Алексей БобровскийПо сути, можно сказать, что Россия подыграла в большой геополитической игре США. В этом конкретно раунде. То, что корабельных ракет на Украине не может быть - было ясно. Три экспериментальные установки США не пошлют во все еще страну, в которой американские же системы ПВО последние недели сбивают 0-6% ракет и БПЛА из России. С ядерными боеголовками ситуация следующая. Последние ядерные боевые части у морских "томагавков" распилили в 2011. А сухопутные Грифоны (BGM-109G Gryphon) порезали по договору аж в 1991. Их просто нет.Потому Трамп и переваливает на Европу расходы - "Вам воевать с русскими, вам платить, ибо вам защищаться".Тезисно после очередного разговора Владимира Путина с Трампом расклад по ключевым акторам вырисовывается следующий: Европа: Получила приказ увеличивать закупки у США и выполнит его. Еврорейх готовится к взрыву оборонных расходов" до €6,8 трлн к 2035. Вариантов отвернуть Еврорейх от войны с нами - почти нет (только если сами или при содействии США, или с нашей помощью развалятся). Рейхскомиссар по обороне Кубилюс подчеркнул, что военные потребности Украины для ЕС приоритет и неотъемлемая часть европейской системы обороны. Игра США сделана. Если СВО закончится без отрезания их от Черного моря, то Британия официально будет в Одессе, еврорейх оккупирует под видом защиты остатки Украины. - Теперь США заставят ЕС рвать связи и с Пекином.Британия: Полностью взяла на себя управление Украиной (ФСБ подтверждает) - Будет оперативно подруливать военными планами ЕС через НАТО (Трамп не зря ездил на остров) - Усилит давление на Россию по линии бывшего СССР. Будет много провокаций. - Попытаются сорвать любые переговоры. Истощение всех - выгодно Лондону.США: Почти ничего серьезного дать сейчас США рейху не могут. Военная пауза - это увеличение долгосрочных заказов. Снятие проблемы "томагавков". Пауза - это победа престижа и выход из конфликта де-факто. Трампу, как программа минимум, будет выгоден "горячий мир". США будут милитаризировать рейх, предложат сотрудничество в энергетике нам. Пауза или выход из конфликта - возможность переключить внимание на Китай.Россия: Встреча в Будапеште (или где-то еще) - победа престижа. Сейчас удержали мир от 3-й Мировой. Главный возможный минус (зависит от результатов встречи) - потеря возможности добить инфраструктуру Украины. Возможно, тактический плюс - хороший момент разобраться, например, с экономикой, но серьезный стратегический риск. (Как после Советско-финской войны). Возможность тактической спайки с группой Трампа для слива главного исторического врага России - Англии. Шансы и варианты есть. Далее нашей задачей будет приближение развала Еврорейха. Украина: нет никакой Украины. Это фантом. Хворост, дрова в топке.Украинский политический аналитик Сергей МарченкоЧуда не произошло. … никаких "Томагавков" Трамп не дал. Теперь нас ждет встреча Трампа с Путиным в Будапеште и очередные эмоциональные качели, продаст нас Трамп или не продаст. Если вы хотите правды, то конечно же, Трамп продаст. Здесь ничего личного, он и родную мать продаст за славу и аплодисменты.Такова уж его натура. Но есть хорошие новости.Как бы ни хотел нас продать Трамп, у него ничего не получится, пока Украина сама не согласится на капитуляцию.Отдать россиянам украинские земли вместе с украинцами на оккупированных территориях могут только украинские политики, а не американские. У Трампа тупо нет таких полномочий. В Будапеште будет много громких и неприятных для нас заявлений. Путин снова политически переигрывает Трампа и новых санкций не будет.Назначат новый раунд переговоров.Не исключено, что в Москве.Украинский политолог Алексей ПаничУдивляюсь я этой эмоциональной качели. "О, Трамп давит на Путина, ура! А мы что говорили?!" "О, Трамп давит на Зеленского, все плохо! А мы что говорили?!" Мне это напоминает анекдот о не ходящих часах, но дважды в сутки показывает правильное время. Трамп не союзник ни нам, ни Путину; но есть ряд причин, почему он хочет прекратить эту войну и не может от нее отвлечься. Поэтому он, вполне ожидаемо, будет давить на подвергающегося давлению.Начиная, конечно, с более слабой, на его взгляд, стороны. И так пока стороны где-то не сойдутся. Поэтому в "жестком", как говорится, разговоре в Белом Доме, где Трамп кричал на Зеленского и повторял тезисы Путина, нет ничего ни странного, ни трагического. Трамп все это говорил не потому, что он действительно так думает (ему все это глубоко безразлично), а потому, что решил, что сейчас пора надавить на Зеленского, уже почти поверившего (достаточно наивно), что Трамп эволюционировал в нашего союзника.Украинский политтехнолог Карл ВолохПочему Трамп обиделся на Путина после Анкориджа и заговорил о Томагавках? Потому что с его точки зрения Путин не оценил его существенных уступок и не пошел навстречу ни в чем.Готовность прекратить войну в обмен на территории Донбасса, которые россияне уже столько лет не могут завоевать, оказалась оскорбительной даже для Трампа. 2. Почему вдруг последняя встреча Зеленского с Трампом, на которую возлагались такие надежды, стала таким разочарованием для обеих сторон? Только из-за "Томагавки"? Не думаю.Трамп их никогда твердо не обещал, а Зеленский уже научился не качать с ним права. 3. Что же произошло, почему тональность разговора с американцами так изменилась после нескольких месяцев явного потепления? Не сомневаюсь, что дело в звонке Путина в Вашингтон накануне. 4. Если информация Washington Post правдива, то Путин предложил Трампу отдать определенные районы Запорожской и Херсонской областей, которые он захватил, в обмен на контролируемую Украиной часть Донбасса.И Трамп увидел здесь очертания будущего компромисса. 5. Зеленский оказался не готов обсуждать эту конфигурацию возможного соглашения. Поэтому встреча стала таким разочарованием для обоих. 6. Главным фактором в дальнейшем ходе событий будет позиция Европы. Впрочем, если я правильно читаю подтекст заявлений Стармера и Мерца, европейские союзники вполне могут приобщиться к давлению на Зеленского.Главным вознаграждением за уступчивость будут гарантии послевоенной безопасности. Ну и, само собой, золотой парашют для самого Зеленского.О том, как Европа готовится к войне с Россией - в статье "Русофобия - последний довод короля: как Великобритания и НАТО готовятся воевать с Россией".

