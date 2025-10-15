Не повод расслабляться! В Европе сделали заявление об оружии для Киева - 15.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251015/ne-povod-rasslablyatsya-v-evrope-sdelali-zayavlenie-ob-oruzhii-dlya-kieva-1070112257.html
Не повод расслабляться! В Европе сделали заявление об оружии для Киева
Не повод расслабляться! В Европе сделали заявление об оружии для Киева - 15.10.2025 Украина.ру
Не повод расслабляться! В Европе сделали заявление об оружии для Киева
Украине пытаются продать несуществующее оружие, которое она не сможет применить, заявил профессор из Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети X. Об этом 15 октября сообщает РИА Новости
2025-10-15T03:06
2025-10-15T03:08
новости
европа
нато
украина
россия
военная помощь украине
впк
норвегия
война на украине
вооружения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1e/1067894741_134:0:1067:525_1920x0_80_0_0_87ecb4aacba0c5f170ce4e931c467f8a.jpg
"Европа не может вести опосредованную войну против России самостоятельно. Соединенные Штаты продают оружие, которого у них нет, Европе, которая не может себе его позволить, чтобы вооружить Украину, у которой нет сил и средств для его применения", — сыронизировал он.Так Дизен прокомментировал свежее исследование немецкого Института мировой экономики Киля, которое показало резкое снижение объема военной помощи Украине в июле и августе, несмотря на инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), подразумевающую закупку оружия для Киева у США.С учётом тех средств, которые направляются странами НАТО на развёртывание производственных мощностей военно-промышленного комплекса, к заявлению норвежского профессора не стоит относиться слишком серьёзно — они и произведут необходимое оружие, и без колебаний применят его против России.Ранее стало известно, что только Великобритания направила на производство беспилотников для Украины 600 млн фунтов стерлингов (около 800 млн долларов). Киевскому режиму за полгода поставлены 85 тысяч БПЛА: "десятки тысяч" FPV-дронов, ударные, разведывательные и логистические БПЛА.Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем", а любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251014/kiev-mirnye-plany-v-ozhidanii-zapadnoy-pomoschi-v-voyne-1070069144.html
европа
украина
россия
норвегия
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1e/1067894741_250:0:950:525_1920x0_80_0_0_91d27712802b11b1cbb169ce8310273e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, нато, украина, россия, военная помощь украине, впк, норвегия, война на украине, вооружения, украина.ру, германия, украина.ру
Новости, Европа, НАТО, Украина, Россия, военная помощь Украине, ВПК, Норвегия, война на Украине, вооружения, Украина.ру, Германия, Украина.ру

Не повод расслабляться! В Европе сделали заявление об оружии для Киева

03:06 15.10.2025 (обновлено: 03:08 15.10.2025)
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкПервые снаряды с нового завода Rheinmetall пойдут на Украину, — директор концерна Армин Паппигер в интервью DW
Первые снаряды с нового завода Rheinmetall пойдут на Украину, — директор концерна Армин Паппигер в интервью DW - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украине пытаются продать несуществующее оружие, которое она не сможет применить, заявил профессор из Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети X. Об этом 15 октября сообщает РИА Новости
"Европа не может вести опосредованную войну против России самостоятельно. Соединенные Штаты продают оружие, которого у них нет, Европе, которая не может себе его позволить, чтобы вооружить Украину, у которой нет сил и средств для его применения", — сыронизировал он.
Так Дизен прокомментировал свежее исследование немецкого Института мировой экономики Киля, которое показало резкое снижение объема военной помощи Украине в июле и августе, несмотря на инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), подразумевающую закупку оружия для Киева у США.
С учётом тех средств, которые направляются странами НАТО на развёртывание производственных мощностей военно-промышленного комплекса, к заявлению норвежского профессора не стоит относиться слишком серьёзно — они и произведут необходимое оружие, и без колебаний применят его против России.
Ранее стало известно, что только Великобритания направила на производство беспилотников для Украины 600 млн фунтов стерлингов (около 800 млн долларов). Киевскому режиму за полгода поставлены 85 тысяч БПЛА: "десятки тысяч" FPV-дронов, ударные, разведывательные и логистические БПЛА.
Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем", а любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.
Владимир Зеленский и Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Вчера, 12:19
Киев: "мирные планы" в ожидании западной помощи в войнеЗеленский ждёт от Трампа "Томагавки" и надеется, что уж на этот-то раз "вундерваффе" сработает и, как говорил его берлинский предшественник в 1945 году, "победа придёт за пять минут до двенадцати". Но киевскую политику до сих пор представляет не только Зеленский.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаНАТОУкраинаРоссиявоенная помощь УкраинеВПКНорвегиявойна на УкраиневооруженияУкраина.руГерманияУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:45Фронт режут на анклавы: эксперт Павлив о новой тактике изоляции театров военных действий
04:40"В войне на истощение это смерти подобно": Анпилогов раскрыл, как Украина сжигает ресурсы в Донбассе
04:30Последний гвоздь в крышку гроба ПВО Украины: Павлив о катастрофической нехватке ракет для Patriot
04:22Продолжаем выбивать энергетику. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:20"Азербайджан готов поддерживать Украину — в гражданском ключе" — эксперт о новом векторе Баку
04:10Новых "Патриотов" взять негде: Украина до конца войны будет испытывать острейший дефицит ПВО – Павлив
04:00Нобелевский комитет поддержал доктрину Байдена о демократизации мира — Васильев
03:57Обнародован чат американских Молодых республиканцев, восхваляющих нацизм
03:27В Крыму призвали признать Бориса Джонсона международным преступником
03:06Не повод расслабляться! В Европе сделали заявление об оружии для Киева
02:41Луна поблагодарила посольство России за передачу документов об убийстве Кеннеди
02:18Закрытый аэропорт и сводка угроз атак БПЛА по регионам России к этому часу
01:50Великобритания раскрыла число БПЛА, поставленных Украине за полгода
01:24Наступление ВС РФ, перехват власти в Одессе и зачистка АКР. Информационные итоги 14 октября
00:53Фронтовая сводка от канала "Дневник десантника" сообщает о продвижении ВС РФ за 14 октября
00:32Министр финансов США призвал ЕС увеличить давление на закупщиков российской нефти
23:53Президент США угрожает пошлинами странам БРИКС
23:50Фрики и черти митингуют против Труханова
23:47Энергетический кризис в Киеве усугубляется
23:39Российские войска вступили в Мирноград
Лента новостейМолния