Женщины против ТЦК, "патриоты" против бандитов, людоловы против монахов. Что происходит в Тернополе - 17.10.2025 Украина.ру
Женщины против ТЦК, "патриоты" против бандитов, людоловы против монахов. Что происходит в Тернополе
Женщины против ТЦК, "патриоты" против бандитов, людоловы против монахов. Что происходит в Тернополе - 17.10.2025 Украина.ру
Женщины против ТЦК, "патриоты" против бандитов, людоловы против монахов. Что происходит в Тернополе
В обычно достаточно тихом западноукраинском Тернополе в среду, 15 октября, прошли серии облав, напрямую связанных с насильственной мобилизацией и её побочными эффектами. Последнее время город часто попадает в скандалы с участием сотрудников ТЦК и их жертв
2025-10-17T06:25
2025-10-17T06:25
Региональные СМИ сообщили, что полиция проводит ряд задержаний мужчин в военной форме возле торговых центров, жилых домов и клубов. В местных чатах жители радуются, связывая задержания с "незаконной бусификацией", жертвами которой становились многие из их родственников. Другие – более осторожны, полагая, что задерживают псевдосотрудников ТЦК, которые выбивают из сограждан деньги якобы за откуп от мобилизации.Буквально за день до этого Тернопольский ТЦК сообщил, что к мобилизации теперь привлекает "боевые подразделения" — военнослужащих с фронтовым опытом. По словам ведомства, это якобы должно повысить доверие граждан, которые уже не раз пытались давать отпор ТЦК, что перерастало в массовые драки.В частности, в понедельник, 13 октября, в Тернополе произошла массовая драка между военкомами в балаклавах и гражданскими. Местные паблики пишут, что драка началась после того, как сотрудники ТЦК заблокировали автомобиль футбольного тренера Сергея Задорожного. Позже Задорожный, имеющий бронь, уехал, но драка продолжилась под скандирование "Ганьба" ("Позор") в адрес сотрудников ТЦК.На следующий день национальная полиция объявила в розыск сбежавшего тренера Задорожного, хотя в момент конфликта сотрудники полиции были на месте, но не вмешивались."Похоже, в стране сформировался новый вид народного спорта – отражение рейдов военкоматов. И судя по темпу, ТЦК скоро придётся не ловить, а прятаться", – комментирует ситуацию в Тернополе украинский телеграм-канал "Наблюдатель".Молодые мужчины в спортивных костюмах, давшие отпор сотрудникам ТЦК, оказались на месте не случайно. В телеграм-каналах в разных городах Западной Украины множатся группы, собирающие спортивных парней для организованного отпора.Именно с этими тенденциями и связывали направление боевых подразделений на работу ТЦК в Тернополь, а отнюдь не с официальной версией о "повышении доверия".Тернопольский ТЦК в своём официальном обращении по поводу конфликтов упоминает также то, что последнее время среди гражданских распространяется "вредный нарратив" о том, что воюют только бедные. Для виду сотрудники ТЦК на днях заявились в ночной клуб Тернополя, после чего в соцсетях распространили забавный ролик, на котором военкомы проверяют документы у молодых людей под песню "Тётя хочет дядю".Примечательно также, что Тернопольский ТЦК крайне непоследователен в изложении своих версий массовой драки. В одних сообщениях ТЦК открещивается от произошедшего, утверждая, что это были какие-то псевдосотрудники. В других сообщениях ТЦК встают на их сторону, обвиняя гражданских в нарушении законов о мобилизации. Местные журналисты отмечают, что Тернопольский ТЦК меняет свою позицию несколько раз в день.По информации журналистов местного издания "20 минут", отловом людей на улицах в балаклавах иногда действительно занимаются не сотрудники ТЦК, а военнослужащие некоторых боевых бригад, которые самостоятельно "занимаются рекрутингом", чтобы получить отпуск. Они же привлекают к своим действиям молодых людей в гражданской одежде из числа неправительственных патриотических организаций (радикальных националистов). Отпор им дают тоже молодые люди в гражданской одежде из числа местных молодёжных банд без какой-либо идеологической направленности.Тернопольский активист Роман Довбенко сообщает изданию "Тернополяне", что сотрудники ТЦК, которых задерживает полиция, занимались "неправильными вещами": похищали людей, держали их в подвалах, вымогали деньги, отнимали автомобили. Он подтверждает, что это и были те самые военные из числа боевых бригад (многие из которых с контузиями и ПТСР), которых ТЦК привлекает для "оповещения военнообязанных".