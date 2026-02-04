Из руин к комфорту: педагоги Мариуполя получили долгожданный сюрприз - 04.02.2026 Украина.ру
Из руин к комфорту: педагоги Мариуполя получили долгожданный сюрприз
Из руин к комфорту: педагоги Мариуполя получили долгожданный сюрприз
Учителя из разных регионов страны теперь смогут работать и жить в Мариуполе, участвуя в возрождении города. В Мариуполе педагогам вручили ключи от современного... Украина.ру, 04.02.2026
2026-02-04T16:41
2026-02-04T16:41
видео
мариуполь
учитель
днр
образование
донбасс
россия
Учителя из разных регионов страны теперь смогут работать и жить в Мариуполе, участвуя в возрождении города. В Мариуполе педагогам вручили ключи от современного муниципального общежития в самом центре города. Комнаты с кондиционерами, общая кухня, санузлы и всё необходимое для жизни — условия напоминают комфортную гостиницу. Подробности — в репортаже.
Из руин к комфорту: педагоги Мариуполя получили долгожданный сюрприз

16:41 04.02.2026
 
Учителя из разных регионов страны теперь смогут работать и жить в Мариуполе, участвуя в возрождении города. В Мариуполе педагогам вручили ключи от современного муниципального общежития в самом центре города. Комнаты с кондиционерами, общая кухня, санузлы и всё необходимое для жизни — условия напоминают комфортную гостиницу. Подробности — в репортаже.
Лента новостейМолния