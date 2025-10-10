https://ukraina.ru/20251010/tramp-sklonyaetsya-v-polzu-prodleniya-dsnv-no-ego-mogut-pereubedit-yastreby--ekspert-1069861335.html

Трамп склоняется в пользу продления ДСНВ, но его могут переубедить "ястребы" — эксперт

Заявление Трампа о предложениях Путина по ДСНВ отражает потенциальную готовность США к диалогу, однако ключевым фактором станет позиция военного истеблишмента, где много "ястребов", способных повлиять на окончательное решение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров

Слова Дональда Трампа о том, что предложения президента РФ Владимира Путина по Договору о СНВ — хорошая идея, могут быть не просто риторикой. Как полагает эксперт, вероятно, президент США даст указания продлить существующий договор."Что касается самого Трампа, то он говорил, что надо бы по этому вопросу договориться. Наверно, он даст указания продлить существующий режим", — отметил Сидоров. При этом он указал на серьезную загвоздку — проверки прекращены, а значит, соблюдение договора никто не контролирует.По мнению политолога, именно внутренние консультации стали причиной двухнедельной паузы в реакции Трампа на предложение России. "Сейчас, видимо, внутри администрации, прежде всего среди военного истеблишмента, идет разговор о том, как все это можно сделать", — пояснил собеседник издания.Эксперт предположил, что, хотя мнение самого хозяина Белого дома склоняется в пользу продления, Трампа могут переубедить "ястребы". "В американской администрации достаточно много ястребов, особенно среди военных. Так что его могут переубедить", — резюмировал Андрей Сидоров.Полный текст интервью "Андрей Сидоров: Меркель ищет оправдания, поэтому перекладывает на Польшу свою вину за войну на Украине" на сайте Украина.ру.О том, как Россия и Запад обмениваются политическими сигналами и перевесят ли их военные аргументы — в материале "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.

