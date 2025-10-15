Великобритания раскрыла число БПЛА, поставленных Украине за полгода - 15.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251015/velikobritaniya-raskryla-chislo-bpla-postavlennykh-ukraine-za-polgoda-1070111381.html
Великобритания раскрыла число БПЛА, поставленных Украине за полгода
Великобритания раскрыла число БПЛА, поставленных Украине за полгода - 15.10.2025 Украина.ру
Великобритания раскрыла число БПЛА, поставленных Украине за полгода
Великобритания поставила киевскому режиму более 85 тысяч дронов за полгода, следует из заявления главы британского министерства обороны Джона Хили, опубликованного в преддверии заседания Оборонной контактной группы по Украине
2025-10-15T01:50
2025-10-15T01:50
новости
великобритания
нато
пит хегсет
украина
военная помощь украине
бпла
сво
украина.ру
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064357652_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_60c54a08e2d419f0ba8b87d93199e029.jpg
Заседание этого образования (известного, как "Рамштайнская группа") состоится в Брюсселе 15 октября. Ожидается, что Хили будет председательствовать на заседании. В дискуссии также примут участие министр обороны США Пит Хегсет и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте."Великобритания наращивает поддержку Украины, предоставив за последние шесть месяцев более 85 тысяч беспилотных летательных аппаратов и подписав новые промышленные партнерства для быстрой разработки тысяч новых дронов-перехватчиков", — приводятся в заявлении слова главы британского военного ведомства.Напомним, только в 2025 году Великобритания направила на производство беспилотников для Украины 600 млн фунтов стерлингов (около 800 млн долларов). Киевскому режиму поставлены "десятки тысяч" FPV-дронов, ударные, разведывательные и логистические БПЛА.Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем", а любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.Ранее стало известно, что страны НАТО совместно с США и Великобританией провели воздушную операцию вблизи России, оправдывая это "инцидентами с БПЛА".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251013/pochemu-rossiyskie-podlodki-v-la-manshe-tak-zlyat-nato-1070038677.html
великобритания
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064357652_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_0c4156cb8b05585e3d84b1b7162fcabd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, великобритания, нато, пит хегсет, украина, военная помощь украине, бпла, сво, украина.ру, россия
Новости, Великобритания, НАТО, Пит Хегсет, Украина, военная помощь Украине, БПЛА, СВО, Украина.ру, Россия

Великобритания раскрыла число БПЛА, поставленных Украине за полгода

01:50 15.10.2025
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
ДзенTelegram
Великобритания поставила киевскому режиму более 85 тысяч дронов за полгода, следует из заявления главы британского министерства обороны Джона Хили, опубликованного в преддверии заседания Оборонной контактной группы по Украине
Заседание этого образования (известного, как "Рамштайнская группа") состоится в Брюсселе 15 октября. Ожидается, что Хили будет председательствовать на заседании. В дискуссии также примут участие министр обороны США Пит Хегсет и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
"Великобритания наращивает поддержку Украины, предоставив за последние шесть месяцев более 85 тысяч беспилотных летательных аппаратов и подписав новые промышленные партнерства для быстрой разработки тысяч новых дронов-перехватчиков", — приводятся в заявлении слова главы британского военного ведомства.
Напомним, только в 2025 году Великобритания направила на производство беспилотников для Украины 600 млн фунтов стерлингов (около 800 млн долларов). Киевскому режиму поставлены "десятки тысяч" FPV-дронов, ударные, разведывательные и логистические БПЛА.
Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем", а любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.
Ранее стало известно, что страны НАТО совместно с США и Великобританией провели воздушную операцию вблизи России, оправдывая это "инцидентами с БПЛА".
Российская подлодка у берегов Парижа, нейросеть - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
13 октября, 16:51
Страх и глупость. Почему российские подлодки в Ла-Манше так злят НАТОРоссийская подлодка "Новороссийск" всплыла у берегов Франции и была обнаружена французским фрегатом, что привлекло внимание НАТО и европейских СМИ. Флот РФ опроверг слухи об аварии, подтвердив плановый переход. Событие вызвало широкий резонанс, в том числе дискуссии в соцсетях
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВеликобританияНАТОПит ХегсетУкраинавоенная помощь УкраинеБПЛАСВОУкраина.руРоссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:56Внимание! Город Нововоронеж и Лискинский район Воронежской области — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, — губернатор области
02:49Взрывы раздаются в Павлограде Днепропетровской области
02:41Луна поблагодарила посольство России за передачу документов об убийстве Кеннеди
02:18Закрытый аэропорт и сводка угроз атак БПЛА по регионам России к этому часу
01:50Великобритания раскрыла число БПЛА, поставленных Украине за полгода
01:24Наступление ВС РФ, перехват власти в Одессе и зачистка АКР. Информационные итоги 14 октября
00:53Фронтовая сводка от канала "Дневник десантника" сообщает о продвижении ВС РФ за 14 октября
00:32Министр финансов США призвал ЕС увеличить давление на закупщиков российской нефти
23:53Президент США угрожает пошлинами странам БРИКС
23:50Фрики и черти митингуют против Труханова
23:47Энергетический кризис в Киеве усугубляется
23:39Российские войска вступили в Мирноград
23:35Транспортный коллапс в Сумах: город остался без маршруток из-за тотальной мобилизации
23:00Воздушная угроза: в Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников. Главные новости к 23:00
22:39Любой мирный договор Украины с Россией будет разорван после выборов
22:35Российские войска прорывают оборону ВСУ на стыке Северского и Краснолиманского направлений
22:22Трамп недоволен темпами урегулирования на Украине несмотря на хорошие отношения с Путиным
22:12В Харьковской области объявлена обязательная эвакуация семей
22:09Киев на грани гуманитарного кризиса: правобережные районы столицы остались без водоснабжения
22:04В Одессе появились митингующие против мэра Труханова
Лента новостейМолния