Китай рубит новое окно в Европу. Чем обернется Польше решение закрыть границу с Белоруссией

Польша сталкивается с негативными последствиями собственной пограничной политики в отношении России и Китая, теряя миллиарды долларов прибыли, пишет китайское издание Sohu

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0c/1068558128_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_ad6f7c8683bec9d8185dfc9959440304.jpg

Авторы газеты напоминают, что Пекин планировал увеличить грузопоток через польскую территорию на основании договоренности о бесперебойном движении железнодорожных составов, которая существовала между странами. Однако Варшава недавно приняла решение о закрытии границы с Белоруссией, объяснив это проведением российско-белорусский военных учений.В итоге действия польских властей привели к масштабному простою десятков китайских товарных поездов на белорусской территории, подчеркивает издание.На ситуацию не повлиял ни визит министра иностранных дел КНР Вана И в Варшаву 15 сентября, в ходе которого был подписан ряд соглашений, чрезвычайно выгодных для Польши.Как сообщал Sohu, Польша стала первой страной, заключившей с Китаем соглашение о сотрудничестве в области редкоземельных металлов. По мнению авторов статьи, Польша выгодна для китайских компаний по двум причинам. Во-первых, она служит воротами на европейский рынок. Во-вторых, это Польша - ключевой узел, соединяющий логистические сети Восточной и Западной Европы.Несмотря на подписание такого важного пакета соглашений, после мероприятий не последовало запланированной совместной пресс-конференции министров двух стран. Косвенно это указывает на то, что переговоры об открытии границы с Белоруссией не дали результатов, отмечают журналисты.Теперь Пекин объявил о намерении усилить сотрудничество с арктическими странами, включая Россию, пишет Sohu. Уже в ближайшее время из китайского порта Нинбо в Европу отправится судно, которое проследует по Северному морскому пути вдоль российского побережья, полностью исключив необходимость использования польского транзитного коридора, пишет газета.Страх перед русскими сильнее выгоды?Границу с Белоруссией польские власти закрыли в ночь на 12 сентября. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что решение продиктовано "интересами безопасности" и обосновал его началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября, но границу с Белоруссией польские власти все еще не открыли.Закрытие польско-белорусской границы нанесет серьезный удар по торговле Евросоюза с Китаем, а также может повредит польским компаниям – так ситуацию прокомментировало издание Politico, ссылаясь на мнение отраслевых экспертов. В статье издания подчеркивалось, что по торговому маршруту через Белоруссию и Польшу перевозится 90% железнодорожных грузов между Китаем и ЕС. Также по этому маршруту проходит 3,7% всей торговли между ЕС и Китаем.Блокада транспортного коридора болезненно ударила по интересам самого польского бизнеса. В этой стране рынок грузовых и логистических перевозок весьма развит – по данным на 2024 год, его размер оценивается на 34,56 млрд долларов США. Поэтому вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак 23 сентября потребовал от правительства страны немедленно открыть границу с Белоруссией.По его словам, в Белоруссии на данный момент застряло более 1000 польских грузовиков. Потеря от простоя одного польского грузовика в Белоруссии составляет при этом 1000 евро в день."Польша не может быть мачехой для своих граждан, для своих перевозчиков, для своих предпринимателей. Она должна быть безопасной гаванью для своих людей", - считает польский депутат.Финансовый и репутационный ущерб, который польские власти наносят своими решениями собственной стране очевиден. Однако это пока для них не является достаточными аргументом для того, чтобы признать ошибку и изменить решение.Секретный план милитаризации и многоходовка Вашингтона?Белорусские СМИ подозревают, что за завидным упорством правительства Туска скрывается более веская причина, чем призрачный страх перед вторжением в страну российских войск. По мнению авторов "Минской правды", это всего лишь попытка польских властей сместить акценты. На самом деле, речь идет о милитаризации Польши, пишет издание."Сами подумайте, закрыв границы с Беларусью, Польша открыла для себя возможность скрытно ввозить на свою территорию дополнительное вооружение, например, по железной дороге. А в контексте того, что в этот же период президент Польши Навроцкий подписал секретные документы, которые разрешают теперь официально НАТОвскому контингенту размещаться на территории страны, возникает вопрос: а не для того ли закрыли границу с Беларусью, чтобы иностранный воинский контингент начать свозить незаметно для их потенциальных противников, как поляки сегодня воспринимают нас, белорусов?", - задается вопросом автор публикации.По его словам, за много лет поляки, ссылаясь на нужды обороны, скопили у себя порядка 10 тыс. иностранных военных. У Белорусских границ расположена группировка НАТО численностью более 40 тыс. человек, но при этом польские власти закрывают границы из-за 15 тыс. российских и белорусских военных, которые проводят учения на территории Белоруссии, добавил автор."Как бы не хотелось, однако Евросоюз сегодня готовится к войне, концентрируя все свои ресурсы и силы в этой совсем немирной плоскости и именно по этой же причине так неадекватно реагирует на белорусско-российские учения "Запад-2025", которые, к слову, завершились 16 сентября, а границы так и не открыли. Обещают якобы в декабре, однако и этому верить не стоит", - констатирует белорусское издание.Нельзя забывать и о том, что через Польшу пролегал маршрут масштабной китайской инициативы "Один пояс — один путь", которая объединила сухопутные и морские торговые пути, чтобы быстро и недорого доставлять товары в страны Юго-Восточной Азии, Африку, на Ближний Восток и в Европу, напоминает "Минская правда". По данным газеты, ежегодный доход Польши от транзита по этому транспортному коридору составлял около 40 млрд долларов США.Вашингтону этот путь через Польшу невыгоден, так как это возможность для Польши частично абстрагироваться от США и сидеть на двух стульях, подчеркивается в статье. Поэтому закрытие Польшей границ с Беларусью определенно можно считать элементом гибридной мировой войны между США и Китаем, полагает "Минская правда".Северный морской или Южный маршрут?Неясно, действует ли Варшава в данном случае в интересах США или просто пытается извлечь из сложившейся ситуации какую-то выгоду для себя в отношениях с Китаем. Пекин со своей стороны пытается диверсифицировать риски и переключает внимание с Польши на Северный морской путь.Сложно сказать, сможет ли этот морской коридор заменить для Китая путь через Польшу при торговле с Европой. Тем более из-за холода некоторые товары, такие как электрооборудование, по СМП перевозиться не могут.Однако к этому маршруту Китай давно проявляет интерес, хотя пока и не вкладывает большие средства в развитие его инфраструктуры.Северный морской путь на 40% короче, чем Южный маршрут через Суэцкий канал, поэтому и эффективнее с точки зрения экономики. По арктическому пути товары смогут попасть из Китая в Европу через 23.26 дней, а по Суэцкому каналу – через 29. При этом расход топлива ниже.Китай использует эти преимущества арктического маршрута, и об этом свидетельствуют данные по Дальневосточном федеральном округе за 2024 год. В соответствии с ними, число рейсов китайских компаний по Северному морскому пути выросло с семи до 13 процентов.Заявляя об усилении сотрудничества с арктическими странами на фоне конфликтной ситуации с Польшей, Китай подчеркивает, что попытки торгового шантажа на него не действуют. Заявляя об усилении сотрудничества с арктическими странами на фоне конфликтной ситуации с Польшей, Китай подчеркивает, что попытки торгового шантажа на него не действуют. При этом Пекин, скорее всего, будет развивать сотрудничество в обоих направлениях. Россия со своей стороны может воспользоваться моментом, чтобы развивать собственные стратегические проекты в области логистики.

