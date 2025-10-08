https://ukraina.ru/20251008/obednevshiy-bayden-shest-minut-dlya-prodazhi-ukrainy-delo-burismy-i-plnki-fbr-skandaly-nedeli-1069804224.html

Обедневший Байден, шесть минут для продажи Украины, дело "Бурисмы" и плёнки ФБР. Скандалы недели

Можно ли себе такое представить? Бывший президент Байден, говорят, обнищал

2025-10-08T14:35

2025-10-08T14:35

2025-10-08T15:39

В газетах США появилась информация: президент США Байден еле сводит концы с концами.Сбережений у семьи нет, накопилось почти 800 тысяч долларов долгов, в том числе ипотека за дом!Пенсия президента — всего каких-то 416 тысяч долларов в год, это не позволяет семье выжить.У сына Хантера перестали покупать картины (а раньше, пока папа был президентом, за эту жуткую мазню выкладывали и по миллиону долларов).Куда же, кстати, делись эти миллионы художника Хантера? Непонятно. Ничего нет, отвечают Байдены.У Хантера уже тоже скопились миллионные долги по алиментам детям от предыдущего брака.А папа Байден срочно пишет мемуары. Надеется заработать миллионов десять долларов. Только это якобы может спасти обнищавшее семейство.Можно ли в это поверить?Сенатор 36 летНеужели президент США мог действительно ничего не накопить — до такой степени, что имеет долги по ипотеке? Верится в это с огромным трудом, но допустим.Но как мог не разбогатеть сенатор от штата Делавэр (напомним, это не штат — это "налоговый рай", практически официальная офшорная зона США)?36 лет занимал Байден пост сенатора от штата Делавэр! С 1973 по 2009 год.Как можно после этого обнищать? Это какой-то оксюморон. Как "пчёлы против мёда".Или скорее, апория. То, что теоретически возможно, но практически невыполнимо.Сделка "Бессент — Свириденко"Кстати, именно через фирму в штате Делавэр была продана Украина. Сделка "Бессент — Свириденко".Как хвастаются сейчас американские СМИ, министр финансов Бессент сказал Свириденко: "У вас есть шесть минут, чтобы подписать сделку". И она уложилась!Юлия подписала всё, что от неё требовалось, за шесть минут.То есть она якобы сопротивлялась? Были какие-то условия от Украины? Бессент заткнул рот Свириденко? Почему общественность об этом ничего не знает?Впрочем, общественность и депутаты Рады, одобрившие эту сделку, кажется, единогласно, не знают даже основных условий. Им не показали секретные дополнения к сделке.Они даже не знают владельцев фирмы в штате Делавэр, которой продали Украину! Это просто некий "фонд реконструкции", в который будут уходить 50 процентов всей прибыли за все недра Украины.Продали не только недра, но и газотранспортные системы, электросети и порты. И, наверное, целые города? Наверняка, конечно, утверждать невозможно, ведь никто не видел секретных протоколов. Видела ли их хотя бы Свириденко?Но то, что Украина продана со всеми потрохами, и уже не один раз, не вызывает сомнений.Хроники БайденаНу а что же всё-таки произошло с Байденом?Почему он вдруг стал жаловаться на нищету?Впереди большое расследование его деятельности в одной далёкой, но такой близкой семейству Байденов стране.Конечно же, снова выплывает на свет слово "Украина".Это уже становится проклятием для современных политиков.Украина хоронит их репутацию.Но нет никакой мистики!Конечно же, дело совсем не в зловещих "рукопожатиях Зеленского" с президентами и премьерами, после чего они лишаются своих постов.Просто "Украина" стала отмывочной для нескольких уже поколений американских и европейских политиков.Деньги носились туда-сюда. Миллионы, а потом и миллиарды долларов и евро.Неудивительно, что рано или поздно эти истории воровства, жадности и коррупционного управления государствами всплывают на поверхность.Конкуренты тоже не дремлют. И начинают политические процессы захвата власти с утопления предшественников.А топят их, и довольно успешно, в огромном чане политического дерьма под названием "Украина".Итак, хроники плутократии президента Байдена.Информаторы ФБРКак пишет издание "Зе Пост", появились записи двух анонимных информаторов ФБР. Записи были сделаны в 2017 и 2019 годах.