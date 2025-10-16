https://ukraina.ru/20251016/zelenskiy-prizval-zapad-usilit-davlenie-na-putina-1070192576.html

Зеленский призвал Запад усилить давление на Путина

Владимир Зеленский перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в своем телеграм-канале призвал мировое сообщество усилить давление на российского лидера Владимира Путина

2025-10-16T13:41

Он пожаловался, что российские военные с начала осени "каждые сутки" наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины.По его словам, Путин якобы не слышит призывы к миру, поэтому Москва способна понять только язык давления.Зеленский пояснил, что давление на Россию зависит от США и Европы. Сила Запада напрямую влияет на продолжительность конфликта на Украине, резюмировал он.В начале недели Трамп рассказал, что планирует 17 октября встретиться с Зеленским в Белом доме. В свою очередь, Зеленский утверждал, что надеется снова выпрашивать дальнобойное оружие.Сразу после переговоров по мирному урегулированию в Газе президент Дональд Трамп во вторник допустил продажу Украине ракет “Томагавк”. Подробности — в материале Музыка для ушей Зеленского, школа для наркодилеров и мигрень Европы. Украина в международном контексте.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

