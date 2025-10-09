https://ukraina.ru/20251009/prezident-rossii-uchastvuet-v-sammite--rossiya--tsentralnaya-aziya--1069871184.html

Президент России участвует в саммите "Россия – Центральная Азия"

Президент России Владимир Путин прибыл на саммит "Россия – Центральная Азия", который проходит в Душанбе. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба Кремля.

Саммит "Россия – Центральная Азия" проходит в столице Таджикистана. Российского лидера поприветствовал глава этой постсоветской среднеазиатской республики Эмомали Рахмон.На саммит прибыли также лидеры Казахстана, Киргизии, Туркмении и Узбекистана. Участники саммита обсудят вопросы дальнейшего наращивания сотрудничества России с государствами региона в торгово-экономической, финансовой, промышленной, логистической, энергетической и других сферах.Затем, 10 октября в Душанбе состоится заседание Совета глав государств СНГ.Предыдущие новости из Душанбе: Путин и Алиев ведут переговоры в Душанбе: заявления Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

