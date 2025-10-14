"Самый острый вопрос — освобождение российских граждан" — Притчин о ключевой проблеме в диалоге с Баку - 14.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251014/samyy-ostryy-vopros--osvobozhdenie-rossiyskikh-grazhdan--pritchin-o-klyuchevoy-probleme-v-dialoge-s-baku-1070036679.html
"Самый острый вопрос — освобождение российских граждан" — Притчин о ключевой проблеме в диалоге с Баку
"Самый острый вопрос — освобождение российских граждан" — Притчин о ключевой проблеме в диалоге с Баку - 14.10.2025 Украина.ру
"Самый острый вопрос — освобождение российских граждан" — Притчин о ключевой проблеме в диалоге с Баку
Главными препятствиями на пути к нормализации отношений между Москвой и Баку остаются судьба российских граждан и требование провести справедливое расследование причин авиакатастрофы над Екатеринбургом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин
2025-10-14T05:20
2025-10-14T05:20
новости
баку
россия
москва
владимир путин
ильхам алиев
украина.ру
азербайджан
авиакатастрофа
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101825/42/1018254268_0:863:2107:2048_1920x0_80_0_0_67dd33bca52e1c945db569e0f524c087.jpg
Отвечая на вопрос о наиболее острых проблемах в двусторонних отношениях, Притчин четко обозначил позиции сторон. "Самый острый вопрос для нас — освобождение российских граждан, которые находятся в Азербайджане. А с азербайджанской стороны — это справедливое расследование инцидентов в Екатеринбурге и справедливый, по мнению Баку, ответ на авиакатастрофу", — заявил эксперт.Он также прокомментировал уже предпринятые Россией шаги. "Выплаты страховой компании, которые были осуществлены в начале этого года, и извинения, которые [президент России] Владимир Путин принес азербайджанскому лидеру [Ильхаму Алиеву] в ходе телефонного звонка, сразу же по горячим следам после катастрофы, в Азербайджане не воспринимаются как достаточные для того, чтобы восстановить отношения", — констатировал аналитик.Таким образом, по его словам, стороны подошли к переговорам с конкретными и пока не решенными требованиями друг к другу. Эти вопросы и стали главной темой для обсуждения на встрече двух лидеров в Душанбе.Именно эти "насущные вопросы" и предстоит решить Москве и Баку для выхода из политического кризиса, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Станислав Притчин о встрече Путина и Алиева: Пока рано говорить о потеплении отношений РФ и Азербайджана" на сайте Украина.ру.Подробно про встречу Путина и Алиева в Душанбе — в статье Виктории Титовой "Штиль на Каспии: как на самом деле прошла встреча Путина и Алиева?" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250719/rostislav-ischenko-esli-u-armenii-budut-plokhie-otnosheniya-s-rossiey-azerbaydzhan-i-turtsiya-zaberut-svoe-1065526019.html
баку
россия
москва
азербайджан
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101825/42/1018254268_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_333e900e6c4aa45d27807ead684e35e9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, баку, россия, москва, владимир путин, ильхам алиев, украина.ру, азербайджан, авиакатастрофа, главные новости, встреча, эксперты, аналитики, аналитика
Новости, Баку, Россия, Москва, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Украина.ру, Азербайджан, авиакатастрофа, Главные новости, встреча, эксперты, аналитики, Аналитика

"Самый острый вопрос — освобождение российских граждан" — Притчин о ключевой проблеме в диалоге с Баку

05:20 14.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВыборы президента Республики Азербайджан
Выборы президента Республики Азербайджан - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Главными препятствиями на пути к нормализации отношений между Москвой и Баку остаются судьба российских граждан и требование провести справедливое расследование причин авиакатастрофы над Екатеринбургом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин
Отвечая на вопрос о наиболее острых проблемах в двусторонних отношениях, Притчин четко обозначил позиции сторон. "Самый острый вопрос для нас — освобождение российских граждан, которые находятся в Азербайджане. А с азербайджанской стороны — это справедливое расследование инцидентов в Екатеринбурге и справедливый, по мнению Баку, ответ на авиакатастрофу", — заявил эксперт.
Он также прокомментировал уже предпринятые Россией шаги. "Выплаты страховой компании, которые были осуществлены в начале этого года, и извинения, которые [президент России] Владимир Путин принес азербайджанскому лидеру [Ильхаму Алиеву] в ходе телефонного звонка, сразу же по горячим следам после катастрофы, в Азербайджане не воспринимаются как достаточные для того, чтобы восстановить отношения", — констатировал аналитик.
Таким образом, по его словам, стороны подошли к переговорам с конкретными и пока не решенными требованиями друг к другу. Эти вопросы и стали главной темой для обсуждения на встрече двух лидеров в Душанбе.
Именно эти "насущные вопросы" и предстоит решить Москве и Баку для выхода из политического кризиса, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Станислав Притчин о встрече Путина и Алиева: Пока рано говорить о потеплении отношений РФ и Азербайджана" на сайте Украина.ру.
Подробно про встречу Путина и Алиева в Душанбе — в статье Виктории Титовой "Штиль на Каспии: как на самом деле прошла встреча Путина и Алиева?" на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
19 июля, 08:00
Ростислав Ищенко: Если у Армении будут плохие отношения с Россией, Азербайджан и Турция заберут своеЗангезурский коридор позволяет обойти наиболее сложные с точки зрения военно-политической проблематики регионы. Поэтому для Турции и Азербайджана он принципиален. Для России более принципиальна позиция Армении. Потому что переориентация Армении на Запад, безусловно, России не выгодна. То есть не смертельна, но не выгодна.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБакуРоссияМоскваВладимир ПутинИльхам АлиевУкраина.руАзербайджанавиакатастрофаГлавные новостивстречаэкспертыаналитикиАналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00Главное за ночь 14 октября
07:25ПВО ночью сбила около полусотни вражеских дронов над Россией
06:00Леонов — о подготовке Запада к ядерным испытаниям: "Вопрос в целесообразности показушных мероприятий"
05:50"Выпрашивал премию, как Зеленский" — Владимир Васильев рассказал, как Трампа "прокатили" с Нобелем
05:40Силы НАТО не могут действовать поодиночке: военный эксперт про ядерные учения Альянса
05:30"Мы друг от друга никуда не денемся" — Притчин о прагматизме в отношениях России и Азербайджана
05:29Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска
05:25Коллективное наказание за взгляды. ООН призывает Украину прекратить репрессии
05:25"На грабли с поставками оружия США уже наступали": военный эксперт оценил риски для Запада
05:20"Самый острый вопрос — освобождение российских граждан" — Притчин о ключевой проблеме в диалоге с Баку
05:10Павел Леонов о предложениях Путина по Договору о СНВ: "Было бы неплохо включить туда и Китай"
05:05"Нобелевский комитет подергал Трампа за усы, как Маугли Шер-Хана": эксперт о вызове Евросоюза
05:00Станислав Притчин: Для конфликта России и Азербайджана нет поводов и территориальных претензий
04:50"Будут аккуратные игрища и намеки": эксперт раскрыл, как китайский фактор повлияет на баланс сил
04:46Восточная война
04:40"Прагматичный подход приносит существенные бонусы" — эксперт о примере Грузии для Азербайджана
04:30Чужой против Хищника. И об их связи со смертью киевского криптовалютчика
04:30Павел Леонов — о ядерных амбициях Швеции: "Какой во всем этом смысл?"
04:20"Тонкий намек в виде издевки Трампу" — американист о скрытом посыле Нобелевской премии
04:10Харьков, Сумы и другие. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
Лента новостейМолния