"Рассчитывать, что они завтра загнутся, пока рано" — политолог оценил ресурсы Запада - 16.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251016/rasschityvat-chto-oni-zavtra-zagnutsya-poka-rano--politolog-otsenil-resursy-zapada-1070145270.html
"Рассчитывать, что они завтра загнутся, пока рано" — политолог оценил ресурсы Запада
"Рассчитывать, что они завтра загнутся, пока рано" — политолог оценил ресурсы Запада - 16.10.2025 Украина.ру
"Рассчитывать, что они завтра загнутся, пока рано" — политолог оценил ресурсы Запада
Война Запада на истощение против России продолжается уже три десятилетия, начиная с кризисов в Грузии и Чечне. Обе стороны уверены в своей конечной победе, обладая значительными ресурсами для продолжения противостояния. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-10-16T05:15
2025-10-16T05:15
новости
запад
россия
чечня
ростислав ищенко
украина.ру
война
конфликт
грузия
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/13/1056354983_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e1fa83d22f52f1f5e399c841fd5d6d1c.jpg
Отвечая на вопрос о бесперспективности такой стратегии для Запада, Ищенко указал на долгую историю этого противостояния. Политолог подчеркнул, что за 30 лет обе стороны доказали свою устойчивость. "Но 30 лет они это выдержали, но и мы выдержали, поэтому и мы, и они имеем права считать, что в этой войне победим", — заявил обозреватель. При этом он призвал не недооценивать ресурсы противника: "Рассчитывать, что они (страны коллективного Запада. — Ред.) завтра загнутся, пока рано. Они рассчитывают, что создадут дополнительное военное напряжение России".Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Запад продолжит войну на истощение, России придется проводить мобилизацию" на сайте Украина.ру.Также на тему эскалации — Скатится ли Европа в гражданскую войну? Ищенко о профанации с выборами и удовольствиях для богатых.
https://ukraina.ru/20251015/krakh-limuzinnoy-diplomatii-trampa-kak-evropa-vtyagivaet-ssha-v-voynu-s-rossiey-1070138372.html
запад
россия
чечня
грузия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/13/1056354983_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b1b9d0effd2b0707a61627e8ecf4351a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, россия, чечня, ростислав ищенко, украина.ру, война, конфликт, грузия, главные новости, аналитики, эксперты, военный эксперт, ресурсы
Новости, Запад, Россия, Чечня, Ростислав Ищенко, Украина.ру, война, конфликт, Грузия, Главные новости, аналитики, эксперты, военный эксперт, ресурсы

"Рассчитывать, что они завтра загнутся, пока рано" — политолог оценил ресурсы Запада

05:15 16.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкУчения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости . Сергей Степанов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Война Запада на истощение против России продолжается уже три десятилетия, начиная с кризисов в Грузии и Чечне. Обе стороны уверены в своей конечной победе, обладая значительными ресурсами для продолжения противостояния. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о бесперспективности такой стратегии для Запада, Ищенко указал на долгую историю этого противостояния.
"Украинский военный кризис, в который втянута Россия, длится уже почти четыре года, и это когда российское участие стало открытым, а так уже с 2014 года. А до этого был грузинский кризис, война в Чечне. И все это война на истощение России, на ее развал", — напомнил эксперт.
Политолог подчеркнул, что за 30 лет обе стороны доказали свою устойчивость. "Но 30 лет они это выдержали, но и мы выдержали, поэтому и мы, и они имеем права считать, что в этой войне победим", — заявил обозреватель.
При этом он призвал не недооценивать ресурсы противника: "Рассчитывать, что они (страны коллективного Запада. — Ред.) завтра загнутся, пока рано. Они рассчитывают, что создадут дополнительное военное напряжение России".
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Запад продолжит войну на истощение, России придется проводить мобилизацию" на сайте Украина.ру.
Также на тему эскалации — Скатится ли Европа в гражданскую войну? Ищенко о профанации с выборами и удовольствиях для богатых.
- РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Вчера, 16:55
Крах "лимузинной дипломатии" Трампа. Как Европа втягивает США в войну с РоссиейЧем занимается президент США Дональд Трамп сейчас, в принципе, очевидно: он пожинает горькие плоды реальной политики в режиме послевкусия после сладких моментов триумфа и славы, испытанных в Египте.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЗападРоссияЧечняРостислав ИщенкоУкраина.рувойнаконфликтГрузияГлавные новостианалитикиэкспертывоенный экспертресурсы
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30"Пришел приказ брать Авдеевку": боец "Пятнашки" рассказал о разгроме укрепленного блиндажа ВСУ
05:20Хочет добиться своего угрозами и "Томагавками": Суздальцев раскрыл намерения Трампа по Украине
05:15"Рассчитывать, что они завтра загнутся, пока рано" — политолог оценил ресурсы Запада
05:10За Славянском и Краматорском нет крепких рубежей: Анпилогов о том, почему ВСУ цепляются за Донбасс
05:00"Это неправда": Суздальцев опроверг информацию об отсутствии у США наземных "Томагавков"
04:55"Дроны растянули фронт на 20 километров" — военный аналитик о кардинальном изменении тактики на СВО
04:50"Европа должна связывать Россию, пока Трамп будет разбираться с Китаем": Ищенко про позицию США
04:40"Враг не ожидал такой мощи": боец "Пятнашки" о высоком моральном духе интербригады
04:38Пошла новая волна "Гераней"... Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:30"Никакой четкой дорожной карты": политолог о том, какие цели преследует Трамп на Украине
04:20Анпилогов о заявлениях США по "Томагавкам": Вашингтон судорожно ищет варианты воздействия на Россию
04:16Киев планирует посетить глава МВФ Георгиева
04:10Суздальцев о "мире" Трампа: "Большинство этих конфликтов снова могут быть развязаны"
04:00"Намек Меркель был понятен": Ищенко о стратегии Трампа в Европе на фоне конфликта с Китаем
03:55Ещё два аэропорта приостановили полёты из-за БПЛА. Сводка угроз по регионам России к этому часу
03:15"Это не Трамп!": Орбан рассказал о разжигателях войны на Украине
02:50"Должен был победить за неделю": Трамп высказался о российской армии
02:21Дело об убийстве генерала Кириллова поступило в военный суд
01:59И российских "деятелей"? Миронов призвал расследовать кражу резервов ЦБ России
01:17Сикорский размахивает "Геранью", на Одессу посадили нациста, изверга оставили живым. Итоги 15 октября
Лента новостейМолния