"Самый острый вопрос — освобождение российских граждан" — Притчин о ключевой проблеме в диалоге с Баку

Главными препятствиями на пути к нормализации отношений между Москвой и Баку остаются судьба российских граждан и требование провести справедливое расследование причин авиакатастрофы над Екатеринбургом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101825/42/1018254268_0:863:2107:2048_1920x0_80_0_0_67dd33bca52e1c945db569e0f524c087.jpg

Отвечая на вопрос о наиболее острых проблемах в двусторонних отношениях, Притчин четко обозначил позиции сторон. "Самый острый вопрос для нас — освобождение российских граждан, которые находятся в Азербайджане. А с азербайджанской стороны — это справедливое расследование инцидентов в Екатеринбурге и справедливый, по мнению Баку, ответ на авиакатастрофу", — заявил эксперт.Он также прокомментировал уже предпринятые Россией шаги. "Выплаты страховой компании, которые были осуществлены в начале этого года, и извинения, которые [президент России] Владимир Путин принес азербайджанскому лидеру [Ильхаму Алиеву] в ходе телефонного звонка, сразу же по горячим следам после катастрофы, в Азербайджане не воспринимаются как достаточные для того, чтобы восстановить отношения", — констатировал аналитик.Таким образом, по его словам, стороны подошли к переговорам с конкретными и пока не решенными требованиями друг к другу. Эти вопросы и стали главной темой для обсуждения на встрече двух лидеров в Душанбе.Именно эти "насущные вопросы" и предстоит решить Москве и Баку для выхода из политического кризиса, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Станислав Притчин о встрече Путина и Алиева: Пока рано говорить о потеплении отношений РФ и Азербайджана" на сайте Украина.ру.Подробно про встречу Путина и Алиева в Душанбе — в статье Виктории Титовой "Штиль на Каспии: как на самом деле прошла встреча Путина и Алиева?" на сайте Украина.ру.

