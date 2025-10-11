Раскрутить панику для оправдания "Стены дронов": Кнутов раскрыл подоплеку истерики ЕС с БПЛА - 11.10.2025 Украина.ру
Раскрутить панику для оправдания "Стены дронов": Кнутов раскрыл подоплеку истерики ЕС с БПЛА
За эпидемией неопознанных дронов в небе Европы стоит меркантильный интерес — оправдание дорогостоящего проекта "Стена дронов", который обойдется бюджетам стран ЕС в миллиарды евро. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Кнутов уверен, что одна из ключевых целей кампании с дронами — финансово обременить европейские страны. Он напомнил о проекте, предложенном Урсулой фон дер Ляйен."Цель одна — раскрутить панику для оправдания дорогостоящего проекта "Стена дронов", который был предложен [председателем Еврокомиссии] Урсулой фон дер Ляйен, стоимость которого по разным оценкам доходит до 7 млрд евро", — заявил эксперт.Он уточнил, что проект должен быть реализован не за счет общего бюджета ЕС, а за счет средств каждой из стран-участниц. Это перекладывает основное финансовое бремя на правительства стран Евросоюза.Таким образом, по словам Кнутова, нагнетание истерии вокруг неопознанных дронов позволяет лоббировать выделение огромных средств на новый проект, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Владимир Носков: Россия дешево снесет мосты через Днепр, когда освободит Покровск и дойдет до Павлограда".
За эпидемией неопознанных дронов в небе Европы стоит меркантильный интерес — оправдание дорогостоящего проекта "Стена дронов", который обойдется бюджетам стран ЕС в миллиарды евро. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Кнутов уверен, что одна из ключевых целей кампании с дронами — финансово обременить европейские страны. Он напомнил о проекте, предложенном Урсулой фон дер Ляйен.
"Цель одна — раскрутить панику для оправдания дорогостоящего проекта "Стена дронов", который был предложен [председателем Еврокомиссии] Урсулой фон дер Ляйен, стоимость которого по разным оценкам доходит до 7 млрд евро", — заявил эксперт.
Он уточнил, что проект должен быть реализован не за счет общего бюджета ЕС, а за счет средств каждой из стран-участниц. Это перекладывает основное финансовое бремя на правительства стран Евросоюза.
Таким образом, по словам Кнутова, нагнетание истерии вокруг неопознанных дронов позволяет лоббировать выделение огромных средств на новый проект, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Владимир Носков: Россия дешево снесет мосты через Днепр, когда освободит Покровск и дойдет до Павлограда".
6 октября, 14:18
Кремль назвал странной историю с дронами в европейских странахПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления европейских политиков о якобы связи неопознанных дронов над Европой с Россией, передает 6 октября телеграм-канал Украина.ру