Информаторы утверждают, что Байден был связан с Украиной определённой формой взяточничества.Владелец фирмы "Бурисма", Николай Злочевский, пытался якобы подкупить тогдашнего президента Украины Петра Порошенко* и предлагал ему сумму в 100 миллионов долларов, чтобы прекратить расследование против него.А в фирму "Бурисма", которая занималась добычей газа, вложили деньги через латвийскую фирму как раз Хантер Байден и его отец, президент США Джо Байден.С 2014 по 2019 год Хантер Байден входил в состав директоров фирмы "Бурисма". Излишне говорить, что член совета директоров, дававший фирме, видимо, очень ценные советы по бурению газа, на Украине не бывал и в добыче газа никогда замечен не был.Также информаторы сообщили, что Джо Байден напрямую встречался с Порошенко, чтобы защитить интересы Хантера и "Бурисмы".И что Злочевский платил Хантеру Байдену миллион долларов в месяц за членство в совете директоров. Исправно, с мая 2014 по апрель 2019.На помощь президенту и его сыну пришли и загадочные "члены разведывательного сообщества США".Два офицера ЦРУВот что рассказали информаторы:"Два офицера ЦРУ привели Злочевского в офис Юрия Луценко, который был Генеральным прокурором Украины с мая 2016 по август 2019. Офицеры ЦРУ заявили, что Злочевский находится под защитой США, и призвали Луценко прекратить расследование в его отношении. И разрешить ему вернуться на Украину. Была достигнута сделка, согласно которой Злочевский мог заплатить три миллиона долларов в качестве компенсации, чтобы вернуться на Украину."А до этого, как утверждают информаторы, произошло слияние "Бурисмы" с фирмой в Техасе, CUB Energy.Это была прибыльная сделка, в которой участвовали Злочевский, Джо и Хантер Байдены и их деловые партнёры.В итоге "папа Байден" пообещал защищать интересы "Бурисма интернэшнл" по всему миру. А Порошенко и Луценко пообещали не трогать Злочевского.И ещё немного "по мелочи": информаторы утверждают, что оба Байдена получили "по 5 миллионов долларов взятки от Злочевского" каждый. Байдены обещали "защитить" Злочевского от расследования по поводу коррупции, которое проводил прокурор Украины Виктор Шокин.Схватка хищниковВся эта история выглядит даже как-то выгодно для украинской власти: якобы и Луценко, и Порошенко, и прокурор Шокин "проводили расследования" и собирались изобличить коррупцию.Но тут появились Байдены и "два офицера из ЦРУ" и запретили расследование.Это, конечно же, не так. Вся эта история — про схватку хищников, желавших завладеть газовыми месторождениями Украины.Хищник "из штата Делавэр" победил местных. Все украинские "расследования против Злочевского" — это банальное желание отодвинуть Злочевского от месторождений или хотя бы получить от него "откат".Ну а Злочевский помчался искать крышу "за океаном". И нашёл, и довольно успешно.Американские конгрессмены утверждают, что у Злочевского (его называют "иностранный гражданин") есть записи 17 бесед с Джо и Хантером Байденами.Он "сохранил их как страховку на случай попадания в затруднительное положение". Кто бы сомневался!Золотое дноА потом началась совсем другая история. Байден стал президентом США, а президентом Украины стал Зеленский, и между странами стали летать миллиарды "гуманитарной и военной помощи".Открылось баснословное "золотое дно" и для Байденов, и для украинской верхушки, и много для кого ещё.Но нет сомнений, что уже заготовлены новые откровения "информаторов ФБР".Есть и новые плёнки, записанные в квартирах и кабинетах Киева. Украина славится этой особенностью: там "пишут" всё и всех, начиная с "плёнок Кучмы", записанных якобы майором охраны Мельниченко.Они обязательно появятся, как только это станет выгодно и необходимо.Не успеет Байден написать свои мемуары, как очень многое тайное станет явным.А "Украина" пустит под откос ещё одну репутацию ещё одного "выдающегося политика" современности.* входит в состав объединения, признанного в РФ экстремистскимЧитайте также: "Королева Евросоюза" скрывает позорные факты, а Байден "отпускает грехи" всем!

