ПВО ночью сбила более полусотни вражеских дронов над Россией

https://ukraina.ru/20251008/pvo-nochyu-sbila-bolee-polusotni-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1069784152.html
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 53 украинских беспилотника над девятью регионами России, сообщило Минобороны, передает 8 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-08T07:24
Из них 28 уничтожили над Белгородской областью, 11 над Воронежской, шесть над Ростовской, по два БПЛА над Брянской и Курской областями и по одному аппарату нейтрализовано над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил уничтожение дронов в Каменском и Сальском районах региона.Он уточнил, что в результате, на территории предприятия в Сальском районе произошло возгорание травы, пожар на площади 100 квадратных метров оперативно потушили. Никто из людей не пострадал.Глава Воронежской области Александр Гусев также отметил, что в результате атаки ВСУ на регион пострадавших и разрушений нет.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
