"Победа придёт за пять минут до двенадцати": Ищенко о последней надежде Зеленского на "вундерваффе" - 20.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251020/pobeda-pridt-za-pyat-minut-do-dvenadtsati-ischenko-o-posledney-nadezhde-zelenskogo-na-vundervaffe-1070270012.html
"Победа придёт за пять минут до двенадцати": Ищенко о последней надежде Зеленского на "вундерваффе"
"Победа придёт за пять минут до двенадцати": Ищенко о последней надежде Зеленского на "вундерваффе" - 20.10.2025 Украина.ру
"Победа придёт за пять минут до двенадцати": Ищенко о последней надежде Зеленского на "вундерваффе"
Владимир Зеленский продолжает надеяться на поставки "вундерваффе" и чудесное спасение, однако его политическое будущее омрачено другими претендентами на власть в Киеве, которые уже готовятся к периоду после завершения военного конфликта. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2025-10-20T04:50
2025-10-20T04:50
новости
украина
киев
сша
ростислав ищенко
владимир зеленский
трамп и зеленский
украина.ру
петр порошенко
киевский режим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/07/1066619892_0:135:1274:852_1920x0_80_0_0_ea02b22bdd1471e41015b6571e970756.png
"Зеленский ждёт от [президента США Дональда] Трампа "Томагавки" и надеется, что уж на этот-то раз "вундерваффе" сработает", — констатирует Ищенко.Эксперт отмечает, что киевский лидер надеется на вариант, когда "победа придёт за пять минут до двенадцати", подобно тому как его "берлинский предшественник" в 1945 году ждал "чудесного спасения" в последний момент.При этом аналитик подчеркивает: "Но киевскую политику до сих пор представляет не только Зеленский". На украинском политическом поле остались другие претенденты на власть, которые еще не оставили своих амбиций.При этом политолог напоминает, что "антинацистскую оппозицию на Украине уничтожили задолго до Зеленского, с этой задачей справился [экс-президент Украины Петр] Порошенко*".Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Киев: "мирные планы" в ожидании западной помощи в войне" на сайте Украина.ру.Другое мнение о предстоящей схватке политиков Украины на выборах - в статье Михаила Павлива "Все против всех и все против Зеленского. До мира далеко, но Украина активно готовится к выборам".*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20251016/tramp-pered-vstrechey-s-zelenskim-otpravilsya-v-razvedku-s-putinym-tomahawk-otoshli-na-vtoroy-plan-1070225386.html
украина
киев
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/07/1066619892_34:0:1250:912_1920x0_80_0_0_0cb3c66481f82b9e561b257523c03195.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, сша, ростислав ищенко, владимир зеленский, трамп и зеленский, украина.ру, петр порошенко, киевский режим, власти украины, сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, новости сво, новости украины
Новости, Украина, Киев, США, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Украина.ру, Петр Порошенко, киевский режим, власти Украины, СВО, новости СВО сейчас, прогнозы СВО, новости СВО, Новости Украины

"Победа придёт за пять минут до двенадцати": Ищенко о последней надежде Зеленского на "вундерваффе"

04:50 20.10.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Фото : сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский продолжает надеяться на поставки "вундерваффе" и чудесное спасение, однако его политическое будущее омрачено другими претендентами на власть в Киеве, которые уже готовятся к периоду после завершения военного конфликта. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
"Зеленский ждёт от [президента США Дональда] Трампа "Томагавки" и надеется, что уж на этот-то раз "вундерваффе" сработает", — констатирует Ищенко.
Эксперт отмечает, что киевский лидер надеется на вариант, когда "победа придёт за пять минут до двенадцати", подобно тому как его "берлинский предшественник" в 1945 году ждал "чудесного спасения" в последний момент.
При этом аналитик подчеркивает: "Но киевскую политику до сих пор представляет не только Зеленский". На украинском политическом поле остались другие претенденты на власть, которые еще не оставили своих амбиций.
"Многих своих оппонентов из числа матёрых нацистов ему удалось выгнать из страны, посадить в тюрьму или заставить молчать иным образом", — отмечает Ищенко.
При этом политолог напоминает, что "антинацистскую оппозицию на Украине уничтожили задолго до Зеленского, с этой задачей справился [экс-президент Украины Петр] Порошенко*".
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Киев: "мирные планы" в ожидании западной помощи в войне" на сайте Украина.ру.
Другое мнение о предстоящей схватке политиков Украины на выборах - в статье Михаила Павлива "Все против всех и все против Зеленского. До мира далеко, но Украина активно готовится к выборам".
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
Встреча президентов России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
16 октября, 22:25
Трамп перед встречей с Зеленским отправился в разведку с Путиным: Tomahawk отошли на второй планПо уже сложившейся традиции американский лидер Дональд Трамп обсудил ситуацию на Украине с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы потом проинформировать о достигнутых договорённостях Владимира Зеленского. Теперь все обсуждают не перспективу вооружения ВСУ, а предстоящую встречу глав двух сверхдержав в Будапеште
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКиевСШАРостислав ИщенкоВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийУкраина.руПетр Порошенкокиевский режимвласти УкраиныСВОновости СВО сейчаспрогнозы СВОновости СВОНовости Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:45Русский часовой. На вратах любви и верности
06:30Ростислав Ищенко: Мир подошел к глобальному коллапсу, потому что общество перестало бояться ядерной войны
06:05Плохая новость для Зеленского: Акопов про значение будапештского саммита Путина и Трампа
05:55"Охотились на мирных жителей": Алехин о том, чем занимались боевики 105-й бригады теробороны ВСУ
05:50На отрогах Донецкого кряжа: Анпилогов рассказал про последние рубежи обороны ВСУ в Донбассе
05:45Бесследно исчезли в "черной дыре": эксперт о таинственной пропаже солдат ВСУ в Сумской области
05:40Ликвидировано более семи тысяч боевиков: Алехин о катастрофических потерях среди наемников на Украине
05:35Трамп может передать "Томагавки", но это уже "отыгранная карта" — Акопов о ракетах для Киева
05:20Политолог Каргин: "Вероятность военного конфликта НАТО против России очень высока"
05:10"Начали вербовать женщин": Алехин рассказал про схемы, по которым наемники попадают в ряды ВСУ
05:00После Украины "все заиграет другими красками": Грег Вайнер о противостоянии ЕС и России
04:50"Победа придёт за пять минут до двенадцати": Ищенко о последней надежде Зеленского на "вундерваффе"
04:44Украина за неделю. Будапешт твоей мамки
04:40Петр Акопов: "Томагавки" не повлияют на ход войны, но поставят диалог Трампа с Путиным "на паузу"
04:30Игра на повышение: Акопов раскрыл, почему разговоры о "Томагавках" были элементом давления на Россию
04:26ВС РФ продолжают решительное наступление на Запорожском направлении
04:20Конкурируют с Румынией и хотят быть "смотрящими": Панкратов о том, зачем Варшава нагнетает истерию
04:13Обречённые потерять Красноармейск террористы из ВСУ прибегают к своему излюбленному приему – расстрелу
04:10"Трампу нужно перейти к жесткому давлению на Зеленского" — Акопов о действенном рецепте урегулирования
04:00"Мечтают уничтожить всех русских на своей земле": эксперт о националистических настроениях в Прибалтике
Лента новостейМолния