"В случае чего — "Орешник" может прилететь по Лондону и Парижу" — Ищенко о сигналах Западу

Противостояние России и Запада входит в фазу, когда военные аргументы начинают преобладать над политическими, а обмен сигналами сменяется прямой демонстрацией силы и готовности к эскалации Таким мнением обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко поделился в интервью изданию Украина.ру

2025-10-11T05:10

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059473620_0:7:1104:628_1920x0_80_0_0_a4a89a24451ceb918018a292d319ebc3.png

Политолог привел конкретный пример такого сигнала со стороны России. "Скажем, "Орешник" в Белоруссии разместили не потому, что без него нельзя спасти [Александра] Лукашенко от агрессии Польши, а для того, чтобы показать французам и англичанам, что в случае чего прилетит по ним тоже", — заявил Ищенко. В ответ, по его словам, Запад посылает сигналы в виде провокаций с российскими судами и размещением войск у границ.Эксперт предупредил, что текущая фаза конфликта не может длиться вечно. "Пока мы обмениваемся политическими сигналами с задействованием военных аргументов. А через некоторое время военные аргументы станут доминирующими, и уже политика будет вынуждена подстраиваться под военные аргументы", — спрогнозировал он."Вы же не можете бесконечно махать дубиной и в какой-то момент не попытаться ей треснуть", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.О возможной передаче Киеву крылатых ракет "Томагавк" и ситуации на фронтах СВО — в материале "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251008/obednevshiy-bayden-shest-minut-dlya-prodazhi-ukrainy-delo-burismy-i-plnki-fbr-skandaly-nedeli-1069804224.html

