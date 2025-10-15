В Варшаве заявили, что Украина готова воевать с Россией ещё три года — Олег Хавич - 15.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251015/v-varshave-zayavili-chto-ukraina-gotova-voevat-s-rossiey-esch-tri-goda--oleg-khavich--1070155418.html
В Варшаве заявили, что Украина готова воевать с Россией ещё три года — Олег Хавич
В Варшаве заявили, что Украина готова воевать с Россией ещё три года — Олег Хавич - 15.10.2025 Украина.ру
В Варшаве заявили, что Украина готова воевать с Россией ещё три года — Олег Хавич
В среду, 15 октября, глава МИД Польши Сикорский заявил, что Украина планирует войну с Россией ещё на три года.
2025-10-15T22:00
2025-10-15T22:00
украина
россия
варшава
олег хавич
сикорский
мид
украина.ру
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0f/1070154226_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4df46c3fa77f70b52a0d572e5d5d04ef.jpg
О причинах подобной риторики польской стороны рассказал обозреватель издания Украина.ру Олег Хавич.
https://ukraina.ru/20251014/oleg-khavich-gotovitsya-li-polsha-k-voyne-s-rossiey---1070082140.html
украина
россия
варшава
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0f/1070154226_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0cc65bc6fb7937ad2f447aa141053b8c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, варшава, олег хавич, сикорский, мид, украина.ру, видео
Украина, Россия, Варшава, Олег Хавич, Сикорский, МИД, Украина.ру, Видео

В Варшаве заявили, что Украина готова воевать с Россией ещё три года — Олег Хавич

22:00 15.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
В среду, 15 октября, глава МИД Польши Сикорский заявил, что Украина планирует войну с Россией ещё на три года.
О причинах подобной риторики польской стороны рассказал обозреватель издания Украина.ру Олег Хавич.
- РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Вчера, 14:58
Олег Хавич: Готовится ли Польша к войне с Россией? В понедельник, 13 октября, глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич заявил, что его страна находится в состоянии конфликта с Россией.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаРоссияВаршаваОлег ХавичСикорскийМИДУкраина.руВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:21Украинские школьники должны изучать украинскую брань на уроках, чтобы забывать мат на русском
23:16Продолжаются экстренные выключения света по всей Украине
23:13"Азов"* признал задержания: неонацисты надеются на "справедливость" украинского правосудия
23:10Путин ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Кубой. Главные новости к 23:10
22:23Украинские мониторинговые каналы сообщают о нескольких "Геранях", курсирующих в небе
22:12Украинские военные массово сдаются в плен через Telegram-бот под Купянском
22:10Канада срывает поставки бронетехники на Украину
22:02Наступление наращивает темп: ВС РФ активизировали боевые действия на Краматорском направлении
22:00В Варшаве заявили, что Украина готова воевать с Россией ещё три года — Олег Хавич
21:54Две киевские ТЭЦ полностью прекратили работу после массированного удара ВС РФ
21:51Самолет главы Пентагона подал сигнал бедствия над Атлантикой
21:12"Герани" поразили пивзавод и логистический центр "Новой почты"
21:00Воставки "Томагавков" Украине вызовут серьезную эскалацию между Россией и США. Главные новости к 21:00
20:48Террор в Тернополе: боевики из "Азова"* устроили массовые бесчинства с пытками и вымогательством
20:42Украина пообещала произвести 20 миллионов дронов в 2026 году при условии иностранного финансирования
20:33Виртуальные "перемоги": Гордон* кормит украинцев фейками о взорванном Генштабе России
20:00Зачем Трампу нужен украинский кризис и при чем здесь Китай — Виктор Пироженко
19:53Европа стала меньше помогать Украине
19:30Беспредел ВСУ в Тернополе, блэкаут по всей Украине, ВС РФ заходят в Херсон. Итоги 14 октября
19:11На Украине создали свою криптовалюту и обворовали "инвесторов"
Лента новостейМолния