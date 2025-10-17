https://ukraina.ru/20251017/seans-unizheniy-v-sharm-el-sheykhe-merts-makron-meloni-i-starmer-dekorativnye-rasteniya-iz-evropy-1070259681.html

"Сеанс унижений" в Шарм-эль-Шейхе. Мерц, Макрон, Мелони и Стармер: "декоративные растения" из Европы

"Декоративным растением" назвала канцлера Мерца Алиса Вайдель, лидер немецкой партии АдГ, после его визита в Египет на подписание мирных соглашений.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/11/1070262138_537:153:1803:865_1920x0_80_0_0_251f9a75ec9a1062e556411f0b805e70.jpg.webp

Собственно, все лидеры стран ЕС попадают в той или иной степени под это определение.Это и есть настоящая роль европейских "предводителей демократии".Особенно всё это проявилось на встрече с Трампом и руководителями арабских стран в египетском Шарм-эль-Шейхе.Декоративный... кактус?Немного обидно, наверное, канцлеру Мерцу такое слышать. Ну хотя бы с животным сравнили, что ли? Но растение?Но что же делать, если это чистая правда?Никто не может объяснить, зачем вообще, в принципе, в Шарм-эль-Шейхе присутствовали главы европейских государств.Там подписывались документы об окончании арабо-израильского конфликта.Подписывали декларацию Трампа США, Турция, Египет и Катар как гаранты мира на Ближнем Востоке.Отсутствовал Израиль, что удивительно. Как пишут, против присутствия Нетаньяху или других представителей государства Израиль резко возражала Турция.Но что там делали лидеры европейских государств?Как написала немецкая газета "Ди Вельт", они присутствовали там "как зрители или как нотариусы".Но им даже не доверили ничего подписать! Им не поручили не то что подготовить, но даже прочитать документ. То есть они были ниже даже помощников нотариусов.Да, умеет всё-таки Трамп "срежиссировать мизансцену".Сеанс унижений началсяИ что же это всё значило?Трамп показательно унижал их всех. Это было совершенно очевидно.Единственный "из европейской тусовки", кто присутствовал там не зря, это был премьер Венгрии Виктор Орбан.Во-первых, как теперь становится понятно, видимо, Трамп обсудил с ним возможную встречу с президентом России в Будапеште.Во-вторых, он немного "поработал на рейтинг" Виктора Орбана. В Венгрии в 2027 году – выборы.Как это обычно происходит у Трампа, он похвалил Орбана, сказал, что тот выиграл на последних выборах с отрывом в 28 пунктов. Но опять же, как обычно, Трамп приписал эту победу себе.Это же после похвалы Трампа Орбан набрал столько пунктов!И Трамп не был бы Трампом, если бы заодно он не пнул бы – и довольно чувствительно – всю остальную европейскую тусовку."Вы фантастический", – сказал он, обращаясь к Виктору Орбану."Я знаю, что многие со мной не согласны, но я – единственный, кто имеет значение".Присутствующие "европеоиды" криво улыбалисьСтармер: "Подойдите, мой друг!"Потом Трамп подозвал премьера Британии Стармера.Стармер был в полной уверенности, что ему дадут слово!Он подбежал на полусогнутых, очень довольный.Но Трамп только потрепал его за плечо и величественным жестом отправил обратно, в "массовку" из европейских лидеров."Великобритания, где Великобритания? Где мой друг? Подойдите!" – вызывал к доске Стармера Трамп."Все хорошо? Очень приятно, что вы здесь", – и величественным жестом Стармер был отправлен назад, в строй "декоративных растений".А дела у Стармера на родине совсем не хороши. Ему бы не помешало тоже "приподнять" рейтинг с помощью Трампа.Рейтинги его партии летят в тартарары. И надо бы проводить выборы. Но рейтинги партии его соперников тоже там же, в тартарарах.Поэтому после выборов настанет черёд и лейбористам, и консерваторам уходить на роли "политической массовки" в своём парламенте.Поддержка Стармера – меньше 14 процентов. Поддержка партий лейбористов и консерваторов – около 15 процентов.А выборы, совершенно очевидно, выиграет партия Найджела Фараджа, любимца Трампа и друга Илона Маска.Партия Reform UK – уже давно на первом месте в политических рейтингах и социологических опросах.Поэтому Стармер и его однопартийцы, а также их постоянные соперники, консерваторы, тянут до последнего.Очень не хочется терять власть! И не столько самим политикам, сколько их хозяевам.На самом деле, тем самым они продолжают обрушивать свой рейтинг. А также "рейтинг", если так можно выразиться, и британской королевской власти.Ведь король как раз и должен был бы вмешаться и положить конец парламентскому кризису. Иначе зачем он нужен? Тоже "декоративное растение"?Но все оттягивают неизбежное.Канцлер МерцТак же как и канцлер Мерц, лидер блока ХДС/ХСС, который проигрывает лидерам АдГ.У партии АдГ, по последним опросам, 26,5 процента голосов. У ХДС/ХСС – 24 процента.Алиса Вайдель, одна из лидеров АдГ, недавно выступила не просто с антивоенной риторикой, а с прямыми нападками на Мерца.Она сказала:"Хотите войны? Воюйте сами!""