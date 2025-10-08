https://ukraina.ru/20251008/dmitriy-shtraus-opyt-rossii-v-spetsoperatsii-na-ukraine-ostudit-zhelanie-ssha-osvobodit-venesuelu-i-1069795407.html

Дмитрий Штраус: Опыт России в спецоперации на Украине остудит желание США "освободить" Венесуэлу и Кубу

У России нет экономических или дипломатических рычагов, которые повлияли бы на желание США совершить агрессию против Венесуэлы. Единственное, что может предотвратить атаку США на Венесуэлу или помочь ей справиться с последствиями, если она произойдёт — это укрепление военного потенциала Венесуэлы, в особенности ПВО.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал живущий в Каракасе (столица Венесуэлы) преподаватель русского языка в Центре открытого образования, управляемом ГИПУ им. В.Г. Короленко, гражданин Венесуэлы и России Дмитрий Штраус.Дональд Трамп прервал дипломатические контакты с Венесуэлой, что увеличивает вероятность военной эскалации правительства президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновниковНа базах на американской территории Пуэрто-Рико находится 10 истребителей F-35B Lightning II, 6 истребителей AV-8B Harrier, 12 конвертопланов MV-22B Osprey, 3 ударных дрона MQ-9 Reaper и 13 вертолетов. Кроме того, там размещены транспортные самолеты и воздушные танкеры.- Дмитрий, аналитик National Interest Джуд Руссо считает, что истинная подоплека событий вокруг Венесуэлы не связана ни с борьбой с наркотрафиком, ни даже с нефтью. Самая правдоподобная теория, полагает Руссо, выражается словами "мы делаем это просто потому, что можем", то есть со стороны Трампа это некая демонстрация силы. Согласны ли вы с такой оценкой?- Пожалуй, да. Во время своего первого президентства Трамп хотел, воспользовавшись кризисом в Венесуэле, который он сам и усилил своими санкциями, сбросить неугодное ему правительство Венесуэлы и поставить своих марионеток. Вероятно, у него сохранилась жажда реванша.США могут начать наносить удары по Венесуэле, но что касается интервенции, то я по-прежнему считаю, что для этого необходимо такое количество войск, которые Штаты сейчас не могут задействовать.- Все же Венесуэла обладает одними из крупнейших разведанных запасов нефти в мире. Учитывая особый интерес Трампа к добыче полезных ископаемых, можно ли предположить, что именно интерес к нефтяным богатствам страны является определяющим в стремлении начать агрессию?- Конечно. Почему, например, Венесуэла, а не Куба? Ведь Куба — это заноза, и у американцев есть неудовлетворенное за 60 лет желание сменить там режим.Нефть в Венесуэле давно национализирована. Но эти крупнейшие в мире запасы — это тяжелая и сверхтяжелая нефть, которая раньше считалась даже не нефтью, а битумом и под национализацию не подпадала. Но чуть более 20 лет назад Чавес объявил, что это тоже нефть, поэтому компании, которые ее добывали, в том числе американские, должны были подчиниться новым правилам.Они могли продолжать только совместную добычу, в этих предприятиях контрольный пакет акций (51%) принадлежал венесуэльским компаниям. Некоторые американские компании, как "Шеврон" подчинились этим правилам, а другие ушли. Поэтому одна из причин, по которым Венесуэла становится жертвой американской политике дестабилизации и агрессии, это ее запасы нефти.Но это запасы будущего. Эту нефть добывать можно, но это довольно дорого. Добыча имеет смысл только в случае высоких цен на нефть. США не прочь рассматривать эти запасы в качестве своего стратегического резерва. Нынешнее правительство Венесуэлы ему в этом мешает.- Есть ли тут элемент противостояния с Китаем в этом регионе планеты? К примеру, частная китайская компания China Concord Resources Corp (CCRC) начала работы на двух нефтяных месторождениях в Венесуэле и планирует вложить в разработку более $1 млрд.- Правительство Венесуэлы выступает за диверсификацию своих партнеров. И партнерами в нефтедобыче являются и Россия, и Китай. Если Китай делает сейчас новые вложения, то ничего нового в этом нет. Понятно, что США это не очень приятно.Китай проникает во всю Латинскую Америку, этот процесс не остановить. Не думаю, что новый китайский проект имеет большое значение. Во-первых, китайцы в Венесуэле давно. Хотя если этому можно помешать, то почему бы и не сделать это.