"На шее государства — удавка, Украина вступает в процесс осознания своей ненужности" — Маркосян
Украина столкнулась с кризисом самоидентификации, осознав, что ее стратегическая ценность для Запада как проекта "анти-Россия" исчерпана и теперь стала приносить убытки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
"[Владимиру] Зеленскому уже нечего предложить [президенту США Дональду] Трампу", — констатировала Маркосян. По словам эксперта, это свидетельствует о фундаментальном изменении отношения Запада к украинскому проекту.
"Украина вступает в процесс осознания своей ненужности, а проект "анти-Россия" начинает приносить убытки", — заявила политолог. Она подчеркнула, что страна оказалась в ситуации, когда ее основная функция перестала быть востребованной.
"Это удавка на шее государства, решившего, что "золотая рыбка" будет ему служить вечно", — констатировала Маркосян. Эксперт отметила, что Киев недооценил изменчивость международной политики и теперь сталкивается с последствиями.
Сложившаяся ситуация стала закономерным итогом ошибочной политики, когда Украина сделала ставку исключительно на конфронтацию с Россией, не предложив миру ничего взамен, заключила эксперт.
Полный текст материала Анны Черкасовой Елена "Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом" на сайте Украина.ру.
Поменяет ли Трамп свое решение по "Томагавкам" и в каком настроении Зеленский возвращался из Вашингтона — в материале Дениса Рудомётова "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.
