"Я плюю на русские яхты!". Нобелевская премия по литературе остается оружием Запада

Нобелевскую премию 2025 года по литературе получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи, проживающий в последние годы в Германии и Италии.

Большинство читателей в постсоветских странах в первый раз услышали эту сложную для произношения фамилию в сегодняшних новостях – и это далеко не случайно. Краснахоркаи относится к числу литераторов, которые известны только в европейской академической среде, и остаются вне поля зрения широкой читательской аудитории. Потому что подобных авторов ценят не за выдающиеся писательские таланты, а за ангажированную политическую позицию, которую стараются использовать в борьбе с врагами западной демократии.Ласло Краснахоркаи выстраивал свою литературную карьеру как профессиональный литературный антисоветчик – подобно Вацлаву Гавелу, который променял писательское ремесло на более выгодную политику и стал президентом Чехии, поспособствовав развалу единого чехословацкого государства.Социалистическая венгерская власть не сделала Ласло ничего плохого. Краснахоркаи родился в семье успешного юриста, еврея по происхождению. Еврейское население Венгерской Народной Республики не подвергалось дискриминации. Наоборот – венгерские евреи были объектом преследований со стороны антисоветски настроенных националистов, которые считали, что в руководстве правящей Венгерской социалистической рабочей партии засели "еврейские коммунисты". И антикоммунистический путч в 1956 году сопровождался самыми настоящими черносотенными погромами.Краснахоркаи нельзя было назвать диссидентом. Он без проблем закончил факультет истории искусств в Будапештском университете и трудился в литературном издательстве. А нравы социалистической Венгрии были такими свободными, что Ласло посвятил свою дипломную работу творчеству антикоммунистического эмигранта Шандора Мараи, который эмигрировал после Второй мировой войны в США."Моего отца никто не расстреливал, самого меня не били, не гноили в тюрьмах. Так, изредка вызывали побеседовать, но ничего особенного там не происходило", – признавал впоследствии венгерский писатель, который с иронией называл себя "мальчиком из приличной буржуазной семьи".Первый роман Краснахоркаи назывался "Сатанинское танго" и представлял собой что-то вроде фиги в кармане, направленной в сторону развитого социализма. Молодой Ласло критиковал венгерскую власть исподволь, с помощью заумных постмодернистских конструкций. Критики считали произведение молодого писателя скучноватым, а венгры не проявили к нему заметного интереса. Но на роман обратили внимание западные пропагандисты, которые сразу же принялись раскручивать Краснахоркаи в качестве морального авторитета венгерской нации.В 1987 году Краснахоркаи уехал в Западный Берлин, чтобы учиться по специальной литературной стипендии. Вскоре он опубликовал там новую книгу – "Меланхолия сопротивления", которая тоже сводила счеты с коммунистическим руководством. Но после распада советского блока западные журналисты резко потеряли интерес к венгерскому бунтарю, и он уехал в страны восточной Азии, публикуя бытописательские рассказы о жизни местного населения.В этот период Краснахоркаи комплиментарно высказывался о русской литературе, признавая ее влияние на свои ранние тексты."Если бы не русская литература, я бы никогда не начал писать. Кроме Кафки, главными, кто меня подтолкнул к этому занятию, были Толстой и Достоевский. Не будь их, мне бы и в голову не пришло стать писателем. Свой первый роман "Сатанинское танго" я написал под сильным воздействием обоих. На меня – подростка – особенно глубокое впечатление произвел Достоевский и, во вторую очередь, Толстой. Под их влиянием прошли мои молодые годы", – рассказывал он в 2013 году в одном из своих интервью.Все изменилось после начала украинского кризиса, когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вступил в политическую конфронтацию с руководством Евросоюза – критикуя безоговорочную поддержку Киева, которая стала основным политическим лейтмотивом Брюсселя.В Европе сразу вспомнили о Ласло Краснахоркаи. Основательно подзабытый писатель сохранил приобретенные в молодости навыки конъюнктурщика и принялся обслуживать актуальную политическую повестку, критикуя "новую венгерскую диктатуру". Он даже называет себя писателем в изгнании, хотя давно живет за пределами своей родины и может вернуться туда тогда, когда пожелает.Краснахоркаи оперативно написал рассказ об украинских солдатах, которые сидят в окопах, "защищая европейскую демократию" и потребовал от венгерского правительства срочно вступить в бой на стороне Киева."Режим Орбана занимает беспрецедентную позицию, практически не имеющую аналогов в венгерской истории. Отчасти потому, что до сих пор мы всегда были объектом нападений и терпели поражение, а отчасти потому, что я и представить себе не мог, что венгерское политическое руководство станет говорить о так называемом нейтралитете в этом вопросе.Этот венгерский режим – психушка. Как страна может быть нейтральной, когда русские вторгаются в соседнюю страну? И разве они не убивают украинцев уже почти три года? Что значит "это внутреннее дело славян"? – как выразился венгерский премьер-министр? И это говорит лидер страны – страны, которая на протяжении всей истории постоянно подвергалась вторжениям. В том числе и со стороны русских. И эти русские – те же самые русские", – с пафосом заявил он в интервью, опубликованном на сайте Йельского университета.Прохаживаясь по набережной итальянского Триеста, Краснахоркаи с возмущением заявил, что ему мешают пришвартованные в местном порту яхты, которые якобы принадлежат россиянам."Иногда я гуляю вдоль воды в том районе, где припаркованы эти яхты, и плюю в их сторону. Это не так уж много, я знаю, это нелепо и неправильно, но мне действительно становится легче. Пусть оставят Триест в покое! Как любят говорить другие: "Яхты, катитесь отсюда на***!"Эти хамские фразы принесли венгерскому писателю нобелевку – потому что западные пропагандисты решили превратить его в инструмент политической борьбы против Братиславы, Будапешта и Москвы. Они не в первый раз используют с этой целью литературную премию. Достаточно вспомнить про Светлану Алексиевич, посредственную конъюнктурную публицистку, которую сделали лауреатом в пику президенту Белоруссии Лукашенко.Жан-Поль Сартр в свое время демонстративно отказался от присужденной ему Нобелевской премии – отмечая, что ее вручают только тем, кому нужно, игнорируя по-настоящему талантливых авторов с неправильными политическими позициями."Я хорошо понимаю, что сама по себе Нобелевская премия не является литературной премией западного блока, но ее сделали таковой. С тех пор прошло много десятилетий, но сегодняшнее награждение венгерского писателя Ласло Краснахоркаи подтверждает, что Нобелевская премия по литературе по-прежнему остается политическим оружием западного истеблишмента.Попытки превратить мультинациональную Украину в моноэтнический анклав, населенный бандеровцами, терпит провал за провалом.

