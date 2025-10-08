https://ukraina.ru/20251008/autizm-dementsiya-ili-ptsr-chto-proiskhodit-s-trampom-1069800116.html

Аутизм, деменция или ПТСР: что происходит с Трампом

Аутизм, деменция или ПТСР: что происходит с Трампом

Президент США Дональд Трамп сдает прямо на глазах. Американский журналист Сеймур Херш выяснил, что нарастающие когнитивные проблемы тревожат уже и ближайшее окружение главы Белого дома

ПерсеверацияСлухи о проблемах с психическим здоровьем 79-летнего Трампа тянутся уже не первый месяц. Понять это можно: возглавлять США, да еще и в столь почтенном возрасте – дело не из легких.Не сказать, что американский президент совсем себя не жалеет. В сентябре этого года пресса подсчитала, что с 20 января, когда начался его второй срок пребывания у власти, он провел за любимой игрой в гольф 66 из на тот момент 225 дней этого срока, что составляет почти 30% всех этих дней.Видимо, Трамп живет в строгом соответствии с поговоркой о том, что хорошо отдыхать умеет тот, кто хорошо работает. Вот и на недавней встрече с американским генералитетом он рассказывал о своих успехах, а именно про то, что с его легкой руки были закончены аж семь военных конфликтов в разных частях планеты.Но не все вдохновились этим выступлением. Известный американский независимый журналист Сеймур Херш от слов Трампа пришел в уныние. Первое лицо Соединенных Штатов имеет все признаки прогрессирующих психических расстройств, полагает он.Слушая речь президента США, журналист вспомнил про термин персеверация, означающий упорное и навязчивое повторение человеком какой-либо мысли, фразы, действия, эмоционального состояния или ощущения, которое не соответствует текущей ситуации.Он назвал выступление Трампа "обычной смесью личных историй и жалоб", что "некоторые из его ближайших помощников в Белом доме воспринимают как еще один признак его растущей психической дезорганизации и неспособности сосредоточиться на встречах на высоком уровне".Речь про бумагуХерш свои публикации основывает на беседах с источниками, в качестве которых на этот раз выступили люди, работающие с Трампом в Белом доме. По их словам, самое главное – это то, что американский президент разучился "читать" зал, то есть "быстро оценивать аудиторию, позволять своим инстинктам шоумена взять верх и вовлечь аудиторию".Еще один признак проблем Трампа – его странные речи, которые со стороны подчас выглядят набором плохо связанных между собой слов.Вот отрывки из того же выступления перед генералами и адмиралами 30 сентября. Трамп подчеркнул, что его предшественник Джо Байден зачастую не сам подписывал бумаги, а за него это делали его помощники при помощи автоматической подписи. Из этой мысли последовала целая тирада про бумагу и подписи.Цитата получится обширной, но так нагляднее будет видна вся глубина проблем Трампа:"Когда мне нужно было подписать генеральский документ, потому что у нас была прекрасная бумага, великолепная бумага, я сказал: "Добавьте к ней немного золота, они этого заслуживают". Дайте мне, я хочу бумагу категории "А", а не "Д". Раньше мы подписывали какую-то ерунду. Я сказал, что этот человек станет генералом, верно?Да. Я не хочу этим пользоваться. Я хочу использовать большую, красивую, плотную бумагу. Я хочу, чтобы в описании должности были использованы настоящие золотые буквы. Они красивые, и… но как вам понравится, если какой-нибудь ребенок, сидящий в подсобке, подпишет это автоподписью? Я думал об этом, и в первую очередь подумал о вас, адмиралы, генералы.Я говорил, что человек работает всю жизнь, поступает, например, в академии или куда-то еще. Но как бы вы ни попали туда, вы годами трудитесь, а потом становитесь адмиралом, генералом или кем-то еще. И когда вы это делаете, президент Соединенных Штатов подписывает ваше звание, как вы знаете, и это звание красиво выставляется напоказ.И я подписываю — на самом деле, я люблю свою подпись, правда. Все любят мою подпись. Но я подписал ее с большой гордостью. И я всегда думаю: как можно подписывать это автоподписью? Это просто неуважительно. Для меня это просто полное неуважение. И оказалось, что почти все, что сделал [Байден], он подписал автоподписью, за исключением того, когда он помиловал своего сына Хантера. Вот это он и подписал.И это, на самом деле, худшая подпись, которую я когда-либо видел. Это было ужасно <…>. Но как лидеры, мы обязаны каждому патриоту, надевшему форму, обеспечить, чтобы американская армия оставалась самой смертоносной и доминирующей на планете не просто несколько лет, а десятилетия и поколения, на протяжении столетий".Ничего хорошего психическому здоровью не сулитХерш назвал Трампа "ослабленным президентом", который руководит "расколотой страной, находящейся в состоянии глубокой тревоги по поводу своей политики".Вышеизложенные абзацы отражают реальность, которая "не сулит ничего хорошего психическому здоровью нашего президента в предстоящие годы смуты", отметил автор публикации.Херш вспомнил материал скончавшегося в 2018 году консервативного обозревателя Washington Post Чарльза Краутхаммера под заголовком "Дональд Трамп и порог физической подготовки".Краутхаммер, парализованный в результате несчастного случая во время плавания на первом курсе Гарвардской медицинской школы, был доктором медицины и практикующим психиатром, некоторое время работал в администрации Джимми Картера, а затем был спичрайтером вице-президента Уолтера Мондейла."Раньше я считал Трампа 11-летним мальчишкой, неразвитым школьным хулиганом. Я ошибся лет на десять. Его потребности более примитивны: это инфантильная жажда одобрения и похвалы, жажда, которую невозможно удовлетворить. Он живет в коконе солипсизма, где внешний мир не имеет никакой ценности — более того, существует — лишь постольку, поскольку он поддерживает и раздувает его", - писал Краутхаммер в своей статье.По его словам, нет ничего удивительного в том, что Трамп жаждет одобрения, этим грешат многие политики, но нынешний американский президент "живет ради обожания"."Он даже не пытается этого скрывать, постоянно хвастаясь своими толпами, овациями, телевизионными рейтингами, результатами опросов и победами на праймериз", - отмечал Краутхаммер.Несмотря на все это, есть проблему у Трампа с ментальным здоровьем, либо же их нет, для России и остального мира это не значит ровным счетом ничего.Можно сколь угодно долго было смеяться над комичными падениями Джо Байдена, над его рукопожатиями с воздухом и т.д., но это не помешало ему в свое время выкрутить эскалацию противостояния с РФ на максимум и одобрить удары американскими дальнобойными ракетами по территории РФ.Короля играет свита. Что Байден, что Трамп – лишь представители тех или иных групп американского истеблишмента, которые продвигают свои интересы, но едины в одном – в стремлении сохранить гегемонию Соединенных Штатов.Интересные факты о Дональде Трампе - в материале издания Украина.ру Дональд Трамп. Биография.

