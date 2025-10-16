Зеленский призвал Запад усилить давление на Путина - 16.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251016/zelenskiy-prizval-zapad-usilit-davlenie-na-putina-1070192576.html
Зеленский призвал Запад усилить давление на Путина
Зеленский призвал Запад усилить давление на Путина - 16.10.2025 Украина.ру
Зеленский призвал Запад усилить давление на Путина
Владимир Зеленский перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в своем телеграм-канале призвал мировое сообщество усилить давление на российского лидера Владимира Путина
2025-10-16T13:41
2025-10-16T14:39
новости
сша
запад
россия
владимир зеленский
владимир путин
европа
украина
украина.ру
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065934632_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_5da2a04e0dcce0490e41cb7a26135ebc.jpg
Он пожаловался, что российские военные с начала осени "каждые сутки" наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины.По его словам, Путин якобы не слышит призывы к миру, поэтому Москва способна понять только язык давления.Зеленский пояснил, что давление на Россию зависит от США и Европы. Сила Запада напрямую влияет на продолжительность конфликта на Украине, резюмировал он.В начале недели Трамп рассказал, что планирует 17 октября встретиться с Зеленским в Белом доме. В свою очередь, Зеленский утверждал, что надеется снова выпрашивать дальнобойное оружие.Сразу после переговоров по мирному урегулированию в Газе президент Дональд Трамп во вторник допустил продажу Украине ракет “Томагавк”. Подробности — в материале Музыка для ушей Зеленского, школа для наркодилеров и мигрень Европы. Украина в международном контексте.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
запад
россия
европа
украина
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065934632_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_35f2387141dd31f7abae74b9cb849505.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, запад, россия, владимир зеленский, владимир путин, европа, украина, украина.ру, ес, дональд трамп, москва, санкции, антироссийские санкции, белый дом, оружие
Новости, США, Запад, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Европа, Украина, Украина.ру, ЕС, Дональд Трамп, Москва, санкции, антироссийские санкции, Белый дом, оружие

Зеленский призвал Запад усилить давление на Путина

13:41 16.10.2025 (обновлено: 14:39 16.10.2025)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в своем телеграм-канале призвал мировое сообщество усилить давление на российского лидера Владимира Путина
Он пожаловался, что российские военные с начала осени "каждые сутки" наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины.
По его словам, Путин якобы не слышит призывы к миру, поэтому Москва способна понять только язык давления.
"Давление санкциями, давление дальнобойностью", — уточнил он.
Зеленский пояснил, что давление на Россию зависит от США и Европы. Сила Запада напрямую влияет на продолжительность конфликта на Украине, резюмировал он.

В начале недели Трамп рассказал, что планирует 17 октября встретиться с Зеленским в Белом доме. В свою очередь, Зеленский утверждал, что надеется снова выпрашивать дальнобойное оружие.
Сразу после переговоров по мирному урегулированию в Газе президент Дональд Трамп во вторник допустил продажу Украине ракет “Томагавк”. Подробности — в материале Музыка для ушей Зеленского, школа для наркодилеров и мигрень Европы. Украина в международном контексте.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАЗападРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЕвропаУкраинаУкраина.руЕСДональд ТрампМосквасанкцииантироссийские санкцииБелый доморужие
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:50Канцлер Германии хочет дать Киеву беспроцентный кредит за счет России
14:44Данные абонентов ушли на Украину: задержана виновная в Ленобласти
14:36Пленарное заседание Российской энергетической недели началось в Москве: что сказал Путин
14:22В ряде регионов Украины отменили отключения электричества
14:20За что женщинам дают Орден Мужества и какие чудеса случаются на фронте — военный медик "Умка"
14:14Сикорский призвал бить "Томагавками" по инфраструктуре России
14:13"Донбасский партизан" дополнил картину поражённых ночью объектов на подконтрольной ВСУ территории
14:07В Чернигове появился сквер имени Трампа
13:59ВСУ сообщают о применении Россией модернизированных авиабомб с увеличенной дальностью
13:41Тернопольский фронт 3-й штурмовой: насилие, грабежи, издевательства
13:41Зеленский призвал Запад усилить давление на Путина
13:37Выяснились подробности ударов по газодобывающей и компрессорной инфраструктуре Украины
13:26"Пошлины победы": США хотят заставить союзников платить за Украину. Хроника событий на 13:00 16 октября
13:23На Богуславском направлении ВС РФ продолжают развивать успех
13:13"Время тишины" могут ввести для ремонта ЛЭП, обеспечивающих энергоснабжение ЗАЭС
13:10Главный аргумент СБУ против мэра Одессы основан на подделке, настаивают в Bellingcat
13:09Украинских мобилизованных погнали на позиции через украинское же минное поле
12:53Трамп предлагает финансировать украинскую армию за счет 500% пошлин на китайский импорт
12:50Армия России наступает на Днепропетровском направлении
12:45Кремль ответил на слова Трампа о предполагаемом отказе Индии от закупок российской нефти
Лента новостейМолния