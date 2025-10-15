https://ukraina.ru/20251015/1050178221.html

Как Богдан Хмельницкий и Тугай-бей Львов ограбили

Как Богдан Хмельницкий и Тугай-бей Львов ограбили

Историю с невзятием Хмельницким Львова в украинских учебниках подают по-разному. Затруднения можно понять. С одной стороны, Львув це Украина. С другой, после того, как 15 октября 1648 года казаки под командованием Максима Кривоноса взяли Высокий замок, это открыло перед Богданом Хмельницким возможность взятия Львова, но он взял с горожан золотом

Бюст Богдана Хмельницкого, памятник Ивану Подкове, улицы Гонты, Железняка, Кривоноса, площадь Колиивщины… Это далеко не полный перечень львовских памятников и названий, связанных с казацкими временами. При этом многие львовские историки ранее неоднократно заявляли, что героизация украинского казачества искусственно навязана советской властью.Конечно, миф о казачестве, имевший для большевиков социальное (восстание черни против панов) и политическое (борьба за воссоединение с Россией) содержание, в независимой Украине приобрел новое, национально-освободительное. Однако этот миф трудно согласовать с исторической правдой: казаки в союзе сначала с татарами, а потом и с русскими грабили города, которые в ХХ веке стали украинскими. Среди них – и Львов, который 375 лет назад, в октябре 1648 года, осадили войска Богдана Хмельницкого и Тугай-бея.Стоит отметить, что после разгрома поляков под Пилявцами 13 сентября 1648-го Хмельницкий хотел сделать паузу в дальнейшем движении на Запад, и дать своим войскам отдохнуть. Но тут вмешались его татарские союзники, которые хотели набрать ясырь (невольников) и военных трофеев.Ведь основная часть татарского войска подошла на Подолье уже после битвы под Пилявцами. Согласно соглашению, которое Богдан Хмельницкий заключил с татарами, те не должны брать как ясырь русинов, – но поляков и евреев на землях восточнее реки Случь почти не осталось. Таким образом, поход на Львов и дальше на Замостье должен был дать татарским союзникам возможность поживиться.Казаки и татары двинулись на Львов несколькими разными маршрутами, чтобы перекрыть возможность небольшим польским отрядам в городках Волыни, Галичины и Подолья прийти на помощь львовскому гарнизону. При этом во Львове с конца сентября находились потерпевшие поражение в битве под Пилявцами коронные войска во главе Иеремией Вишневецким и Николаем Остророгом.Однако оба магната, несмотря на обещания оборонять город, не задержались в нём – забрав казну и, как указано во Львовской летописи, "все клейноды, и золото, і серебро от монастырей, костёлов и церквей", они уехали в Замостье. Причём произошло это 5 октября 1648 года, когда ко Львову уже подходили передовые отряды татар. Узнав, что Вишневецкий сбежал из Львова, город начали покидать состоятельные семьи, а за ними потянулись и более бедные жители, – но большинство из них попало в татарский плен.Татары во главе с Тугай-беем окружили Львов 6-7 октября, а 9 октября к городу подошли войска Богдана Хмельницкого, ставка которого разместилась в Лычаковском предместье. Гарнизон города, увидев казаков, дал несколько залпов из пушек, показывая осаждавшим, что о них известно. Однако положение осаждённого Львова была незавидным: в городе было достаточно оружия, но мало продовольствия и солдат, особенно канониров.Беспокоила львовские власти также позиция русинов. "Наверное, люди греческой религии охотно выглядывают неприятеля", – писал львовянин Самуил Кушевич в своем дневнике. Состоятельные русины, однако, боялись казаков так же, как поляки. В случае падения города они потеряли бы все имущество, а возможно и жизни. Потому, когда старейшины русинов были вызваны в ратушу, где их предостерегли перед предательством, львовяне-русины выразили готовность бороться с захватчиками.