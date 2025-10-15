https://ukraina.ru/20251015/v-varshave-zayavili-chto-ukraina-gotova-voevat-s-rossiey-esch-tri-goda--oleg-khavich--1070155418.html

В Варшаве заявили, что Украина готова воевать с Россией ещё три года — Олег Хавич

В среду, 15 октября, глава МИД Польши Сикорский заявил, что Украина планирует войну с Россией ещё на три года.

О причинах подобной риторики польской стороны рассказал обозреватель издания Украина.ру Олег Хавич.