По данным издания "Тернополяне", речь идёт о военнослужащих из Третьей штурмовой бригады (нацисты из "Азова"*). В частности, им вменяют в вину то, что на днях они задержали мужчину, облили его какой-то горючей жидкостью и заставили голым на потеху бегать вокруг машины. Видео с издевательствами они сами и выложили в сеть. Подобные действия, естественно, вызывают протест даже в тех регионах, где население было лояльно к националистическим идеям.В начале октября в том же городе произошла массовая драка десятков сотрудников ТЦК с толпой женщин, которые пытались отбить мужчину. Против них был применён слезоточивый газ. "В Тернополе произошло очередное чудовищное преступление режима Зеленского. ТЦК совместно с полицией напали на женщин, избили их и применили слезоточивый газ. Женщины отчаянно пытались спасти человека, которого каратели Зеленского похищали прямо посреди города. И ради того, чтобы украсть одного человека, власти согнали целый отряд – более двадцати сотрудников", – пишет беглый украинский депутат Артём Дмитрук.Терроризируют ТЦК также священнослужителей и прихожан Почаевской лавры в Тернопольской области. По сообщениям Православного союза журналистов (СПЖ), 8 октября на территорию Лавры пришли неизвестные с болгарками в руках и начали срезать замки на воротах. На защиту святыни встали прихожане и студенты Почаевской духовной семинарии. После неудачной попытки захвата территорию вокруг Лавры наводнили сотрудники ТЦК. В монастыре расценивают это как давление со стороны властей. В результате чего, пишет СПЖ, учебный процесс остановлен, а семинаристы на территории храма не рискуют появляться.Истории инцидентов с "бусификацией" в Тернополе показывают, что насильственная мобилизация является очень прибыльным бизнесом. Как и любое "выгодное дело", она порождает конкурирующие фирмы. В Тернополе нацисты из "Азова" попытались заниматься самоуправством с применением изощрённых методов пыток сограждан. Однако, выбивая деньги из жителей, они "нарушали субординацию", оставляя верхушку ТЦК и полиции без привычных доходов от "бусификации".* организация признана в РФ террористической, её деятельность на российской территории запрещенаПодробнее о происшедшем в Тернополе - в статье "Тернопольский фронт 3-й штурмовой: насилие, грабежи, издевательства"
Женщины против ТЦК, "патриоты" против бандитов, людоловы против монахов. Что происходит в Тернополе

В обычно достаточно тихом западноукраинском Тернополе в среду, 15 октября, прошли серии облав, напрямую связанных с насильственной мобилизацией и её побочными эффектами. Последнее время город часто попадает в скандалы с участием сотрудников ТЦК и их жертв
Региональные СМИ сообщили, что полиция проводит ряд задержаний мужчин в военной форме возле торговых центров, жилых домов и клубов. В местных чатах жители радуются, связывая задержания с "незаконной бусификацией", жертвами которой становились многие из их родственников. Другие – более осторожны, полагая, что задерживают псевдосотрудников ТЦК, которые выбивают из сограждан деньги якобы за откуп от мобилизации.
Буквально за день до этого Тернопольский ТЦК сообщил, что к мобилизации теперь привлекает "боевые подразделения" — военнослужащих с фронтовым опытом. По словам ведомства, это якобы должно повысить доверие граждан, которые уже не раз пытались давать отпор ТЦК, что перерастало в массовые драки.
В частности, в понедельник, 13 октября, в Тернополе произошла массовая драка между военкомами в балаклавах и гражданскими. Местные паблики пишут, что драка началась после того, как сотрудники ТЦК заблокировали автомобиль футбольного тренера Сергея Задорожного. Позже Задорожный, имеющий бронь, уехал, но драка продолжилась под скандирование "Ганьба" ("Позор") в адрес сотрудников ТЦК.
На следующий день национальная полиция объявила в розыск сбежавшего тренера Задорожного, хотя в момент конфликта сотрудники полиции были на месте, но не вмешивались.
"Похоже, в стране сформировался новый вид народного спорта – отражение рейдов военкоматов. И судя по темпу, ТЦК скоро придётся не ловить, а прятаться", – комментирует ситуацию в Тернополе украинский телеграм-канал "Наблюдатель".
