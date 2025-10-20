https://ukraina.ru/20251020/rossiyskiy-shturmovik-15-mesyatsa-odin-uderzhival-zakhvachennyy-u-vsu-blindazh-1070352181.html

Российский штурмовик 1,5 месяца один удерживал захваченный у ВСУ блиндаж

Российский штурмовик 1,5 месяца один удерживал захваченный у ВСУ блиндаж - 20.10.2025 Украина.ру

Российский штурмовик 1,5 месяца один удерживал захваченный у ВСУ блиндаж

Российский военнослужащий полтора месяца отражал попытки ВСУ отбить блиндаж, нанеся большие потери противнику. Об этом сообщило издание "Известия"

Боец с позывным Мгновенный вместе с напарником (позывной Карандаш) захватили блиндаж ВСУ. Напарник погиб, и бойцу пришлось в одиночку защищать позицию. "Противник не мог смириться с потерей позиции и раз за разом пытался вернуть её", — рассказал Мгновенный.Он полтора месяца удерживал блиндаж ВСУ, фактически воюя в тылу противника под огнём артиллерии, миномётов и при атаках дронов. За это время от его огня ВСУ потеряли убитыми и ранеными почти треть сотни бойцов.По словам бойца, российские FPV-дроны помогали отслеживать передвижения противника. Он также, наладив связи с командованием, помогал координировать атаки дронов по противнику.О специфике работы артиллерии — в материале Командир расчета Д-30: Мы в "Сомали" живём по заветам "Гиви", который никогда не щадил врагов Отчизны.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