Во время осады не было враждебных выступлений с их стороны – в отличие от русинов из окружающих сёл и городков, которые встречали казаков как освободителей и показывали тем уязвимые места в обороне Львова. Именно благодаря их помощи были взяты ключевые позиции внешнего пояса городских фортификаций – укреплённые костёлы Лазаря, Кармелитов, Марии Магдалины, а также православный ещё на то время храм Святого Юрия (Георгия-Победоносца). Вот как взятие последнего описывал Пантелеймон Кулиш:"Не так были счастливы львовские схизматики, спрятавшиеся у своего Святого Юра, надеясь, что казаки пощадят их не только внутри православного храма, но и внутри его ограды… Казацкая орда сначала перебила или продала татарской орде тех несчастных, которые скопились вокруг Святоюрской церкви на кладбище. Скрывшиеся в самой церкви закрыли дверь надёжными засовами. Но "борцы за православную веру и русскую народность", по Костомарову единственные борцы, пробили в стенах отверстия и стреляли внутрь церкви… Наконец закрытую дверь открыли казацкими клепами… Казаки, спасаясь от боевой польской силы путём освобождения по-татарски, вогнали нашу Червонную Русь ещё глубже в польщизну…"С целью скорейшего завершения осады Львова Богдан Хмельницкий приказал полковнику Максиму Кривоносу занять стратегически важную высоту – Высокий замок. Гарнизон замка под командованием Яна Братковского наносил казакам значительные потери. Самуил Кушевич описывал: "Стреляли и городские и замковые пушки по появлявшимся на холмах, нанося им значительные потери. Среди них насмерть подстрелили племянника самого Тугай-Бея". В замке также укрылись около трёх тысяч львовян.Первая попытка штурма замка состоялась уже 10 октября, а всего их было семь. Но лишь 14 октября казакам удалось взять первые въездные ворота замка, после чего большая часть его гарнизона сначала перешла в другую часть фортификации, а потом и вовсе отступила во Львов.15 октября 1648 года начался последний штурм Высокого замка, где сопротивление казакам и татарам пытались оказывать только гражданские поляки и евреи, скрывавшиеся за стенами. Через некоторое время атакующим удалось выломать вторые ворота. Ворвавшись в замок, они начали расправу над его защитниками."Началась страшная резня. Не щадили никого из осажденных: ни православных, ни католиков, ни поляков, ни русинов, ни евреев. Не защищали от смерти ни вера, ни пол, ни возраст. Один страшный крик отчаяния смешался с криками победителей и доносился до стен города!" – сказано во Львовской летописи. Самуил Кушевич так сообщил об этом событии: "замок… захвачен полком Кривоноса, который жестоко убил там более тысячи убогого люда обоих полов и всех возрастов".После взятия Высокого Замка, согласно летописи Самовидца, казаки оттуда "не только людей, но и кур стрелять могли". Однако характер боевых действий свидетельствовал не столько о желании Хмельницкого во что бы то ни стало овладеть Львовом, сколько о стремлении заставить магистрат принять его условия. Взятие Высокого замка стало переломным этапом осады Львова казаками и татарами, и начались переговоры с властями Львова о выкупе. Их вели вели Богдан Хмельницкий и представитель городской общины, православный епископ Арсений Желиборский.В конце концов, сторонам удалось договориться, и "город Лвов окуп за себе дал орде и Хмелницкому" (летопись Самовидца). По разным данным, он составил от 220 до 365 тысяч злотых (то есть от 770 до 1280 килограмм чистого золота). Чтобы его вывезти, понадобилось несколько тяжёлых повозок. Для горожан, которые зачастую вынуждены были отдать последние ценности, была выдумана красивая история: мол, город спас святой Ян из Дукли, изображение которого будто бы увидели на тучах над городом Хмельницкий и Тугай-бей."А посему после отхода от Львова казаков, весь город сошелся к могиле его с шествием, и возложили корону на его могиле, а в следующем году установили перед костёлом бернардинцев колонну, которая существует и по сей день" – писал в конце XIX века польский историк Людвик Кубала.26 октября 1648 года осада Львова была снята, татары вернулись в свои степи, а казаки двинулись в направлении Замостья. Правда, в сентябре-ноябре 1655 года войска Богдана Хмельницкого опять осадили Львов, на этот раз в союзе не с татарами, а с русскими войсками под командованием воеводы Василия Бутурлина. Это, как говорится, уже совсем другая история – хотя и во второй раз взять Львов казакам не удалось.

