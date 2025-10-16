https://ukraina.ru/20251016/namek-merkel-byl-ponyaten-ischenko-o-strategii-trampa-v-evrope-na-fone-konflikta-s-kitaem-1070144156.html

"Намек Меркель был понятен": Ищенко о стратегии Трампа в Европе на фоне конфликта с Китаем

Ключевая задача Дональда Трампа в Европе заключается в том, чтобы заставить союзников самостоятельно сковывать Россию, пока США будут разбираться с Китаем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Эксперт напомнил, что во время первой президентской каденции Дональда Трампа занимавшая в то время пост канцлера Германии Ангела Меркель уже заявляла, что США перестали быть надежным гарантом безопасности для Европы. Это, по его мнению, является главной причиной, по которой истеблишмент не позволит президенту США уйти из европейских дел. "Позиция Трампа заключается в том, что Европа должна связывать Россию, пока он будет разбираться с Китаем. Но связывать так, чтобы не выяснилось, что завтра Соединенным Штатам надо прибегать спасать Европу", — пояснил обозреватель.Таким образом, вся политика Вашингтона в регионе направлена на балансирование между эскалацией давления на Москву и недопущением прямой военной конфронтации, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Запад продолжит войну на истощение, России придется проводить мобилизацию" на сайте Украина.ру.Также на тему эскалации — Скатится ли Европа в гражданскую войну? Ищенко о профанации с выборами и удовольствиях для богатых.

