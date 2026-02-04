https://ukraina.ru/20260204/iz-ruin-k-komfortu-pedagogi-mariupolya-poluchili-dolgozhdannyy-syurpriz-1075218659.html

Из руин к комфорту: педагоги Мариуполя получили долгожданный сюрприз

Учителя из разных регионов страны теперь смогут работать и жить в Мариуполе, участвуя в возрождении города. В Мариуполе педагогам вручили ключи от современного... Украина.ру, 04.02.2026

Учителя из разных регионов страны теперь смогут работать и жить в Мариуполе, участвуя в возрождении города. В Мариуполе педагогам вручили ключи от современного муниципального общежития в самом центре города. Комнаты с кондиционерами, общая кухня, санузлы и всё необходимое для жизни — условия напоминают комфортную гостиницу. Подробности — в репортаже.

