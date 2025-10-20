"Победа придёт за пять минут до двенадцати": Ищенко о последней надежде Зеленского на "вундерваффе"
© Фото : сгенерировано ИИ
© Фото : сгенерировано ИИ
Владимир Зеленский продолжает надеяться на поставки "вундерваффе" и чудесное спасение, однако его политическое будущее омрачено другими претендентами на власть в Киеве, которые уже готовятся к периоду после завершения военного конфликта. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
"Зеленский ждёт от [президента США Дональда] Трампа "Томагавки" и надеется, что уж на этот-то раз "вундерваффе" сработает", — констатирует Ищенко.
Эксперт отмечает, что киевский лидер надеется на вариант, когда "победа придёт за пять минут до двенадцати", подобно тому как его "берлинский предшественник" в 1945 году ждал "чудесного спасения" в последний момент.
При этом аналитик подчеркивает: "Но киевскую политику до сих пор представляет не только Зеленский". На украинском политическом поле остались другие претенденты на власть, которые еще не оставили своих амбиций.
"Многих своих оппонентов из числа матёрых нацистов ему удалось выгнать из страны, посадить в тюрьму или заставить молчать иным образом", — отмечает Ищенко.
При этом политолог напоминает, что "антинацистскую оппозицию на Украине уничтожили задолго до Зеленского, с этой задачей справился [экс-президент Украины Петр] Порошенко*".
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Киев: "мирные планы" в ожидании западной помощи в войне" на сайте Украина.ру.
Другое мнение о предстоящей схватке политиков Украины на выборах - в статье Михаила Павлива "Все против всех и все против Зеленского. До мира далеко, но Украина активно готовится к выборам".
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
16 октября, 22:25Трамп перед встречей с Зеленским отправился в разведку с Путиным: Tomahawk отошли на второй планПо уже сложившейся традиции американский лидер Дональд Трамп обсудил ситуацию на Украине с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы потом проинформировать о достигнутых договорённостях Владимира Зеленского. Теперь все обсуждают не перспективу вооружения ВСУ, а предстоящую встречу глав двух сверхдержав в Будапеште
Подписывайся на