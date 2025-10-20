"Трампу нужно перейти к жесткому давлению на Зеленского" — Акопов о действенном рецепте урегулирования - 20.10.2025 Украина.ру
"Трампу нужно перейти к жесткому давлению на Зеленского" — Акопов о действенном рецепте урегулирования
"Трампу нужно перейти к жесткому давлению на Зеленского" — Акопов о действенном рецепте урегулирования
Окрыленный дипломатическим прорывом на Ближнем Востоке, Дональд Трамп рассчитывает применить аналогичный подход к украинскому урегулированию, однако его ждут серьезные вызовы, причем не только в Киеве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
Эксперт напомнил о сложностях ближневосточного сценария. "Предполагается, что Газа будет передана под внешнее управление и избавлена от бесконечных израильских вторжений, но на пути к этому куча препятствий. Первым из которых является агрессивная позиция [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху и части израильского руководства, которое в любой момент может заявить, что отказывается от своих обещаний", — отметил Акопов.Тем не менее, по его словам, президент США Дональд Трамп считает, что этот успех можно развить и на украинском направлении. "Но здесь есть только один рецепт, чтобы заключить соглашение быстро или продвигаться к нему быстро, Трампу нужно перейти к очень жесткому давлению на Зеленского. Еще более жесткому, чем во время февральской встречи в начале этого года в Белом доме", — заявил обозреватель.Если в Будапеште президент России Владимир Путин и Дональд Трамп найдут общие пути к представлению о том, что такое Украина, то тогда президент США может перейти к жесткому давлению на Зеленского, которое сможет привести к заключению перемирия, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Петр Акопов: Блеф с "Томагавками" не сработал, после встречи с Путиным Трамп поставит Украине ультиматум" на сайте Украина.ру.Также на эту тему - Зеленскому придётся проглотить nyet в Вашингтоне: Украина в шоке от договорённостей Трампа с Путиным.
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Окрыленный дипломатическим прорывом на Ближнем Востоке, Дональд Трамп рассчитывает применить аналогичный подход к украинскому урегулированию, однако его ждут серьезные вызовы, причем не только в Киеве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
Эксперт напомнил о сложностях ближневосточного сценария. "Предполагается, что Газа будет передана под внешнее управление и избавлена от бесконечных израильских вторжений, но на пути к этому куча препятствий. Первым из которых является агрессивная позиция [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху и части израильского руководства, которое в любой момент может заявить, что отказывается от своих обещаний", — отметил Акопов.
Тем не менее, по его словам, президент США Дональд Трамп считает, что этот успех можно развить и на украинском направлении.
"Но здесь есть только один рецепт, чтобы заключить соглашение быстро или продвигаться к нему быстро, Трампу нужно перейти к очень жесткому давлению на Зеленского. Еще более жесткому, чем во время февральской встречи в начале этого года в Белом доме", — заявил обозреватель.
Если в Будапеште президент России Владимир Путин и Дональд Трамп найдут общие пути к представлению о том, что такое Украина, то тогда президент США может перейти к жесткому давлению на Зеленского, которое сможет привести к заключению перемирия, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Петр Акопов: Блеф с "Томагавками" не сработал, после встречи с Путиным Трамп поставит Украине ультиматум" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему - Зеленскому придётся проглотить nyet в Вашингтоне: Украина в шоке от договорённостей Трампа с Путиным.
