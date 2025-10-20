https://ukraina.ru/20251020/bessledno-ischezli-v-chernoy-dyre-ekspert-o-tainstvennoy-propazhe-soldat-vsu-v-sumskoy-oblasti-1070337610.html

Бесследно исчезли в "черной дыре": эксперт о таинственной пропаже солдат ВСУ в Сумской области

В селе Садки в Сумской области при странных обстоятельствах бесследно пропала целая группа украинских военных из печально известной 80-й десантной бригады ВСУ. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

"Любопытная ситуация складывается в Сумской области, где идут бои. В районе села Садки бесследно исчезли военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ", — констатировал Алехин. Он подчеркнул, что данный населенный пункт находится под контролем Киева, что делает ситуацию еще более загадочной.Эксперт также напомнил, что эта бригада уже имеет скандальную репутацию. "Ранее 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ упоминалась в контексте военных преступлений. В ноябре 2022 года появилось видео с дрона, на котором был показан расстрел не менее 11 российских военнопленных", — сообщил полковник.При этом, как отметил Алехин, даже лояльные Киеву западные СМИ не смогли игнорировать это преступление. "Американское издание The New York Times, несмотря на лояльность Украине, подтвердило подлинность видео", — заявил военный обозреватель."Кстати, в Минобороне РФ отметили, что подобные случаи происходят уже не впервые. Садки уже давно называются "черной дырой" для украинской армии", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Для ВСУ ищут наемников в Перу, чтобы остановить армию России под Харьковом" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО в материале: "Cпецоперация на минувшей неделе. Шаг за шагом армия РФ движется вперед, но это еще не разгром ВСУ" на сайте Украина.ру.

2025

