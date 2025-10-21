"На шее государства — удавка, Украина вступает в процесс осознания своей ненужности" — Маркосян - 21.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251021/na-shee-gosudarstva--udavka-ukraina-vstupaet-v-protsess-osoznaniya-svoey-nenuzhnosti--markosyan-1070378713.html
"На шее государства — удавка, Украина вступает в процесс осознания своей ненужности" — Маркосян
"На шее государства — удавка, Украина вступает в процесс осознания своей ненужности" — Маркосян - 21.10.2025 Украина.ру
"На шее государства — удавка, Украина вступает в процесс осознания своей ненужности" — Маркосян
Украина столкнулась с кризисом самоидентификации, осознав, что ее стратегическая ценность для Запада как проекта "анти-Россия" исчерпана и теперь стала приносить убытки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2025-10-21T04:40
2025-10-21T04:40
новости
украина
запад
сша
елена маркосян
дональд трамп
украина.ру
трамп и зеленский
россия
проект
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/100993/84/1009938471_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_8c0bd9470cb2408f2e3465f2f431a3cf.jpg
"[Владимиру] Зеленскому уже нечего предложить [президенту США Дональду] Трампу", — констатировала Маркосян. По словам эксперта, это свидетельствует о фундаментальном изменении отношения Запада к украинскому проекту."Украина вступает в процесс осознания своей ненужности, а проект "анти-Россия" начинает приносить убытки", — заявила политолог. Она подчеркнула, что страна оказалась в ситуации, когда ее основная функция перестала быть востребованной."Это удавка на шее государства, решившего, что "золотая рыбка" будет ему служить вечно", — констатировала Маркосян. Эксперт отметила, что Киев недооценил изменчивость международной политики и теперь сталкивается с последствиями.Сложившаяся ситуация стала закономерным итогом ошибочной политики, когда Украина сделала ставку исключительно на конфронтацию с Россией, не предложив миру ничего взамен, заключила эксперт.Полный текст материала Анны Черкасовой Елена "Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом" на сайте Украина.ру.Поменяет ли Трамп свое решение по "Томагавкам" и в каком настроении Зеленский возвращался из Вашингтона — в материале Дениса Рудомётова "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251020/zadnego-dvora-bolshe-net-pochemu-ssha-vstupili-v-konflikt-s-kolumbiey-1070373608.html
украина
запад
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/100993/84/1009938471_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_153df0f760fed33bf1ac9d312fb1e93b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, сша, елена маркосян, дональд трамп, украина.ру, трамп и зеленский, россия, проект, война на украине, главные новости, сво, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине, эксперты
Новости, Украина, Запад, США, Елена Маркосян, Дональд Трамп, Украина.ру, Трамп и Зеленский, Россия, проект, война на Украине, Главные новости, СВО, аналитики, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, эксперты

"На шее государства — удавка, Украина вступает в процесс осознания своей ненужности" — Маркосян

04:40 21.10.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украина столкнулась с кризисом самоидентификации, осознав, что ее стратегическая ценность для Запада как проекта "анти-Россия" исчерпана и теперь стала приносить убытки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
"[Владимиру] Зеленскому уже нечего предложить [президенту США Дональду] Трампу", — констатировала Маркосян. По словам эксперта, это свидетельствует о фундаментальном изменении отношения Запада к украинскому проекту.
"Украина вступает в процесс осознания своей ненужности, а проект "анти-Россия" начинает приносить убытки", — заявила политолог. Она подчеркнула, что страна оказалась в ситуации, когда ее основная функция перестала быть востребованной.
"Это удавка на шее государства, решившего, что "золотая рыбка" будет ему служить вечно", — констатировала Маркосян. Эксперт отметила, что Киев недооценил изменчивость международной политики и теперь сталкивается с последствиями.
Сложившаяся ситуация стала закономерным итогом ошибочной политики, когда Украина сделала ставку исключительно на конфронтацию с Россией, не предложив миру ничего взамен, заключила эксперт.
Полный текст материала Анны Черкасовой Елена "Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом" на сайте Украина.ру.
Поменяет ли Трамп свое решение по "Томагавкам" и в каком настроении Зеленский возвращался из Вашингтона — в материале Дениса Рудомётова "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Вчера, 16:45
"Заднего двора" больше нет. Почему США вступили в конфликт с КолумбиейСитуация в Латинской Америке находится сегодня в топе мировых новостей. Колумбия вступила в острый дипломатический конфликт с Соединенными Штатами Америки, в Боливии состоялись президентские выборы, где умеренный кандидат одержал во втором туре победу над открытым сторонником Запада.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЗападСШАЕлена МаркосянДональд ТрампУкраина.руТрамп и ЗеленскийРоссияпроектвойна на УкраинеГлавные новостиСВОаналитикиУкраина аналитикааналитика событий на Украинеэксперты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:40"На растяжке": эксперт раскрыл, сколько еще выдержит Зеленский и доживет ли он до Нового года
05:30"Часто меняет свое мнение": эксперт раскрыл, почему Трамп отложил вопрос о "Томагавках" для Украины
05:10"Будет хорошим мальчиком — с ним поговорят по телефону" — эксперт о новых условиях для Зеленского
05:10160 тысяч уголовных дел о дезертирстве: политолог раскрыл реальные масштабы бегства из ВСУ
05:00"Врубить давление на полную катушку": Акопов раскрыл, что должен сделать Трамп после Будапешта
04:50Коллапс неизбежен: эксперт Павлив рассказал о скором развале линии обороны ВСУ
04:40"На шее государства — удавка, Украина вступает в процесс осознания своей ненужности" — Маркосян
04:30Михаил Павлив: Сокращение численности украинской армии идёт с опережением всех прогнозов
04:26"Множим на ноль" энергетику. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:20"Обещания передать "Томагавки" не изменят позицию России" — Акопов о провале стратегии Запада
04:10Провал попыток давления на Россию: Акопов объяснил неудачную тактику Трампа по Украине
04:04Нарышкин: В ЕС не знают, где набрать мобилизованных для войны с Россией
04:00"Трамп выслушал и сказал, что будет делать он": Маркосян о закрытой части встречи с Зеленским
03:48Нарышкин: Киев плюёт на настрой команды Трампа а европейские члены НАТО готовятся к войне
03:26Министр финансов США призвал Британию, Канаду и Германию усилить давление на Россию
03:00Законопроект о санкциях США против России намерены пока поставить на паузу
02:41Сенат США провалил очередную попытку принять бюджет правительства
02:26Президент Финляндии хочет "втиснуться" между Трампом и Зеленским
02:00Росавиация закрыла для полётов аэропорт на Черноморском побережье
01:43Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Ростов-на-Дону, есть раненые
Лента новостейМолния