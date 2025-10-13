https://ukraina.ru/20251013/tifonov-u-nikh-dostatochno-ekspert-raskryl-kak-ssha-gotovilis-k-rastorzheniyu-drsmd-1069855570.html

"Тифонов" у них достаточно: эксперт раскрыл, как США готовились к расторжению ДРСМД

"Тифонов" у них достаточно: эксперт раскрыл, как США готовились к расторжению ДРСМД - 13.10.2025 Украина.ру

"Тифонов" у них достаточно: эксперт раскрыл, как США готовились к расторжению ДРСМД

США целенаправленно готовились к выходу из Договора о РСМД, создав значительное количество наземных пусковых комплексов "Тифон" (Typhon). Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2025-10-13T04:45

2025-10-13T04:45

2025-10-13T04:45

новости

сша

россия

украина

юрий кнутов

украина.ру

нато

ракеты

дальнобойные ракеты

"томагавк"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/18/1064242374_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1bd9b70373bf8062b92aa80ec922db4c.jpg

Отвечая на вопрос о возможностях наземного запуска ракет "Томагавк" для Украины, Кнутов напомнил о международных обязательствах. "Что касается возможности запуска с земли, то он запрещен по условиям договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", — заявил эксперт.Он пояснил, что, нарушив этот договор, американцы начали разработку наземного пускового комплекса "Тифон" (Typhon). Военный историк опроверг распространенную информацию о малом количестве таких систем. "Есть информация, что таких комплексов у американцев всего три, но думаю, что США готовились к расторжению ДРСМД, поэтому "Тифонов" у них достаточно", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Владимир Носков: Россия дешево снесет мосты через Днепр, когда освободит Покровск и дойдет до Павлограда".

https://ukraina.ru/20251008/aleksey-tumanov-o-roli-niderlandov-v-vozmozhnykh-postavkakh-tomagavkov-ukraine--1069826829.html

сша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, украина, юрий кнутов, украина.ру, нато, ракеты, дальнобойные ракеты, "томагавк", ракета, вооружения, главные новости, сво, дзен новости сво, новости сво, война на украине, военный эксперт, аналитики, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине