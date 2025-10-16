https://ukraina.ru/20251016/rasschityvat-chto-oni-zavtra-zagnutsya-poka-rano--politolog-otsenil-resursy-zapada-1070145270.html
Война Запада на истощение против России продолжается уже три десятилетия, начиная с кризисов в Грузии и Чечне. Обе стороны уверены в своей конечной победе, обладая значительными ресурсами для продолжения противостояния. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о бесперспективности такой стратегии для Запада, Ищенко указал на долгую историю этого противостояния. Политолог подчеркнул, что за 30 лет обе стороны доказали свою устойчивость. "Но 30 лет они это выдержали, но и мы выдержали, поэтому и мы, и они имеем права считать, что в этой войне победим", — заявил обозреватель. При этом он призвал не недооценивать ресурсы противника: "Рассчитывать, что они (страны коллективного Запада. — Ред.) завтра загнутся, пока рано. Они рассчитывают, что создадут дополнительное военное напряжение России".Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Запад продолжит войну на истощение, России придется проводить мобилизацию" на сайте Украина.ру.Также на тему эскалации — Скатится ли Европа в гражданскую войну? Ищенко о профанации с выборами и удовольствиях для богатых.
