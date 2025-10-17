Война или нефтяная сделка? Грег Вайнер о реальных планах Трампа по Венесуэле - 17.10.2025 Украина.ру
США и Венесуэла с большей вероятностью придут к новому соглашению в сфере нефтедобычи, чем вступят в прямое военное противостояние, поскольку Дональд Трамп не оставляет амбиций получить Нобелевскую премию мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер
2025-10-17T05:00
2025-10-17T05:00
Отвечая на вопрос о вероятности войны между США и Венесуэлой, политолог выразил уверенность в дипломатическом пути. " [Президент США Дональд] Трамп по-прежнему желает продолжить бороться за Нобелевскую премию. Поэтому, думаю, войны с Венесуэлой не будет — скорее, переговоры. В очередной раз Венесуэла и Соединенные Штаты придут к какому-то соглашению, например, к нефтяной сделке", — заявил Вайнер.Эксперт пояснил, что Венесуэла зависит от американских технологий для развития своей нефтяной отрасли. "Дело в том, что венесуэльская нефть залегает глубоко и неудобно: без оборудования, которое есть только у американских нефтедобывающих компаний, Венесуэла не расширит добычу этого ресурса и не улучшит объемы", — отметил он.Кроме того, как добавил Вайнер, Каракас может сделать Вашингтону новое выгодное предложение. "Возможно, будет предложение, от которого Трамп не сможет отказаться и решит, что дипломатия лучше войны", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Последний рывок Трампа. Грег Вайнер о том, что сделает президент США после встречи с Зеленским" на сайте Украина.ру.Про урегулирование ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине".
05:00 17.10.2025
 
США и Венесуэла с большей вероятностью придут к новому соглашению в сфере нефтедобычи, чем вступят в прямое военное противостояние, поскольку Дональд Трамп не оставляет амбиций получить Нобелевскую премию мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер
Отвечая на вопрос о вероятности войны между США и Венесуэлой, политолог выразил уверенность в дипломатическом пути.
" [Президент США Дональд] Трамп по-прежнему желает продолжить бороться за Нобелевскую премию. Поэтому, думаю, войны с Венесуэлой не будет — скорее, переговоры. В очередной раз Венесуэла и Соединенные Штаты придут к какому-то соглашению, например, к нефтяной сделке", — заявил Вайнер.
Эксперт пояснил, что Венесуэла зависит от американских технологий для развития своей нефтяной отрасли.
"Дело в том, что венесуэльская нефть залегает глубоко и неудобно: без оборудования, которое есть только у американских нефтедобывающих компаний, Венесуэла не расширит добычу этого ресурса и не улучшит объемы", — отметил он.
Кроме того, как добавил Вайнер, Каракас может сделать Вашингтону новое выгодное предложение. "Возможно, будет предложение, от которого Трамп не сможет отказаться и решит, что дипломатия лучше войны", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Последний рывок Трампа. Грег Вайнер о том, что сделает президент США после встречи с Зеленским" на сайте Украина.ру.
Про урегулирование ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине".
Мадуро
1 августа 2024, 14:36
Тайна Мадуро. Почему власть в Венесуэле не поменяласьЧто происходит в Венесуэле? Ничего особенного. По большому счету, там продолжается такая же жизнь, как и до выборов, на которых в очередной раз победил президент Николас Мадуро, представляющий Единую социалистическую партию Венесуэлы (PSUV).
Лента новостейМолния