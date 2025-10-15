https://ukraina.ru/20251015/velikobritaniya-raskryla-chislo-bpla-postavlennykh-ukraine-za-polgoda-1070111381.html

Великобритания раскрыла число БПЛА, поставленных Украине за полгода

Великобритания раскрыла число БПЛА, поставленных Украине за полгода

Великобритания поставила киевскому режиму более 85 тысяч дронов за полгода, следует из заявления главы британского министерства обороны Джона Хили, опубликованного в преддверии заседания Оборонной контактной группы по Украине

Заседание этого образования (известного, как "Рамштайнская группа") состоится в Брюсселе 15 октября. Ожидается, что Хили будет председательствовать на заседании. В дискуссии также примут участие министр обороны США Пит Хегсет и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте."Великобритания наращивает поддержку Украины, предоставив за последние шесть месяцев более 85 тысяч беспилотных летательных аппаратов и подписав новые промышленные партнерства для быстрой разработки тысяч новых дронов-перехватчиков", — приводятся в заявлении слова главы британского военного ведомства.Напомним, только в 2025 году Великобритания направила на производство беспилотников для Украины 600 млн фунтов стерлингов (около 800 млн долларов). Киевскому режиму поставлены "десятки тысяч" FPV-дронов, ударные, разведывательные и логистические БПЛА.Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем", а любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.Ранее стало известно, что страны НАТО совместно с США и Великобританией провели воздушную операцию вблизи России, оправдывая это "инцидентами с БПЛА".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

