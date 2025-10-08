Хотинский договор: мир, который привёл к войне - 08.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20251008/1021349631.html
Хотинский договор: мир, который привёл к войне
Хотинский договор: мир, который привёл к войне - 08.10.2025 Украина.ру
Хотинский договор: мир, который привёл к войне
Хотинская война 1621 г. стала крупнейшим в истории столкновением османской Турции и Польско-Литовского государства. Ее результаты принято считать грандиозной победой поляков, литовцев и казаков, однако если посмотреть на условия мирного договора, то итоги боевых действий выглядят не столь однозначно.
2025-10-08T16:00
2025-10-08T16:00
история
речь посполитая
xvii век
запорожское казачество
османская империя
история
история украины
молдавия
турция
богдан хмельницкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/08/1069802051_0:211:629:564_1920x0_80_0_0_5066946c9723193c1bc2ba7d9031165a.png
В начале XVII века все силы Речи Посполитой были брошены на установление господства над охваченным смутой Русским Царством. Начав с поддержки самозванцев, поляки и литовцы попытались силой добиться избрания на царство польского королевича Владислава. Главными действующими лицами войны с Россией стали коронный гетман Станислав Жолкевский, великий гетман литовский Ян Ходкевич, полк Александра Лисовского (отличавшейся крайней жестокостью), запорожский гетман Пётр Конашевич-Сагайдачный. Вскоре всем им пришлось испытать на себе силу турецкого оружия.Вмешавшись в разгорающуюся в Священной Римской империи Тридцатилетнюю войну, Речь Посполитая поставила себя под удар Османов, которого всячески старалась избежать с тех самых пор, как цвет польского рыцарства во главе с королем Владиславом III полёг в 1444 году под Варной.Действуя в интересах императора, в 1620 году коронное войско вторглось в Молдавию. Это переполнило чашу терпения Порты, которая и так была крайне недовольна тем, что, вопреки всем заверениям, польское правительство было неспособно пресечь грабительские морские рейды запорожцев. В конечном итоге поляки потерпели жестокое поражение в битве под Цецорой, в которой погибли множество польских воинов (среди них отец Богдана Хмельницкого) и сам великий коронный гетман Жолкевский.После поражения в Молдавии, ожидая вторжения основных сил османов, король Сигизмунд III понял, что не сможет отразить его без помощи казачества. Чтобы привлечь на свою сторону запорожцев он обратился к находящемуся проездом из Москвы иерусалимскому патриарху Феофану III, пообещав вновь легализовать православие, разгромленное на землях Речи Посполитой после Брестской унии 1596 года.В итоге запорожские казаки собрали свыше 40 тысяч бойцов, к которым затем присоединилось ещё до 20 тысяч казаков с Волги и Дона. Королю Сигизмунду удалось собрать около 30 тысяч воинов из Польши, Литвы и немецких наёмников. Объединённые войска заняли укреплённый лагерь, выстроенный вокруг крепости Хотин на Днестре. Османская армия под предводительством самого султана Османа II после длительной осады и ряда ожесточённых штурмов так и не смогла разгромить силы Речи Посполитой. В итоге турки согласились на переговоры о перемирии.Договор от имени "светлейшего Сигизмунда III" заключили каштелян белзский и староста владимирский Станислав Журавский и воевода люблинский, комиссар Речи Посполитой Якуб Собеский.После обширной преамбулы, содержавшей пышную титулатуру высоких договаривающихся сторон, текст начинался с того, что в Стамбул к султану будет направлен "великий посол" Речи Посполитой, для "возобновления союза" двух держав. Таким образом документ, подписанный 9 октября под Хотином следует рассматривать как условия перемирия. Они включали в себя 8 пунктов.Первым же пунктом оговаривалось обязательство Речи Посполитой "освободить весь Днепр от казаков". В ответ Порта гарантировала обязательства различных татарских орд не совершать набегов на владения "короля и Речи Посполитой". В окончательной версии мирного договора заключённого "великим послом" Речи Посполитой два года спустя в этом пункте содержалась следующая красноречивая формулировка: "чтобы на Чёрном море и слова "казак" слышно не было".Далее речь шла о том, что отдельные стычки "рыбаков и охотников" в степях, где не было размежевания, не рассматриваются как повод для войны. В то же время крымский хан, направляясь с войском по указу султана, должен обходить владения Речи Посполитой. В этом пункте явно читается намёк на разрушительный поход татар в 1595 году в Венгрию, на пути которого пытался встать со своим казацким войском Северин Наливайко. А чтобы не возникало вопросов, где именно начинаются владения каждой из сторон, прописывалась необходимость последующей демаркации границ с привлечением "людей рассудительных знающих те места".Отдельным пунктом оговаривалось "обычная плата", которую должен взимать с Речи Посполитой крымский хан и условия её передачи. Взамен хан обязался по просьбе короля являться со своим войском против врагов Речи Посполитой.