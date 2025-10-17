https://ukraina.ru/20251017/voyna-ili-neftyanaya-sdelka-greg-vayner-o-realnykh-planakh-trampa-po-venesuele-1070188288.html

Война или нефтяная сделка? Грег Вайнер о реальных планах Трампа по Венесуэле

США и Венесуэла с большей вероятностью придут к новому соглашению в сфере нефтедобычи, чем вступят в прямое военное противостояние, поскольку Дональд Трамп не оставляет амбиций получить Нобелевскую премию мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068153093_0:9:1250:712_1920x0_80_0_0_a967b87ac3bd8ff6df735565ebeb6d3f.jpg

Отвечая на вопрос о вероятности войны между США и Венесуэлой, политолог выразил уверенность в дипломатическом пути. " [Президент США Дональд] Трамп по-прежнему желает продолжить бороться за Нобелевскую премию. Поэтому, думаю, войны с Венесуэлой не будет — скорее, переговоры. В очередной раз Венесуэла и Соединенные Штаты придут к какому-то соглашению, например, к нефтяной сделке", — заявил Вайнер.Эксперт пояснил, что Венесуэла зависит от американских технологий для развития своей нефтяной отрасли. "Дело в том, что венесуэльская нефть залегает глубоко и неудобно: без оборудования, которое есть только у американских нефтедобывающих компаний, Венесуэла не расширит добычу этого ресурса и не улучшит объемы", — отметил он.Кроме того, как добавил Вайнер, Каракас может сделать Вашингтону новое выгодное предложение. "Возможно, будет предложение, от которого Трамп не сможет отказаться и решит, что дипломатия лучше войны", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Последний рывок Трампа. Грег Вайнер о том, что сделает президент США после встречи с Зеленским" на сайте Украина.ру.Про урегулирование ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине".

