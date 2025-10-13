"Тифонов" у них достаточно: эксперт раскрыл, как США готовились к расторжению ДРСМД - 13.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251013/tifonov-u-nikh-dostatochno-ekspert-raskryl-kak-ssha-gotovilis-k-rastorzheniyu-drsmd-1069855570.html
"Тифонов" у них достаточно: эксперт раскрыл, как США готовились к расторжению ДРСМД
"Тифонов" у них достаточно: эксперт раскрыл, как США готовились к расторжению ДРСМД - 13.10.2025 Украина.ру
"Тифонов" у них достаточно: эксперт раскрыл, как США готовились к расторжению ДРСМД
США целенаправленно готовились к выходу из Договора о РСМД, создав значительное количество наземных пусковых комплексов "Тифон" (Typhon). Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2025-10-13T04:45
2025-10-13T04:45
новости
сша
россия
украина
юрий кнутов
украина.ру
нато
ракеты
дальнобойные ракеты
"томагавк"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/18/1064242374_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1bd9b70373bf8062b92aa80ec922db4c.jpg
Отвечая на вопрос о возможностях наземного запуска ракет "Томагавк" для Украины, Кнутов напомнил о международных обязательствах. "Что касается возможности запуска с земли, то он запрещен по условиям договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", — заявил эксперт.Он пояснил, что, нарушив этот договор, американцы начали разработку наземного пускового комплекса "Тифон" (Typhon). Военный историк опроверг распространенную информацию о малом количестве таких систем. "Есть информация, что таких комплексов у американцев всего три, но думаю, что США готовились к расторжению ДРСМД, поэтому "Тифонов" у них достаточно", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Владимир Носков: Россия дешево снесет мосты через Днепр, когда освободит Покровск и дойдет до Павлограда".
https://ukraina.ru/20251008/aleksey-tumanov-o-roli-niderlandov-v-vozmozhnykh-postavkakh-tomagavkov-ukraine--1069826829.html
сша
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/18/1064242374_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_8ac6d3af66445dcc0c70d389e766ae3a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, украина, юрий кнутов, украина.ру, нато, ракеты, дальнобойные ракеты, "томагавк", ракета, вооружения, главные новости, сво, дзен новости сво, новости сво, война на украине, военный эксперт, аналитики, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине
Новости, США, Россия, Украина, Юрий Кнутов, Украина.ру, НАТО, ракеты, дальнобойные ракеты, "Томагавк", Ракета, вооружения, Главные новости, СВО, дзен новости СВО, новости СВО, война на Украине, военный эксперт, аналитики, Аналитика, Украина аналитика, аналитика событий на Украине

"Тифонов" у них достаточно: эксперт раскрыл, как США готовились к расторжению ДРСМД

04:45 13.10.2025
 
© ФотоТомагавк
Томагавк - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
США целенаправленно готовились к выходу из Договора о РСМД, создав значительное количество наземных пусковых комплексов "Тифон" (Typhon). Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Отвечая на вопрос о возможностях наземного запуска ракет "Томагавк" для Украины, Кнутов напомнил о международных обязательствах. "Что касается возможности запуска с земли, то он запрещен по условиям договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", — заявил эксперт.
Он пояснил, что, нарушив этот договор, американцы начали разработку наземного пускового комплекса "Тифон" (Typhon).
"В Германии "Тифоны" должны размещаться на регулярной основе с будущего года. При этом никто не знает, сколько именно у американцев таких комплексов", — отметил Кнутов.
Военный историк опроверг распространенную информацию о малом количестве таких систем. "Есть информация, что таких комплексов у американцев всего три, но думаю, что США готовились к расторжению ДРСМД, поэтому "Тифонов" у них достаточно", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Владимир Носков: Россия дешево снесет мосты через Днепр, когда освободит Покровск и дойдет до Павлограда".
8 октября, 20:00
Алексей Туманов о роли Нидерландов в возможных поставках "Томагавков" Украине В среду, 8 октября, спикер МИД Мария Захарова заявила, что если США всё же решат передать Киеву ракеты Tomahawk, это нанесёт непоправимый ущерб российско-американским отношениям.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАРоссияУкраинаЮрий КнутовУкраина.руНАТОракетыдальнобойные ракеты"Томагавк"РакетавооруженияГлавные новостиСВОдзен новости СВОновости СВОвойна на Украиневоенный экспертаналитикиАналитикаУкраина аналитикааналитика событий на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Ростислав Ищенко: Если Запад продолжит войну на истощение, России придется проводить мобилизацию
05:50Запорожье и Харьков им не жалко: военный аналитик Носков о точечной обороне ВСУ
05:40"Дешево, надежно и сердито": эксперт Носков о том, как ВС РФ могут "вынести" мосты в Днепропетровске
05:32Пенсионные проблемы в России переселенцев из Украины
05:30"Перли они по-дурному": ополченец рассказал о тяжелом ранении и событиях 2014 года под Шахтёрском
05:20На ядерный удар последует ответ: Прокопенко раскрыл, почему Россия неуязвима для сценариев НАТО
05:15"Этот спектакль поставлен не будет" — эксперт раскрыл, рискнут ли США передать Украине "Томагавки"
05:11Украина опускается в каменный век. Украинские эксперты о том, что ждет страну в ближайшие недели
05:10"Большинство постоянно думает о побеге или сдаче в плен": полковник запаса о пленных ВСУ
05:05"Абсолютное зло и источник всех бед": Выдрин назвал базовое "волшебное слово" мировой политики
05:00"Лекарство против смуты": эксперт о попытках Франции "натянуть треуголку маленького корсиканца"
04:50"Глобальная война НАТО против России сейчас нереализуема": Прокопенко о реальной боеготовности Альянса
04:45"Тифонов" у них достаточно: эксперт раскрыл, как США готовились к расторжению ДРСМД
04:44В непогоду пушки не молчат, но техника может завязнуть
04:44Украина за неделю. "Томагавки" все ближе или тактика "друга Дональда"
04:41Не только Одесса. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:40"Массивная и рыхлая туша ЕС не приходит в единое движение": Краснов про отсутствие единства в Евросоюзе
04:30"Ни на какое посредничество Меркель не претендует": Краснов про ее обвинения в адрес Польши и Прибалтики
04:20Полковник Алехин про осеннюю распутицу: "В ход здесь идут тяжелые дроны и ствольная артиллерия"
04:10Краснов про выпады Финляндии: "Чтобы вести диалог с миром, надо отличать важное от второстепенного"
Лента новостейМолния