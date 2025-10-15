"Важно бросить вызов Трампу": эксперт раскрыл, почему Нобелевский комитет вручил премию Мачадо - 15.10.2025 Украина.ру
"Важно бросить вызов Трампу": эксперт раскрыл, почему Нобелевский комитет вручил премию Мачадо
"Важно бросить вызов Трампу": эксперт раскрыл, почему Нобелевский комитет вручил премию Мачадо - 15.10.2025 Украина.ру
"Важно бросить вызов Трампу": эксперт раскрыл, почему Нобелевский комитет вручил премию Мачадо
Кандидатура венесуэльской оппозиционерки Марии Корины Мачадо была выбрана Нобелевским комитетом как классический пример политика, соответствующего продемократической идеологии администрации экс-президента США Джо Байдена. Об этом научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-10-15T05:00
2025-10-15T05:00
Отвечая на вопрос, почему выбор пал именно на венесуэльскую оппозиционерку, Васильев заявил, что Мария Мачадо представляет собой определенный идеал для западных демократов. "Первое. Она — то классическое, чего бы демократы хотели видеть (о чем я говорил выше). Имеется ввиду приход продемократических традиционных сил, которые пришли к власти в Восточной Европе в 80-м году, которые продвигали идеи демократии в Азии, Африке, Латинской Америке. То есть стандарты, ориентированные на Запад, которые ранее внедряла администрация Байдена — чтобы авторитарные режимы, такие как венесуэльский режим, пали, и в результате Венесуэла стала демократической страной", — сказал эксперт.Американист противопоставил этот подход политике [президента США Дональда] Трампа, который, по его словам, придерживается иного взгляда на международные отношения. "Трамп, повторюсь, с его национализмом от этих идей отказался. Дескать, главное — бизнес делать, а политическое устройство меня не интересует, потому что у меня со всеми хорошие отношения: с шейхами Персидского залива, с китайскими коммунистами, с северокорейским лидером, и так далее", — пояснил он.В то же время, как отметил Васильев, европейские страны остаются верны идее продвижения демократии. "Поэтому старая Европа, представляемая нынешним руководством Германии, Франции, Великобритании и многие другие страны ЕС действуют в русле этих идей. Им важно было бросить вызов Трампу, сказав, что их главная задача — продвигать демократию, а не сотрудничать с авторитарными режимами", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Алексея Туманова "Не очень-то и хотелось". Что придумали трамписты вместо Нобелевской премии, которую Трамп не получил на сайте Украина.ру.
"Важно бросить вызов Трампу": эксперт раскрыл, почему Нобелевский комитет вручил премию Мачадо

05:00 15.10.2025
 
Кандидатура венесуэльской оппозиционерки Марии Корины Мачадо была выбрана Нобелевским комитетом как классический пример политика, соответствующего продемократической идеологии администрации экс-президента США Джо Байдена. Об этом научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос, почему выбор пал именно на венесуэльскую оппозиционерку, Васильев заявил, что Мария Мачадо представляет собой определенный идеал для западных демократов.
"Первое. Она — то классическое, чего бы демократы хотели видеть (о чем я говорил выше). Имеется ввиду приход продемократических традиционных сил, которые пришли к власти в Восточной Европе в 80-м году, которые продвигали идеи демократии в Азии, Африке, Латинской Америке. То есть стандарты, ориентированные на Запад, которые ранее внедряла администрация Байдена — чтобы авторитарные режимы, такие как венесуэльский режим, пали, и в результате Венесуэла стала демократической страной", — сказал эксперт.
Американист противопоставил этот подход политике [президента США Дональда] Трампа, который, по его словам, придерживается иного взгляда на международные отношения.
"Трамп, повторюсь, с его национализмом от этих идей отказался. Дескать, главное — бизнес делать, а политическое устройство меня не интересует, потому что у меня со всеми хорошие отношения: с шейхами Персидского залива, с китайскими коммунистами, с северокорейским лидером, и так далее", — пояснил он.
В то же время, как отметил Васильев, европейские страны остаются верны идее продвижения демократии.
"Поэтому старая Европа, представляемая нынешним руководством Германии, Франции, Великобритании и многие другие страны ЕС действуют в русле этих идей. Им важно было бросить вызов Трампу, сказав, что их главная задача — продвигать демократию, а не сотрудничать с авторитарными режимами", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Алексея Туманова "Не очень-то и хотелось". Что придумали трамписты вместо Нобелевской премии, которую Трамп не получил на сайте Украина.ру.
