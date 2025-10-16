"Намек Меркель был понятен": Ищенко о стратегии Трампа в Европе на фоне конфликта с Китаем
© Фото : коллаж Украина.Ру
© Фото : коллаж Украина.Ру
Ключевая задача Дональда Трампа в Европе заключается в том, чтобы заставить союзников самостоятельно сковывать Россию, пока США будут разбираться с Китаем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт напомнил, что во время первой президентской каденции Дональда Трампа занимавшая в то время пост канцлера Германии Ангела Меркель уже заявляла, что США перестали быть надежным гарантом безопасности для Европы.
"Обращаю внимание, что Франция и Великобритания находятся в Европе и обладают ядерным оружием. То есть она не считала их гарантами. Но кроме Соединенных Штатов таким же потенциалом обладала только Россия. И только она могла быть гарантом. И намек Меркель был абсолютно понятен", — констатировал Ищенко.
Это, по его мнению, является главной причиной, по которой истеблишмент не позволит президенту США уйти из европейских дел. "Позиция Трампа заключается в том, что Европа должна связывать Россию, пока он будет разбираться с Китаем. Но связывать так, чтобы не выяснилось, что завтра Соединенным Штатам надо прибегать спасать Европу", — пояснил обозреватель.
Таким образом, вся политика Вашингтона в регионе направлена на балансирование между эскалацией давления на Москву и недопущением прямой военной конфронтации, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Запад продолжит войну на истощение, России придется проводить мобилизацию" на сайте Украина.ру.
Также на тему эскалации — Скатится ли Европа в гражданскую войну? Ищенко о профанации с выборами и удовольствиях для богатых.
Подписывайся на