"Глобальная война НАТО против России сейчас нереализуема": Прокопенко о реальной боеготовности Альянса
© AP / Mindaugas Kulbis
Заявления НАТО о готовности к конфронтации с Россией не соответствуют реальным возможностям альянса. Европа не готова к масштабной войне ни технически, ни морально, а стандартная тактика Альянса против РФ неприменима. Об этом документалист и телеведущий Игорь Прокопенко рассказал в интервью изданию Украина.ру
Прокопенко убежден, что заявления Альянса далеки от реальности. "То, что говорят представители НАТО, совершенно не означает, что это действительно возможно к исполнению", — заявил он.
Эксперт предложил проанализировать боеготовность стран Альянса. "Если мы сейчас начнем анализировать боеготовность стран НАТО, то там, как говорится, "достать чернил и плакать", — образно выразился телеведущий.
Прокопенко пояснил, что, несмотря на внушительное вооружение, к большой масштабной войне Европа не готова. "И в первую очередь не готово европейское население", — подчеркнул документалист. Он напомнил, что стандартная тактика НАТО, применяемая в Ираке или Ливии, против России не сработает.
"Но с Россией так не получится сделать. Во-первых, мы ядерная держава: на любой ядерный удар против нас последует ядерный ответ. Во-вторых, политический каркас в РФ по-прежнему очень силен: в нашей стране невозможен переворот", — перечислил эксперт.
"Поэтому история по поводу глобальной войны НАТО против России, на мой взгляд, сейчас и в ближайшей перспективе нереализуема", — заявил собеседник издания.
