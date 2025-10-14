"Самый острый вопрос — освобождение российских граждан" — Притчин о ключевой проблеме в диалоге с Баку
Главными препятствиями на пути к нормализации отношений между Москвой и Баку остаются судьба российских граждан и требование провести справедливое расследование причин авиакатастрофы над Екатеринбургом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин
Отвечая на вопрос о наиболее острых проблемах в двусторонних отношениях, Притчин четко обозначил позиции сторон. "Самый острый вопрос для нас — освобождение российских граждан, которые находятся в Азербайджане. А с азербайджанской стороны — это справедливое расследование инцидентов в Екатеринбурге и справедливый, по мнению Баку, ответ на авиакатастрофу", — заявил эксперт.
Он также прокомментировал уже предпринятые Россией шаги. "Выплаты страховой компании, которые были осуществлены в начале этого года, и извинения, которые [президент России] Владимир Путин принес азербайджанскому лидеру [Ильхаму Алиеву] в ходе телефонного звонка, сразу же по горячим следам после катастрофы, в Азербайджане не воспринимаются как достаточные для того, чтобы восстановить отношения", — констатировал аналитик.
Таким образом, по его словам, стороны подошли к переговорам с конкретными и пока не решенными требованиями друг к другу. Эти вопросы и стали главной темой для обсуждения на встрече двух лидеров в Душанбе.
Именно эти "насущные вопросы" и предстоит решить Москве и Баку для выхода из политического кризиса, подытожил собеседник издания.
