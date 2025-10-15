Окружение Покровска и Мирнограда: российские войска комбинируют осаду с постоянными штурмами - 15.10.2025 Украина.ру
Окружение Покровска и Мирнограда: российские войска комбинируют осаду с постоянными штурмами
Окружение Покровска и Мирнограда: российские войска комбинируют осаду с постоянными штурмами - 15.10.2025 Украина.ру
Окружение Покровска и Мирнограда: российские войска комбинируют осаду с постоянными штурмами
Российские войска комбинируют осаду с постоянными штурмами окруженных городов Донбасса, проверяя на прочность украинскую оборону, в то время как в самих городах остаются ждущие освобождения мирные жители. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Недавно был опубликован короткий видеосюжет, где было показан перекресток дорог чуть севернее Покровска (Красноармейск) и Мирнограда (Димитров), на этом крошечном участке стоит около 30 единиц техники ВСУ, пораженной дронами, рассказал Анпилогов.На этом перекрёстке сходятся логистические пути, которые еще не были перерезаны физически, то есть на них еще не ступала нога российского солдата, отметил аналитик."Смысл же не морить голодом гарнизоны этих городов. Тем более и в Димитрове, и в Красноармейске остаются и мирные жители, которые тоже страдают из-за нехватки продовольствия. Как показывала практика того же Угледара, несмотря на то, что население максимально стремится выехать, все равно остается какая-то часть мирных жителей, которая ждет нас", - заявил Апилогов.Поэтому сейчас осадные действия будут сочетать со штурмами, то есть проверкой прочности обороны Купянска, Покровска и Мирнограда, при этом Константиновка и Северск в ближайшее время тоже получат такой статус, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска" на сайте Украина.ру.Подробно про ситуацию на Харьковском направлении – в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ теряют позиции на берегу Оскола и бросают в бой "нестандартные резервы" на сайте Украина.ру.
Окружение Покровска и Мирнограда: российские войска комбинируют осаду с постоянными штурмами

04:50 15.10.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников
Боевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Российские войска комбинируют осаду с постоянными штурмами окруженных городов Донбасса, проверяя на прочность украинскую оборону, в то время как в самих городах остаются ждущие освобождения мирные жители. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Недавно был опубликован короткий видеосюжет, где было показан перекресток дорог чуть севернее Покровска (Красноармейск) и Мирнограда (Димитров), на этом крошечном участке стоит около 30 единиц техники ВСУ, пораженной дронами, рассказал Анпилогов.
"Там как раз сходятся две дороги снабжения, одна через Родинское, другая через Гришино. Это как раз и определяет рисунок оперативного окружения вокруг Мирнограда и Покровска", - уточнил эксперт.
На этом перекрёстке сходятся логистические пути, которые еще не были перерезаны физически, то есть на них еще не ступала нога российского солдата, отметил аналитик.
"Смысл же не морить голодом гарнизоны этих городов. Тем более и в Димитрове, и в Красноармейске остаются и мирные жители, которые тоже страдают из-за нехватки продовольствия. Как показывала практика того же Угледара, несмотря на то, что население максимально стремится выехать, все равно остается какая-то часть мирных жителей, которая ждет нас", - заявил Апилогов.
Поэтому сейчас осадные действия будут сочетать со штурмами, то есть проверкой прочности обороны Купянска, Покровска и Мирнограда, при этом Константиновка и Северск в ближайшее время тоже получат такой статус, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска" на сайте Украина.ру.
Подробно про ситуацию на Харьковском направлении – в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ теряют позиции на берегу Оскола и бросают в бой "нестандартные резервы" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния