"Глобальная война НАТО против России сейчас нереализуема": Прокопенко о реальной боеготовности Альянса - 13.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251013/globalnaya-voyna-nato-protiv-rossii-seychas-nerealizuema-prokopenko-o-realnoy-boegotovnosti-alyansa-1069932137.html
"Глобальная война НАТО против России сейчас нереализуема": Прокопенко о реальной боеготовности Альянса
"Глобальная война НАТО против России сейчас нереализуема": Прокопенко о реальной боеготовности Альянса - 13.10.2025 Украина.ру
"Глобальная война НАТО против России сейчас нереализуема": Прокопенко о реальной боеготовности Альянса
Заявления НАТО о готовности к конфронтации с Россией не соответствуют реальным возможностям альянса. Европа не готова к масштабной войне ни технически, ни морально, а стандартная тактика Альянса против РФ неприменима. Об этом документалист и телеведущий Игорь Прокопенко рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-10-13T04:50
2025-10-13T04:50
новости
россия
европа
дональд трамп
нато
игорь прокопенко
украина.ру
война
конфликт
альянс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065810989_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_ecb0267b0cd89cf99d5b41b87501db5f.jpg
Прокопенко убежден, что заявления Альянса далеки от реальности. "То, что говорят представители НАТО, совершенно не означает, что это действительно возможно к исполнению", — заявил он. Эксперт предложил проанализировать боеготовность стран Альянса. "Если мы сейчас начнем анализировать боеготовность стран НАТО, то там, как говорится, "достать чернил и плакать", — образно выразился телеведущий.Прокопенко пояснил, что, несмотря на внушительное вооружение, к большой масштабной войне Европа не готова. "И в первую очередь не готово европейское население", — подчеркнул документалист. Он напомнил, что стандартная тактика НАТО, применяемая в Ираке или Ливии, против России не сработает."Поэтому история по поводу глобальной войны НАТО против России, на мой взгляд, сейчас и в ближайшей перспективе нереализуема", — заявил собеседник издания.Полный текст материала "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.Также на тему военного конфликта на Украине: "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251009/dmitriy-krasnov-ostavte-illyuzii-o-smene-kursa-es-my-dolzhny-serzno-gotovitsya-k-voyne-s-nato-1069846984.html
россия
европа
ирак
ливия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065810989_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_f03c37fddbbf79c87664700d041c1811.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, европа, дональд трамп, нато, игорь прокопенко, украина.ру, война, конфликт, альянс, ирак, ливия, ядерный, ядерная угроза, ядерная война, сво, новости сво, спецоперация
Новости, Россия, Европа, Дональд Трамп, НАТО, Игорь Прокопенко, Украина.ру, война, конфликт, альянс, Ирак, Ливия, ядерный, ядерная угроза, ядерная война, СВО, новости СВО, Спецоперация

"Глобальная война НАТО против России сейчас нереализуема": Прокопенко о реальной боеготовности Альянса

04:50 13.10.2025
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP / Mindaugas Kulbis
Читать в
ДзенTelegram
Заявления НАТО о готовности к конфронтации с Россией не соответствуют реальным возможностям альянса. Европа не готова к масштабной войне ни технически, ни морально, а стандартная тактика Альянса против РФ неприменима. Об этом документалист и телеведущий Игорь Прокопенко рассказал в интервью изданию Украина.ру
Прокопенко убежден, что заявления Альянса далеки от реальности. "То, что говорят представители НАТО, совершенно не означает, что это действительно возможно к исполнению", — заявил он.
Эксперт предложил проанализировать боеготовность стран Альянса. "Если мы сейчас начнем анализировать боеготовность стран НАТО, то там, как говорится, "достать чернил и плакать", — образно выразился телеведущий.
Прокопенко пояснил, что, несмотря на внушительное вооружение, к большой масштабной войне Европа не готова. "И в первую очередь не готово европейское население", — подчеркнул документалист. Он напомнил, что стандартная тактика НАТО, применяемая в Ираке или Ливии, против России не сработает.
"Но с Россией так не получится сделать. Во-первых, мы ядерная держава: на любой ядерный удар против нас последует ядерный ответ. Во-вторых, политический каркас в РФ по-прежнему очень силен: в нашей стране невозможен переворот", — перечислил эксперт.
"Поэтому история по поводу глобальной войны НАТО против России, на мой взгляд, сейчас и в ближайшей перспективе нереализуема", — заявил собеседник издания.
Полный текст материала "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.
Также на тему военного конфликта на Украине: "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Краснов интервью - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
9 октября, 10:35
Дмитрий Краснов: Оставьте иллюзии о смене курса ЕС, мы должны серьёзно готовиться к войне с НАТОПриступы бонапартизма в странах Европы не совпадают по времени, из-за чего массивная и рыхлая туша ЕС не приходит в единое движение. Иначе нам бы уже пришлось заняться мобилизацией не частичной, а полноценной.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЕвропаДональд ТрампНАТОИгорь ПрокопенкоУкраина.рувойнаконфликтальянсИракЛивияядерныйядерная угрозаядерная войнаСВОновости СВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Ростислав Ищенко: Если Запад продолжит войну на истощение, России придется проводить мобилизацию
05:50Запорожье и Харьков им не жалко: военный аналитик Носков о точечной обороне ВСУ
05:40"Дешево, надежно и сердито": эксперт Носков о том, как ВС РФ могут "вынести" мосты в Днепропетровске
05:32Пенсионные проблемы в России переселенцев из Украины
05:30"Перли они по-дурному": ополченец рассказал о тяжелом ранении и событиях 2014 года под Шахтёрском
05:20На ядерный удар последует ответ: Прокопенко раскрыл, почему Россия неуязвима для сценариев НАТО
05:15"Этот спектакль поставлен не будет" — эксперт раскрыл, рискнут ли США передать Украине "Томагавки"
05:11Украина опускается в каменный век. Украинские эксперты о том, что ждет страну в ближайшие недели
05:10"Большинство постоянно думает о побеге или сдаче в плен": полковник запаса о пленных ВСУ
05:05"Абсолютное зло и источник всех бед": Выдрин назвал базовое "волшебное слово" мировой политики
05:00"Лекарство против смуты": эксперт о попытках Франции "натянуть треуголку маленького корсиканца"
04:50"Глобальная война НАТО против России сейчас нереализуема": Прокопенко о реальной боеготовности Альянса
04:45"Тифонов" у них достаточно: эксперт раскрыл, как США готовились к расторжению ДРСМД
04:44В непогоду пушки не молчат, но техника может завязнуть
04:44Украина за неделю. "Томагавки" все ближе или тактика "друга Дональда"
04:41Не только Одесса. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:40"Массивная и рыхлая туша ЕС не приходит в единое движение": Краснов про отсутствие единства в Евросоюзе
04:30"Ни на какое посредничество Меркель не претендует": Краснов про ее обвинения в адрес Польши и Прибалтики
04:20Полковник Алехин про осеннюю распутицу: "В ход здесь идут тяжелые дроны и ствольная артиллерия"
04:10Краснов про выпады Финляндии: "Чтобы вести диалог с миром, надо отличать важное от второстепенного"
Лента новостейМолния