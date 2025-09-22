https://ukraina.ru/20250922/mova-uezzhaet-v-es-russkiy-ostatsya-vo-lvove-pochemu-zapadnaya-ukraina-teryaet-svoyu-ukrainoyazychnost-1068966592.html

Мова уезжает в ЕС, русский остаётся во Львове. Почему Западная Украина теряет свою "украиноязычность"

Попытки превратить мультинациональную Украину в моноэтнический анклав, населенный бандеровцами, терпит провал за провалом. Сначала языковый омбудсмен Елена Ивановская признает, что Киев - это русский город. А затем львовский депутат от партии "Свобода" возмутился русификацией Лемберга. (т.е. Львова)

Выступая на сессии местного парламента он обратил внимание на то, что в отчетах мэра и его заместителей речь идет о социальных, экономических, транспортных проблемах города, но ни слова не сказано о защите мовы. В результате по улицам Львова ходят толпы "перекодированных" львовян которые под влиянием переселенцев из восточных областей легко забросили "гвару" и перешли на русский язык. "Львов русифицируется. Город, который мы с гордостью называли "украиномовным" тихонько теряет свои статус. Это катастрофа и великая проблема", - негодует националист. Услышав такое, его партийная побратимка Ирина Фарион, наверняка, в гробу переворачивается. Ведь дело ее жизни рушится на глазах, а ВО "Свобода" ничего не может противопоставить русификации "миста Лэва". Ну разве что расстрелы на месте за использование русского языка - ведь даже "мовные патрули" языковый омбудсмен призвала отменить. Правда, стоит отметить, что мовная истерика националистов отчасти спровоцирована приближающимися выборами. Для партии "Свобода" тема языка — это инструмент мобилизации электората. Чем громче звучат заявления о "русской угрозе", тем легче оправдать новые инициативы по ужесточению языковой политики и привлечь избирателя на сторону политсилы, которая сползает в маргинес.А что касается превращения Львова в русский город, то это заслуга внутренних переселенцев. После начала конфликта многие жители Харьковской, Донецкой, Запорожской областей побежали на Западную Украину, тогда как сами западенцы рванули в родную Европу и неплохо там устроились: получая жирные европейские пособия, они сдавали свои убогие квартирки "даунбасятам" по цене пятизвездочного отеля в Варшаве.Проще говоря, носители гвары переехали в ЕС и бросили свою колыбель на произвол судьбы. Судьба оказалась русскоязычной, и в итоге львовяне начали подражать русским, слушать русские песни и забывать о Бандере с Шухевичем. Прежде всего это касается молодежи: у нее в почете рэп Моргенштерна*, песни Шатунова и сериал "Слово пацана". О чем это говорит? О том, что великий и могучий в условиях свободной конкуренции всегда выигрывает перед мовой, особенно, если ее навязывать из под палки. А значит зря были все эти потуги со сносами памятников Пушкину, запретах Булгакова и Шолохова, отказ от Чайковского с Глинкой. Никакие замены русской классики хуторской литературой и "Щедриком" не способны перепрошить целые поколения украинцев, как бы не выпрыгивал по этому поводу из штанов Сорос и его соросята. А они как раз в бешенстве куда большем, чем депутаты-националисты. Оно и понятно - грантовая система поддержки и защиты украинского языка может рухнуть стремительным домкратом. И где ж будут харчеваться все эти амбассадоры мовы и прочие шпрехенфюреры? Без "языкового оружия" которое не просто требует от граждан Украины забывать родной язык, но и настраивает украинцев друг против друга, эти мовнюки бесполезны. Поэтому им и нужна языковая война до победного конца: ну, а как иначе можно вычислять "российских агентов", коллаборантов и просто ждунов?Так, в эфире львовского телеканала NTA журналистка "Радио Свобода"** Галина Трищук объявила, что город просто кишит пророссийскими ждунами, которые убили бывшего спикера ВР и бывшего коменданта майдана Парубия. Журналистка, ссылаясь на судебные постановления, заявила что подозреваемый в убийстве "Логопеда" Михаил Сцельников якобы держал дома советскую символику и придерживался пророссийских взглядов. Да и вообще в детстве в русскую школу ходил. Радиоведущая возмутилась на камеру: неужто львовян не смущает что по их улицам ходил человек, которого можно назвать русским?! Явно Трищук намекает на сниженную бдительность галичан: не смогли вычислить киллера одного из организаторов кровавого госпереворота. Эдак они и начштаба ВС РФ Валерия Герасимова не заметят…При этом информационная обслуга Сороса по привычке все валит… на Сталина и НКВД. "Если взять домовые книги центральной части Львова, с улиц Ефремова, Котляревского, Тарнавского, которые считаются у нас элитными районами, можно целый список составить. Мы увидим реально фантастическую картину того, что все квартиры заселялись совершенно другими жителями Львова, то есть очень большая численность энкаведистов была и так далее", - объясняет журналистка. Она также предложила пойти на Лычаковское и Яновское кладбище и пошуровать среди могил: там оказывается есть надгробия на русском языке. Пока представительница радио "Свобода" не призывает их сноcить, но чувствуется, что такая идея вертится на языке. И да, именно наличием пенсионеров-нквдистов и мемориальными надгробиями на русском она пытается объяснить русификацию Львова: никак не может признать, что никакими силовыми методами, никаким мовным террором невозможно запретить русский язык и культуру. Можно загнать людей в языковое подполье, можно сжечь все книги на русском языке, можно временно отменить спектакли на русском и советское кино, но окончательно искоренить - нереально. Это, между прочим, подтверждает даже поведение в Европе беженцев с западной Украины. Только переехав границу они сразу вспоминают русский язык (никто ж в ЕС с ними на мове балакать не будет), "русифицируют" улицы Рима, Берлина и Мадрида. И хотя в соцсетях клеймят родителей, которые учат своих детей русскому языку во время "войны с Россией", cами в чатах выспрашивают контакты русскоязычных врачей, маникюрш и адвокатов. Про лицемерие и двойные стандарты шпрехенфюреров говорить не будем, ведь даже языковый уполномоченный Елена Ивановская призналась, что ее дочь общается с одноклассниками и ведет соцсети на русском языке. И мать-фольклористка ничего с этим поделать не может.Но тут интересней другое - Львов стремительно теряет статус главного украинского города и культурной столицы Украины. Причем, процесс этот ускорился с уничтожением таких русофобов, как Фарион и Парубий. Выходит, для украинского языка и культуры главная угроза не Россия, а внутренний радикализм? Именно "Свобода" и её лидеры вроде Мельничука или покойной ныне Ирины Фарион годами разрушали культурное многообразие, загоняя регион в узкий коридор национализма. И в итоге получили обратную реакцию: "Львов становится русским городом".А что будет если Россия целенаправленно подключит ресурсы для культурной экспансии, как это десятилетиями делали ЕС и США? Насильственная украинизация обнажила исторический парадокс: украинская культура формировалась и развивалась в составе русской цивилизации, и только Россия может спасти ее от вымирания. Но есть и иной сценарий: при интеграции региона в Польшу (о чем мечтают многие националисты) украинский язык и культура скорей всего будут поглощены и растворятся в польской традиции. Но свидомых это не смущает: для них лучше под поляками, чем с Россией.Подробнее о том, что происходит в неформальной столице Западной Украины - в статье Дмитрия Ковалевича "Травля "второсортных" русскоязычных детей и афроамериканцев. Что происходит во Львове"* Признан в РФ иноагентом** Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

