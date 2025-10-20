Бесследно исчезли в "черной дыре": эксперт о таинственной пропаже солдат ВСУ в Сумской области - 20.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251020/bessledno-ischezli-v-chernoy-dyre-ekspert-o-tainstvennoy-propazhe-soldat-vsu-v-sumskoy-oblasti-1070337610.html
Бесследно исчезли в "черной дыре": эксперт о таинственной пропаже солдат ВСУ в Сумской области
Бесследно исчезли в "черной дыре": эксперт о таинственной пропаже солдат ВСУ в Сумской области - 20.10.2025 Украина.ру
Бесследно исчезли в "черной дыре": эксперт о таинственной пропаже солдат ВСУ в Сумской области
В селе Садки в Сумской области при странных обстоятельствах бесследно пропала целая группа украинских военных из печально известной 80-й десантной бригады ВСУ. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2025-10-20T05:45
2025-10-20T05:45
новости
сумская область
россия
киев
геннадий алехин
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/04/1062286421_0:22:1080:630_1920x0_80_0_0_65af090a36da54f52fb3593973c2815f.jpg
"Любопытная ситуация складывается в Сумской области, где идут бои. В районе села Садки бесследно исчезли военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ", — констатировал Алехин. Он подчеркнул, что данный населенный пункт находится под контролем Киева, что делает ситуацию еще более загадочной.Эксперт также напомнил, что эта бригада уже имеет скандальную репутацию. "Ранее 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ упоминалась в контексте военных преступлений. В ноябре 2022 года появилось видео с дрона, на котором был показан расстрел не менее 11 российских военнопленных", — сообщил полковник.При этом, как отметил Алехин, даже лояльные Киеву западные СМИ не смогли игнорировать это преступление. "Американское издание The New York Times, несмотря на лояльность Украине, подтвердило подлинность видео", — заявил военный обозреватель."Кстати, в Минобороне РФ отметили, что подобные случаи происходят уже не впервые. Садки уже давно называются "черной дырой" для украинской армии", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Для ВСУ ищут наемников в Перу, чтобы остановить армию России под Харьковом" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО в материале: "Cпецоперация на минувшей неделе. Шаг за шагом армия РФ движется вперед, но это еще не разгром ВСУ" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251019/v-smertelnoy-lovushke-anpilogov-rasskazal-pro-mekhanizm-operativnogo-okruzheniya-vsu-1070123707.html
сумская область
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/04/1062286421_106:0:974:651_1920x0_80_0_0_4bb8e2322f88ad87b32ed4f4f83326aa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сумская область, россия, киев, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво, новости сво сейчас, новости украины, спецоперация
Новости, Сумская область, Россия, Киев, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО, новости СВО сейчас, Новости Украины, Спецоперация

Бесследно исчезли в "черной дыре": эксперт о таинственной пропаже солдат ВСУ в Сумской области

05:45 20.10.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Читать в
ДзенTelegram
В селе Садки в Сумской области при странных обстоятельствах бесследно пропала целая группа украинских военных из печально известной 80-й десантной бригады ВСУ. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
"Любопытная ситуация складывается в Сумской области, где идут бои. В районе села Садки бесследно исчезли военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ", — констатировал Алехин.
Он подчеркнул, что данный населенный пункт находится под контролем Киева, что делает ситуацию еще более загадочной.
Эксперт также напомнил, что эта бригада уже имеет скандальную репутацию. "Ранее 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ упоминалась в контексте военных преступлений. В ноябре 2022 года появилось видео с дрона, на котором был показан расстрел не менее 11 российских военнопленных", — сообщил полковник.
При этом, как отметил Алехин, даже лояльные Киеву западные СМИ не смогли игнорировать это преступление. "Американское издание The New York Times, несмотря на лояльность Украине, подтвердило подлинность видео", — заявил военный обозреватель.
"Кстати, в Минобороне РФ отметили, что подобные случаи происходят уже не впервые. Садки уже давно называются "черной дырой" для украинской армии", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Для ВСУ ищут наемников в Перу, чтобы остановить армию России под Харьковом" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на разных направлениях СВО в материале: "Cпецоперация на минувшей неделе. Шаг за шагом армия РФ движется вперед, но это еще не разгром ВСУ" на сайте Украина.ру.
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Днепр на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Вчера, 06:00
В смертельной ловушке: Анпилогов рассказал про механизм оперативного окружения ВСУЛюбая попытка украинских частей вырваться из оперативного окружения через открытую местность ведет к разгрому — как показал опыт Угледара, российские дроны наносят противнику сокрушительные удары. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСумская областьРоссияКиевГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВОновости СВО сейчасНовости УкраиныСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:45Русский часовой. На вратах любви и верности
06:30Ростислав Ищенко: Мир подошел к глобальному коллапсу, потому что общество перестало бояться ядерной войны
06:05Плохая новость для Зеленского: Акопов про значение будапештского саммита Путина и Трампа
05:55"Охотились на мирных жителей": Алехин о том, чем занимались боевики 105-й бригады теробороны ВСУ
05:50На отрогах Донецкого кряжа: Анпилогов рассказал про последние рубежи обороны ВСУ в Донбассе
05:45Бесследно исчезли в "черной дыре": эксперт о таинственной пропаже солдат ВСУ в Сумской области
05:40Ликвидировано более семи тысяч боевиков: Алехин о катастрофических потерях среди наемников на Украине
05:35Трамп может передать "Томагавки", но это уже "отыгранная карта" — Акопов о ракетах для Киева
05:20Политолог Каргин: "Вероятность военного конфликта НАТО против России очень высока"
05:10"Начали вербовать женщин": Алехин рассказал про схемы, по которым наемники попадают в ряды ВСУ
05:00После Украины "все заиграет другими красками": Грег Вайнер о противостоянии ЕС и России
04:50"Победа придёт за пять минут до двенадцати": Ищенко о последней надежде Зеленского на "вундерваффе"
04:44Украина за неделю. Будапешт твоей мамки
04:40Петр Акопов: "Томагавки" не повлияют на ход войны, но поставят диалог Трампа с Путиным "на паузу"
04:30Игра на повышение: Акопов раскрыл, почему разговоры о "Томагавках" были элементом давления на Россию
04:26ВС РФ продолжают решительное наступление на Запорожском направлении
04:20Конкурируют с Румынией и хотят быть "смотрящими": Панкратов о том, зачем Варшава нагнетает истерию
04:13Обречённые потерять Красноармейск террористы из ВСУ прибегают к своему излюбленному приему – расстрелу
04:10"Трампу нужно перейти к жесткому давлению на Зеленского" — Акопов о действенном рецепте урегулирования
04:00"Мечтают уничтожить всех русских на своей земле": эксперт о националистических настроениях в Прибалтике
Лента новостейМолния