Молодые мужчины в спортивных костюмах, давшие отпор сотрудникам ТЦК, оказались на месте не случайно. В телеграм-каналах в разных городах Западной Украины множатся группы, собирающие спортивных парней для организованного отпора.
Именно с этими тенденциями и связывали направление боевых подразделений на работу ТЦК в Тернополь, а отнюдь не с официальной версией о "повышении доверия".
Тернопольский ТЦК в своём официальном обращении по поводу конфликтов упоминает также то, что последнее время среди гражданских распространяется "вредный нарратив" о том, что воюют только бедные. Для виду сотрудники ТЦК на днях заявились в ночной клуб Тернополя, после чего в соцсетях распространили забавный ролик, на котором военкомы проверяют документы у молодых людей под песню "Тётя хочет дядю".
Примечательно также, что Тернопольский ТЦК крайне непоследователен в изложении своих версий массовой драки. В одних сообщениях ТЦК открещивается от произошедшего, утверждая, что это были какие-то псевдосотрудники. В других сообщениях ТЦК встают на их сторону, обвиняя гражданских в нарушении законов о мобилизации. Местные журналисты отмечают, что Тернопольский ТЦК меняет свою позицию несколько раз в день.
По информации журналистов местного издания "20 минут", отловом людей на улицах в балаклавах иногда действительно занимаются не сотрудники ТЦК, а военнослужащие некоторых боевых бригад, которые самостоятельно "занимаются рекрутингом", чтобы получить отпуск. Они же привлекают к своим действиям молодых людей в гражданской одежде из числа неправительственных патриотических организаций (радикальных националистов). Отпор им дают тоже молодые люди в гражданской одежде из числа местных молодёжных банд без какой-либо идеологической направленности.
Тернопольский активист Роман Довбенко сообщает изданию "Тернополяне", что сотрудники ТЦК, которых задерживает полиция, занимались "неправильными вещами": похищали людей, держали их в подвалах, вымогали деньги, отнимали автомобили. Он подтверждает, что это и были те самые военные из числа боевых бригад (многие из которых с контузиями и ПТСР), которых ТЦК привлекает для "оповещения военнообязанных".
По данным издания "Тернополяне", речь идёт о военнослужащих из Третьей штурмовой бригады (нацисты из "Азова"*). В частности, им вменяют в вину то, что на днях они задержали мужчину, облили его какой-то горючей жидкостью и заставили голым на потеху бегать вокруг машины. Видео с издевательствами они сами и выложили в сеть. Подобные действия, естественно, вызывают протест даже в тех регионах, где население было лояльно к националистическим идеям.
В начале октября в том же городе произошла массовая драка десятков сотрудников ТЦК с толпой женщин, которые пытались отбить мужчину. Против них был применён слезоточивый газ.
"В Тернополе произошло очередное чудовищное преступление режима Зеленского. ТЦК совместно с полицией напали на женщин, избили их и применили слезоточивый газ. Женщины отчаянно пытались спасти человека, которого каратели Зеленского похищали прямо посреди города. И ради того, чтобы украсть одного человека, власти согнали целый отряд – более двадцати сотрудников", – пишет беглый украинский депутат Артём Дмитрук.
Терроризируют ТЦК также священнослужителей и прихожан Почаевской лавры в Тернопольской области. По сообщениям Православного союза журналистов (СПЖ), 8 октября на территорию Лавры пришли неизвестные с болгарками в руках и начали срезать замки на воротах. На защиту святыни встали прихожане и студенты Почаевской духовной семинарии. После неудачной попытки захвата территорию вокруг Лавры наводнили сотрудники ТЦК. В монастыре расценивают это как давление со стороны властей. В результате чего, пишет СПЖ, учебный процесс остановлен, а семинаристы на территории храма не рискуют появляться.
Истории инцидентов с "бусификацией" в Тернополе показывают, что насильственная мобилизация является очень прибыльным бизнесом. Как и любое "выгодное дело", она порождает конкурирующие фирмы. В Тернополе нацисты из "Азова" попытались заниматься самоуправством с применением изощрённых методов пыток сограждан. Однако, выбивая деньги из жителей, они "нарушали субординацию", оставляя верхушку ТЦК и полиции без привычных доходов от "бусификации".
* организация признана в РФ террористической, её деятельность на российской территории запрещена
Подробнее о происшедшем в Тернополе - в статье "Тернопольский фронт 3-й штурмовой: насилие, грабежи, издевательства"
Лента новостейМолния