"Глобальная война НАТО против России сейчас нереализуема": Прокопенко о реальной боеготовности Альянса

Заявления НАТО о готовности к конфронтации с Россией не соответствуют реальным возможностям альянса. Европа не готова к масштабной войне ни технически, ни морально, а стандартная тактика Альянса против РФ неприменима. Об этом документалист и телеведущий Игорь Прокопенко рассказал в интервью изданию Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065810989_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_ecb0267b0cd89cf99d5b41b87501db5f.jpg

Прокопенко убежден, что заявления Альянса далеки от реальности. "То, что говорят представители НАТО, совершенно не означает, что это действительно возможно к исполнению", — заявил он. Эксперт предложил проанализировать боеготовность стран Альянса. "Если мы сейчас начнем анализировать боеготовность стран НАТО, то там, как говорится, "достать чернил и плакать", — образно выразился телеведущий.Прокопенко пояснил, что, несмотря на внушительное вооружение, к большой масштабной войне Европа не готова. "И в первую очередь не готово европейское население", — подчеркнул документалист. Он напомнил, что стандартная тактика НАТО, применяемая в Ираке или Ливии, против России не сработает."Поэтому история по поводу глобальной войны НАТО против России, на мой взгляд, сейчас и в ближайшей перспективе нереализуема", — заявил собеседник издания.Полный текст материала "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.Также на тему военного конфликта на Украине: "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.