- Все это по-прежнему делается под прикрытием борьбы с наркокартелями. В сентябре США нанесли удары по судам в Карибском море. Погибли 17 человек. Администрация Трампа утверждает, что на этих лодках перевозились наркотики. Кто на самом деле стал жертвой американских атак?- По крайней мере, одна из этих лодок была уничтожена не у побережья Венесуэлы. Кстати, и Трамп не говорил, что она была уничтожена у берегов Венесуэлы. Он утверждал, что там были трое венесуэльцев-наркотеррористов. Эту лодку уничтожили у берегов Доминиканской Республики.Мировые СМИ, в том числе и наши, в этом не разобрались и заявили, что она была уничтожена у побережья Венесуэлы. И это единственная лодка, в отношении которой были кое-какие доказательства, что она действительно перевозила наркотики, потому что потом власти Доминиканской Республики заявили, что к их побережью прибило мешки с наркотиками.У меня есть сомнение по поводу первой лодки, на которой находилось 11 человек. Обычно такое количество людей наркотики не перевозят. Это могли быть мигранты или контрабандисты.С другой стороны, это не могли быть и рыбаки, потому что в таком случае власти Венесуэлы об этом бы громогласно объявили.Даже если и все четыре потопленные лодки действительно перевозили наркотики, то их уничтожение — это капля в море, которая не окажет никакого влияния на количество наркотиков, поставляемое в США. В 2012 году Венесуэла приняла закон, разрешающий сбивать неопознанные гражданские самолёты, если они не подчиняются указаниям властей. С тех пор, в стране было сбито или уничтожено на земле 400 легкомоторных самолётов. Соседняя Колумбия уничтожила 200 легкомоторных самолётов только за один 2020 год. Естественно, большинство из этих самолётов были связаны с контрабандой наркотиков. Тем не менее, поток наркотиков в Штаты это не остановило.- Чем в текущей ситуации Россия может помочь своим венесуэльским союзникам?- Угрозы и отправку военных кораблей США венесуэльцы выдерживают и выдержат еще более сильное давление. Паники среди населения нет, дезертирства среди военных нет, продукты с полок магазинов никто не сметает. Ситуация спокойная и стабильная.У России нет экономических или дипломатических рычагов, которые повлияли бы на желание США совершить агрессию. Единственное, что может предотвратить атаку США на Венесуэлу или помочь ей справиться с последствиями, если она произойдёт — это укрепление военного потенциала Венесуэлы, в особенности ПВО.Венесуэла сейчас проводит учения по подготовке к отражению агрессии, как военные, так и учения сил гражданской обороны. Россия могла бы поделиться опытом уничтожения ракет и дронов, полученном на СВО, направить своих специалистов, которые бы поверили работоспособность систем ПВО, или пригласить венесуэльцев в Россию для обучения. Если американцы будут знать, что система ПВО Венесуэлы работает хорошо, они, возможно, не решатся атаковать.- Кстати, Госдума ратифицировала соглашение с Кубой о военном сотрудничестве. Как это изменит ситуацию в регионе?- Куба является важным союзником и России, и Венесуэлы в Латинской Америке. Достаточно сказать, что Куба сыграла важную роль в провале переворота 2002 года в Венесуэле, когда Уго Чавес был на несколько дней отстранен от власти. И Куба тоже является страной, которую США потенциально могут атаковать.Замечу, что в середине 2003 года Дональд Рамсфельд после "освобождения" Ирака, которое в Вашингтоне рассматривалось как очень успешная операция, предлагал так же "освободить" и Кубу.То есть время от времени такое искушение у США появляется. Чтобы такого искушения не было, Куба должна все время к такому сценарию готовиться, поддерживая готовность своей армии к отражению нападения США.Особенно это касается республиканских администраций, на которые большое влияние имеет майамское эмигрантское лобби кубинского происхождения. Его представители занимают высокие посты в США, достаточно вспомнить Марко Рубио.Соглашение в области обороны с Российской Федерацией поможет остудить горячие головы в Вашингтоне, которые не прочь рассмотреть сценарий вторжения на Кубу и поможет России иметь некий рычаг давления на Вашингтон, поскольку кубинское побережье находится в 90 милях от берегов США.Также о ситуации в Венесуэле - "Президент Трамп, ваши руки хотят запятнать кровью". Нападут ли США на Венесуэлу?

