"В случае чего — "Орешник" может прилететь по Лондону и Парижу" — Ищенко о сигналах Западу - 11.10.2025
"В случае чего — "Орешник" может прилететь по Лондону и Парижу" — Ищенко о сигналах Западу
"В случае чего — "Орешник" может прилететь по Лондону и Парижу" — Ищенко о сигналах Западу - 11.10.2025
"В случае чего — "Орешник" может прилететь по Лондону и Парижу" — Ищенко о сигналах Западу
Противостояние России и Запада входит в фазу, когда военные аргументы начинают преобладать над политическими, а обмен сигналами сменяется прямой демонстрацией силы и готовности к эскалации Таким мнением обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко поделился в интервью изданию Украина.ру
2025-10-11T05:10
2025-10-11T05:10
Политолог привел конкретный пример такого сигнала со стороны России. "Скажем, "Орешник" в Белоруссии разместили не потому, что без него нельзя спасти [Александра] Лукашенко от агрессии Польши, а для того, чтобы показать французам и англичанам, что в случае чего прилетит по ним тоже", — заявил Ищенко. В ответ, по его словам, Запад посылает сигналы в виде провокаций с российскими судами и размещением войск у границ.Эксперт предупредил, что текущая фаза конфликта не может длиться вечно. "Пока мы обмениваемся политическими сигналами с задействованием военных аргументов. А через некоторое время военные аргументы станут доминирующими, и уже политика будет вынуждена подстраиваться под военные аргументы", — спрогнозировал он."Вы же не можете бесконечно махать дубиной и в какой-то момент не попытаться ей треснуть", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.О возможной передаче Киеву крылатых ракет "Томагавк" и ситуации на фронтах СВО — в материале "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.
"В случае чего — "Орешник" может прилететь по Лондону и Парижу" — Ищенко о сигналах Западу

05:10 11.10.2025
 
Противостояние России и Запада входит в фазу, когда военные аргументы начинают преобладать над политическими, а обмен сигналами сменяется прямой демонстрацией силы и готовности к эскалации Таким мнением обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко поделился в интервью изданию Украина.ру
Политолог привел конкретный пример такого сигнала со стороны России. "Скажем, "Орешник" в Белоруссии разместили не потому, что без него нельзя спасти [Александра] Лукашенко от агрессии Польши, а для того, чтобы показать французам и англичанам, что в случае чего прилетит по ним тоже", — заявил Ищенко.
В ответ, по его словам, Запад посылает сигналы в виде провокаций с российскими судами и размещением войск у границ.
Эксперт предупредил, что текущая фаза конфликта не может длиться вечно. "Пока мы обмениваемся политическими сигналами с задействованием военных аргументов. А через некоторое время военные аргументы станут доминирующими, и уже политика будет вынуждена подстраиваться под военные аргументы", — спрогнозировал он.
"Вы же не можете бесконечно махать дубиной и в какой-то момент не попытаться ей треснуть", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.
О возможной передаче Киеву крылатых ракет "Томагавк" и ситуации на фронтах СВО — в материале "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния