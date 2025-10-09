https://ukraina.ru/20251009/vy-kroete-a-vs-ne-tuda-opolchenets-rasskazal-kak-dvumya-zalpami-grada-razbili-brigadu-vsu-1069812963.html

"Вы кроете, а всё не туда": ополченец рассказал, как двумя залпами "Града" разбили бригаду ВСУ

В последние дни обороны Славянска боец указал командованию на ошибку в разведданных, что позволило двумя залпами "Града" уничтожить украинскую бригаду в старом карьере. Об этом боец ВС России из Днепропетровска, ополченец первой волны и участник СВО с позывным "Корсар" рассказал в интервью изданию Украина.ру

Бывший ополченец рассказал, что за это он был награждён Георгиевским крестом ДНР. Он прибыл в штаб в последние дни обороны Славянска, когда командование осуществлял Игорь Стрелков, чтобы доложить о критической ошибке. Боец пояснил суть ошибки: разведка знала о сосредоточении украинской бригады в карьере, но не уточнила, что карьеров было два. "Украинская бригада с тяжёлым вооружением собралась в старом карьере. Вам сообщили, что собралась в карьере, но никто не сказал, что их два. Наши накидывают в новый, а они стоят в старом", — сообщил он тогда командованию."Корсар" указал на карте точное расположение противника. "Показал Стрелкову на карте, где старый карьер", — сказал он. После точного целеуказания был нанесён эффективный удар. "По нему отработали всего два "Града". Но от бригады почти ничего не осталось", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Александра Чаленко "Позывной "Корсар": В 2014 году оборонял Славянск и Шахтерск, а на СВО проскакивал через огненные ворота" на сайте Украина.ру.Также о судьбах российских военнослужащих — в материале о Гаврииле Дорошине с позывным "Тасман": Сражаюсь на СВО, чтобы поехать во Францию и сказать там, что я русский.

