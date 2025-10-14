https://ukraina.ru/20251014/lukashenko-prizval-ostanovit-svo-radi-sokhraneniya-ukrainy--1070079292.html

Лукашенко призвал остановить СВО ради сохранения Украины

Белоруссия заинтересована в прекращении войны на Украине и готова поддержать миротворческие инициативы США, а также заключить с ними сделку. Об этом 14 октября в Минске заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко заявил о поддержке Дональда Трампа в деятельности по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. "Я абсолютно поддерживаю эти шаги президента США Дональда Трампа по наведению порядка на Ближнем Востоке", - сказал он.Лукашенко также высказался о перспективах отношений Минска с Вашингтоном. "С учетом наметившегося прогресса в контактах с Вашингтоном, нам необходимо выработать дальнейший алгоритм белорусско-американских отношений на перспективу. При этом мы должны более четко определить свои приоритеты. Также важно установить, как у нас модно сейчас говорить, красные линии, переход которых для нас неприемлем. Важно учитывать, чтобы наши действия ни в коем случае не нанесли вред не только белорусско-российским, но и белорусско-китайским отношениям, а также нашим обязательствам перед другими дружественными странами в рамках участия Белоруссии в евразийских интеграционных объединениях. Это святое", - заявил Лукашенко.Он поручил выработать некий план наших отношений с американцами и решения тех вопросов, которые будут поставлены в ходе переговоров. Затем следует закрепить это на самом высоком уровне, добавил Лукашенко. Он пожаловался на применяемые Западом санкции и отметил, что "американской администрацией реализуется, к сожалению, по-прежнему политика по продвижению неких псевдодемократических ценностей". В целом же, по его словам, тенденция возобновления двустороннего диалога Минска с Вашингтоном приобрела "некоторый положительный импульс". "Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить (любят они эти большие сделки). Мы к этому готовы. Мы готовы с ними заключить большую сделку", - обратил внимание Лукашенко. По его мнению, официальный Минск может сыграть роль в решении украинской проблемы."Если американцы хотят урегулировать конфликт в Украине и видят там какую-то небольшую нашу роль, мы готовы в этом участвовать", - добавил он.Лукашенко обратил внимание, что Минск давно и неоднократно публично подчеркивал необходимость мирного урегулирования конфликта на Украине , который он охарактеризовал как войну. Во время совещания он также назвал Зеленского президентом.При этом он намекнул на территориальные претензии Польши и к Украине, и к Белоруссии. "Тем более что некоторые (знаете кто) уже посматривают на западные области Украины (да и Белоруссии тоже), уже живут каким-то святым духом Пилсудского. Он (недавно Президент Польши Кароль Навроцкий сделал заявление, что он общается с духом покойного маршала Юзефа Пилсудского. - Прим. президентской пресс-службы) спит и видит дух этот или обуревает его этот дух. До такой глупости… Даже если и так, ты уже помолчи. Ну, это их вопрос, это такие люди", - цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии. В официальном истощении сказано, что на совещании Лукашенко "еще раз подчеркнул, что для Белоруссии в вопросе мирного урегулирования по Украине главным является ее сохранение в качестве суверенного и независимого государства, которое должно быть миролюбивым, никому не создавать никаких проблем и угроз, развиваться, как и другие независимые государства". Ранее в новостях: Президент Польши Навроцкий ежедневно советуется по важнейшим вопросам с духом русофоба ПилсудскогоВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