Пусть Мерц поедет воевать на Украину, пусть служит в ВСУ! Или вице-канцлер, или депутаты СДПГ – раз они так рвутся продолжать эту войну, пусть покажут, на что сами способны".Это вызвало бурное одобрение у большинства немцев.Ну а на встрече в Египте Мерц действительно изображал "декоративный кактус": стоял и улыбался.Кризис МакронаНо хуже всех дела у Макрона. Если у всех остальных парламентский кризис ещё впереди, то Макрон находится прямо в середине этого кризиса.И это на самом деле не просто парламентский кризис или проблема управления. И даже дело не в том, что старые "механизмы демократии" перестали работать.Речь идёт о том, что во всех этих перестановках в европейских правительствах отсутствует смысл. Да и в самом существовании "демократической надстройки" смысл отсутствует.Что будет делать Макрон? Он утверждает: "Я не уйду!"Долг Франции тем временем достиг фантастических 3,345 миллиарда евро. И всё растёт и растёт."Социальное государство" заканчивает своё существование. Пенсии, пособия. Помощь малообеспеченным. Здравоохранение и образование. Все достижения "французских республик" уже почти уничтожены.Но Макрона, похоже, и "продвинули" в президенты, чтобы уничтожить "социальное государство". Так же, как и Мерца, который тоже сообщил, что в Германии "социальное государство" более невозможно.У партии Макрона нет большинства в парламенте, а на следующих выборах результаты будут ещё хуже.Тем не менее, Макрон продолжает гнуть свою линию. Естественно, так же, как в Германии и Англии, к власти во Франции скоро придут так называемые "консервативные силы". Но Макрон и те, кто за ним стоит, оттягивают неизбежное.А стоит за их спинами пресловутое "глубинное государство": власть мирового финансового капитала.Да Макрона и прямо называют "банкиром Ротшильдов". Нигде, кроме как в банке Ротшильдов, он не работал. Из банковского клерка – в министры, а потом в президенты. Таков был путь Эммануэля.Захват ТрампаА у Трампа для Макрона тоже нашлись несколько слов и очень крепкое рукопожатие.Конечно же, Трамп не забыл, как Макрон попытался его опровергать после знаменитой встречи в Белом доме под названием "европейские няньки плюс Зеленский".Тогда Макрон буквально тем же вечером дал интервью, в котором отрицал всё то, о чём только что говорили за столом в Белом доме.При Трампе он молчал и улыбался. А оставшись наедине с журналистами, пустился описывать, что сам-то он, Макрон, и против того, и против сего.И в Египте Макрон первым поставил под сомнение прочность достигнутого Трампом мира (это вызывает сомнения у всех, но только Макрон повёл себя как шакал, внешне подпевая Трампу, а за его спиной – раздавая отрицательные комментарии).В Шарм-эль-Шейхе Трамп применил к Макрону свой знаменитый "захват": он взял его руку и стал тянуть на себя.Макрон просто не мог вырваться!Кстати, Трамп много раз вёл себя как ведущий соревнования по рестлингу. И сам участвовал в демонстрационных соревнованиях по "перетягиванию руки". Так что у Макрона просто не было шансов.Между ними произошёл такой диалог (согласно чтению по губам):"Я просто хочу знать, почему ты меня обидел", – сказал Трамп. "Хотя я и так знаю. В конце концов, я здесь устанавливаю мир"."Извини", – ответил Макрон.Казалось, что Трамп после этого ещё крепче сжал руку Макрона."Я причиняю боль тем, кто причиняет боль другим", – сказал Трамп."Давай разберёмся за закрытыми дверями", – предложил Макрон.Наверное, Эммануэль помнит, как на камеры попал момент, когда его жена Брижит схватила его за лицо.Теперь он стал осторожнее.Мелони как цветокИ полный галантности, обратился Трамп к итальянскому премьеру Джорджии Мелони:"В США, если сказать женщине, что она красивая, твоя политическая карьера заканчивается. Но я рискну"."Ты не обидишься, если я скажу, что ты красивая?" – обратился он к Мелони. "Потому что ты такая".Мелони изображала радость.Как должна себя чувствовать премьер Италии, если к ней обращаются как к какой-то девушке на конкурсе красоты?Причём на этом конкурсе все остальные – мужчины, которые снисходительно смотрят на "декоративный цветок".А до этого президент Турции Эрдоган сказал ей, что проследит, чтобы она бросила курить.Мелони курит "Мальборо". И это не укрылось от глаз Реджепа Тайипа.Трамп и Эрдоган – как снисходительные менеджеры конкурса для девушек. И Мелони как фаворитка конкурса красоты.Декоративные растенияВ своё время всех этих "политических менеджеров" – людей без особых качеств и без особых способностей – выбирали всесильные финансовые и промышленные корпорации для управления государствами.Наёмные менеджеры Европы – это фиктивная власть, просто ширмы.Такие и были нужны. Поэтому нечему удивляться: это действительно люди-декорации.Но это не те люди, которые могут принимать стратегические решения.Поэтому их и возят повсюду, создавая "массовку" или декоративное озеленение сцены.На что ещё годятся "лидеры Европы"?Читайте также: Второе пришествие "Рогатого". Почему Макрон до сих пор у власти.

