Российский военнослужащий полтора месяца отражал попытки ВСУ отбить блиндаж, нанеся большие потери противнику. Об этом сообщило издание "Известия"
2025-10-20T09:54
2025-10-20T11:03
Боец с позывным Мгновенный вместе с напарником (позывной Карандаш) захватили блиндаж ВСУ. Напарник погиб, и бойцу пришлось в одиночку защищать позицию. "Противник не мог смириться с потерей позиции и раз за разом пытался вернуть её", — рассказал Мгновенный.Он полтора месяца удерживал блиндаж ВСУ, фактически воюя в тылу противника под огнём артиллерии, миномётов и при атаках дронов. За это время от его огня ВСУ потеряли убитыми и ранеными почти треть сотни бойцов.По словам бойца, российские FPV-дроны помогали отслеживать передвижения противника. Он также, наладив связи с командованием, помогал координировать атаки дронов по противнику.О специфике работы артиллерии — в материале Командир расчета Д-30: Мы в "Сомали" живём по заветам "Гиви", который никогда не щадил врагов Отчизны.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
09:54 20.10.2025 (обновлено: 11:03 20.10.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖизнь на передовой в ДНР
Жизнь на передовой в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Российский военнослужащий полтора месяца отражал попытки ВСУ отбить блиндаж, нанеся большие потери противнику. Об этом сообщило издание "Известия"
Боец с позывным Мгновенный вместе с напарником (позывной Карандаш) захватили блиндаж ВСУ. Напарник погиб, и бойцу пришлось в одиночку защищать позицию.
"Противник не мог смириться с потерей позиции и раз за разом пытался вернуть её", — рассказал Мгновенный.
Он полтора месяца удерживал блиндаж ВСУ, фактически воюя в тылу противника под огнём артиллерии, миномётов и при атаках дронов. За это время от его огня ВСУ потеряли убитыми и ранеными почти треть сотни бойцов.
По словам бойца, российские FPV-дроны помогали отслеживать передвижения противника. Он также, наладив связи с командованием, помогал координировать атаки дронов по противнику.
О специфике работы артиллерии — в материале Командир расчета Д-30: Мы в "Сомали" живём по заветам "Гиви", который никогда не щадил врагов Отчизны.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
