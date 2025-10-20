Бесследно исчезли в "черной дыре": эксперт о таинственной пропаже солдат ВСУ в Сумской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
В селе Садки в Сумской области при странных обстоятельствах бесследно пропала целая группа украинских военных из печально известной 80-й десантной бригады ВСУ. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
"Любопытная ситуация складывается в Сумской области, где идут бои. В районе села Садки бесследно исчезли военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ", — констатировал Алехин.
Он подчеркнул, что данный населенный пункт находится под контролем Киева, что делает ситуацию еще более загадочной.
Эксперт также напомнил, что эта бригада уже имеет скандальную репутацию. "Ранее 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ упоминалась в контексте военных преступлений. В ноябре 2022 года появилось видео с дрона, на котором был показан расстрел не менее 11 российских военнопленных", — сообщил полковник.
При этом, как отметил Алехин, даже лояльные Киеву западные СМИ не смогли игнорировать это преступление. "Американское издание The New York Times, несмотря на лояльность Украине, подтвердило подлинность видео", — заявил военный обозреватель.
"Кстати, в Минобороне РФ отметили, что подобные случаи происходят уже не впервые. Садки уже давно называются "черной дырой" для украинской армии", — подытожил собеседник издания.
