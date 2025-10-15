https://ukraina.ru/20251015/ne-povod-rasslablyatsya-v-evrope-sdelali-zayavlenie-ob-oruzhii-dlya-kieva-1070112257.html

Не повод расслабляться! В Европе сделали заявление об оружии для Киева

Украине пытаются продать несуществующее оружие, которое она не сможет применить, заявил профессор из Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети X. Об этом 15 октября сообщает РИА Новости

"Европа не может вести опосредованную войну против России самостоятельно. Соединенные Штаты продают оружие, которого у них нет, Европе, которая не может себе его позволить, чтобы вооружить Украину, у которой нет сил и средств для его применения", — сыронизировал он.Так Дизен прокомментировал свежее исследование немецкого Института мировой экономики Киля, которое показало резкое снижение объема военной помощи Украине в июле и августе, несмотря на инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), подразумевающую закупку оружия для Киева у США.С учётом тех средств, которые направляются странами НАТО на развёртывание производственных мощностей военно-промышленного комплекса, к заявлению норвежского профессора не стоит относиться слишком серьёзно — они и произведут необходимое оружие, и без колебаний применят его против России.Ранее стало известно, что только Великобритания направила на производство беспилотников для Украины 600 млн фунтов стерлингов (около 800 млн долларов). Киевскому режиму за полгода поставлены 85 тысяч БПЛА: "десятки тысяч" FPV-дронов, ударные, разведывательные и логистические БПЛА.Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем", а любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

