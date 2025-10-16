https://ukraina.ru/20251016/rasschityvat-chto-oni-zavtra-zagnutsya-poka-rano--politolog-otsenil-resursy-zapada-1070145270.html

"Рассчитывать, что они завтра загнутся, пока рано" — политолог оценил ресурсы Запада

"Рассчитывать, что они завтра загнутся, пока рано" — политолог оценил ресурсы Запада - 16.10.2025 Украина.ру

"Рассчитывать, что они завтра загнутся, пока рано" — политолог оценил ресурсы Запада

Война Запада на истощение против России продолжается уже три десятилетия, начиная с кризисов в Грузии и Чечне. Обе стороны уверены в своей конечной победе, обладая значительными ресурсами для продолжения противостояния. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-10-16T05:15

2025-10-16T05:15

2025-10-16T05:15

новости

запад

россия

чечня

ростислав ищенко

украина.ру

война

конфликт

грузия

главные новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/13/1056354983_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e1fa83d22f52f1f5e399c841fd5d6d1c.jpg

Отвечая на вопрос о бесперспективности такой стратегии для Запада, Ищенко указал на долгую историю этого противостояния. Политолог подчеркнул, что за 30 лет обе стороны доказали свою устойчивость. "Но 30 лет они это выдержали, но и мы выдержали, поэтому и мы, и они имеем права считать, что в этой войне победим", — заявил обозреватель. При этом он призвал не недооценивать ресурсы противника: "Рассчитывать, что они (страны коллективного Запада. — Ред.) завтра загнутся, пока рано. Они рассчитывают, что создадут дополнительное военное напряжение России".Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Запад продолжит войну на истощение, России придется проводить мобилизацию" на сайте Украина.ру.Также на тему эскалации — Скатится ли Европа в гражданскую войну? Ищенко о профанации с выборами и удовольствиях для богатых.

https://ukraina.ru/20251015/krakh-limuzinnoy-diplomatii-trampa-kak-evropa-vtyagivaet-ssha-v-voynu-s-rossiey-1070138372.html

запад

россия

чечня

грузия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, россия, чечня, ростислав ищенко, украина.ру, война, конфликт, грузия, главные новости, аналитики, эксперты, военный эксперт, ресурсы