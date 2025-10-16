https://ukraina.ru/20251016/ternopolskiy-front-3-y-shturmovoy-nasilie-grabezhi-izdevatelstva-1070193801.html

Тернопольский фронт 3-й штурмовой: насилие, грабежи, издевательства

Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ, состоящая из выходцев из "Азова"*, снова оказалась в центре громкого скандала

2025-10-16T13:41

Что это за бригадаТретья штурмовая – это та самая бригада, которую основал свежеиспеченный бригадный генерал ВСУ Андрей Билецкий**. Лидер неонацистов теперь командует не просто бригадой, а целым 3-м армейским корпусом.Создание бригады стало следствием раскола в рядах т.н. азовского движения*, то есть сборища радикальных националистов, исповедующих крайние формы нацизма, расизма и прочих человеконенавистнических течений правого толка.Сидение в подвалах Мариуполя (в котором Билецкий лично участия не принимал) в 2022 году стало с одной стороны звездном часом "Азова", а с другой – полным крахом этого подразделения, которое после разгрома и пленения многих его бойцов нуждалось в переформировании.Здесь-то и случился казус. Поднявшиеся на этой волне командиры "Азова", в частности Денис Прокопенко (Редис), вернувшись из плена захотели конвертировать свою "боевую славу" во власть и деньги, поэтому с Билецким их дороги вскоре разошлись.Так и образовалась 3-я штурмовая бригада, а затем корпус, члены которого накануне угодили в громкий скандал в Тернополе.Что произошло в ТернополеВсе началось с того, что власти Украины санкционировали привлечение военных к помощи территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Торчащие в глубоком тылу "азовцы" решили, что пришло их время, но не воевать за свою "нацию", а эту самую нацию грабить, причем грабить именно население лояльно настроенного к ним Тернополя.Все происходило уже обкатанному в последние годы сценарию – бойцы 3-й штурмовой останавливали мужчин для проверки документов и последующей мобилизации, похищали их, а затем под пытками грабили и конфисковывали их автомобили.Местный активист Роман Довбенко сообщил, что все это продолжалось около месяца.По его словам, самый вопиющий случай – это когда националисты облили одного из мужчин горючей жидкостью и заставили его голым бегать вокруг машины.Вот еще одно описание другого "подвига" "азовцев". Так, они отловили на улице раненого военнослужащего из другого подразделения, который приехал на Западную Украину на реабилитацию, похитили его, избили, угрожали оружием и требовали от него выплатить им 50 тыс. гривен (95,4 тыс. рублей).Накануне полицейский спецназ провел спецоперацию по задержанию в Тернополе восьмерых бойцов 3-й штурмовой.Реакция командования бригадыКомандование 3-й штурмовой бригады не стало отрицать, что задержанные – их бойцы.Подразделение выразило готовность сотрудничать с правоохранительными органами. Там отметили, что в их бригаде якобы один из самых низких процентов по преступлениям и что бойцы бригады категорически против насилия над гражданскими.Примечательно, что тернопольский ТЦК ранее вынужден был раскрыть участие "азовцев" в своих мероприятиях после резонансной стычки с футбольным тренером Сергеем Задорожным. Его остановили молодчики в военной форме и балаклавах и попытались задержать, прикрываясь полномочиями ТЦК.Возникла потасовка, видео которой быстро разошлось по соцсетям. У пользователей возник резонный вопрос, что это за люди в балаклавах, после чего тернопольский ТЦК рассказал, что уже какое-то время им помогают действующие военнослужащие.Очевидно, что, если бы не этот инцидент, грабежи в Тернополе продолжались бы и далее. Теперь же полицейским приходится реагировать и задерживать бандитов.Во всей этой истории есть вопросы не только к ТЦК, который покрывал все это, но и к сотрудникам полиции, которые сопровождали эти "рейды", а теперь как бы и ни при чем.Другие преступления "Азова"Произошедшее в Тернополе удивлять не должно. Да, устраивать такое в глубоком тылу – что-то новое, все-таки чем дальше от линии фронта, тем тяжелее скрывать такие преступления. Либо же у "азовцев" отказал инстинкт самосохранения, либо у них все было настолько "схвачено", что они не боялись вообще ничего, и лишь случайный инцидент порушил их планы.Как бы то ни было, еще в Мариуполе бойцы "Азова" промышляли аналогичными разбоями и убийствами мирных жителей.Плененный там сержант подразделения Андрей Пилявский в 2022 году рассказывал, как он вместе с подельниками расстреляли по приказу командира микроавтобус с гражданскими, после чего ограбили своих жертв.Год назад суд в ДНР приговорил к 18 годам колонии строго режима сапера снайперской группы "Азова" Сергея Рудика, который похитил автомобиль у жителя Мариуполя."В суде установлено, что в марте 2022 года Рудик совместно с иными военнослужащими, выполняя ранее полученный незаконный приказ командира о хищении транспортного средства у мирного населения города Мариуполя, находясь на проспекте Нахимова, остановили гражданский автомобиль, в котором находилось двое мирных жителей. После чего, угрожая мужчинам оружием, произвели выстрелы в воздух и потребовали незамедлительно покинуть автомобиль. Завладев автомобилем, Рудик с сообщниками скрылись на нем", - говорилось в сообщении прокуратуры.Суд расценил это как жестокое обращение с гражданским населением.Некоторые преступления бойцы "Азова" совершали с такой жестокостью, которая просто вызывает оторопь.Март 2022-го. Мариуполь. Несколько бойцов подразделения получили приказ открыть огонь по легковому автомобилю с надписью "дети". Внутри находилась супружеская пара и их 10-летняя дочь. Всех их ограбили – добычей неонацистов стали материальные ценности, драгоценности и денежные средства в эквиваленте 1 тыс. долларов.Трупы отнесли к ближайшему зданию, после чего один из преступников выразил желание изнасиловать мертвую женщину. Весь этот рассказ – не вымысел, все детали известны благодаря пленному, который непосредственно участвовал в этой истории."Мы его отговаривали. Сказал, что хочет удовлетворить свои сексуальные потребности, мы ему сказали: "Зачем это надо?" Он грубо отреагировал и сказал, чтобы мы занимались своими делами", - рассказывал мужчина.По его словам, совершивший изнасилование – "азовский" снайпер, ему 25 лет, и он родом из Киевской области.Таких свидетельств можно привести еще много. Эксцесс в Тернополе показывает, что упивающиеся своей безнаказанностью неонацисты превратили в свою кормовую базу уже всю Украину. Насиловать и грабить националисты будут всех. Кто не спрятался - они не виноваты. *Деятельность организации запрещена в РФ**Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаСША отбросили последние приличия и открыто поддержали неонацистское украинское формирование "Азов" - подробнее об этом в материале издания Украина.ру Когда все средства хороши. США вооружают нацистов из "Азова"* для войны с Россией.

