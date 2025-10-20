"Трампу нужно перейти к жесткому давлению на Зеленского" — Акопов о действенном рецепте урегулирования
Окрыленный дипломатическим прорывом на Ближнем Востоке, Дональд Трамп рассчитывает применить аналогичный подход к украинскому урегулированию, однако его ждут серьезные вызовы, причем не только в Киеве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
Эксперт напомнил о сложностях ближневосточного сценария. "Предполагается, что Газа будет передана под внешнее управление и избавлена от бесконечных израильских вторжений, но на пути к этому куча препятствий. Первым из которых является агрессивная позиция [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху и части израильского руководства, которое в любой момент может заявить, что отказывается от своих обещаний", — отметил Акопов.
Тем не менее, по его словам, президент США Дональд Трамп считает, что этот успех можно развить и на украинском направлении.
"Но здесь есть только один рецепт, чтобы заключить соглашение быстро или продвигаться к нему быстро, Трампу нужно перейти к очень жесткому давлению на Зеленского. Еще более жесткому, чем во время февральской встречи в начале этого года в Белом доме", — заявил обозреватель.
Если в Будапеште президент России Владимир Путин и Дональд Трамп найдут общие пути к представлению о том, что такое Украина, то тогда президент США может перейти к жесткому давлению на Зеленского, которое сможет привести к заключению перемирия, заключил собеседник издания.