В договоре, заключённом спустя два года "великом послом" в Константинополе содержался дополнительный пункт, запрещающий врагам Порты вербовать в Польше наёмников, как это было, например, в случае с казаками Наливайко в Тринадцатилетней войне в Венгрии, и с лисовчиками в Тридцатилетней войне.В хотинском договоре о перемирии прямо называлась одна из главных причин войны: "злоба и жадность некоторых молдавских господарей". Чтобы впредь избежать подобного, стороны договаривались о том, что теперь в господари Молдавии должны были выдвигаться исключительно люди "осторожные и спокойные". Далее этот пункт не конкретизировался, но в договоре от 1623 года констатировалось возвращение к традиционному выражению "искренности и покорности" господарей Молдавии в отношении польского короля, но при этом сами они, наравне с "воеводами" Семиградья и Валахии, рассматривались, как подчиненные султана.Наконец последним пунктом хотинского договора подтверждалось намерение короля посредством "великого посольства" закрепить вышеперечисленные договорённости и восстановить союз между державами, существовавший издревле.Таким образом, Сигизмунд обязался ликвидировать казачество, благодаря которому, по общему признанию, Речь Посполитая сумела остановить вторжение, и отдать стратегическую крепость, опираясь на которую объединённому войску удалось отбить все атаки врага. При этом Молдавия оставалась в традиционной двойной зависимости, при суверенитете Порты. Считать это условиями продиктованными победителями довольно сложно. Все дальнейшие перипетии "великого посольства", и содержание заключенного им договора 1623 года сполна подтверждают этот вывод.Под Хотином Речь Посполитая не проиграла, она сумела избежать военного поражения и последующего разорения, но не более того. Безусловно, в противостоянии с одной из сильнейших армий Европы, это само по себе было успехом. Просто не нужно преувеличивать его масштаб. Нечто подобное произошло в тех краях спустя сотню лет, во время Прутского похода Петра I. Русская армия не была разгромлена, турки безуспешно атаковали укреплённый лагерь и при этом обе стороны были крайне истощены боевыми действиями, по результатам которых Пётр был вынужден подписать невыгодный для России договор.Однако, если битва под Хотином воспринимается как победа польского короля, то Прутский поход русского царя – едва ли не как катастрофа. Между тем, последствия Хотинского мира вели Речь Посполитую к катастрофе.Выполняя условия договора, власти Речи Посполитой начали системное давление на запорожцев, с целью пресечь их набеги на Крым и Турцию. Для контроля над ними на Днепре по всем правилам тогдашней инженерной науки была построена крепость Кодак с гарнизоном из иностранных наёмников. Эти меры вызвали нарастающее раздражение казаков и стали одним из ключевых факторов, спровоцировавших серию казацких восстаний, которые вылились в Освободительную войну Хмельницкого, ставшее началом конца Речи Посполитой.
https://ukraina.ru/20210902/1032172378.html
https://ukraina.ru/20240421/1045499143.html
https://ukraina.ru/20251005/1021328962.html
речь посполитая
османская империя
молдавия
турция
крымское ханство
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Александр Васильев
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg
Александр Васильев
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/08/1069802051_0:152:629:623_1920x0_80_0_0_fedd8ea3ac724ce49b1df5f3ae98e708.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, речь посполитая, xvii век, запорожское казачество, османская империя, история украины, молдавия, турция, богдан хмельницкий, петр i, договор, крымское ханство, казаки, гетман
История, Речь Посполитая, XVII век, запорожское казачество, Османская империя, История, история Украины, Молдавия, Турция, Богдан Хмельницкий, Петр I, договор, Крымское ханство, казаки, гетман

Хотинский договор: мир, который привёл к войне

16:00 08.10.2025
 
© commons.wikimedia.orgМ. Баччарелли "Хотинский мирный договор (1621)", 1796 год
М. Баччарелли Хотинский мирный договор (1621), 1796 год - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© commons.wikimedia.org
Читать в
ДзенTelegram
Александр Васильев авторы
Александр Васильев
Обозреватель
Все материалы
Хотинская война 1621 г. стала крупнейшим в истории столкновением османской Турции и Польско-Литовского государства. Ее результаты принято считать грандиозной победой поляков, литовцев и казаков, однако если посмотреть на условия мирного договора, то итоги боевых действий выглядят не столь однозначно.
В начале XVII века все силы Речи Посполитой были брошены на установление господства над охваченным смутой Русским Царством. Начав с поддержки самозванцев, поляки и литовцы попытались силой добиться избрания на царство польского королевича Владислава. Главными действующими лицами войны с Россией стали коронный гетман Станислав Жолкевский, великий гетман литовский Ян Ходкевич, полк Александра Лисовского (отличавшейся крайней жестокостью), запорожский гетман Пётр Конашевич-Сагайдачный. Вскоре всем им пришлось испытать на себе силу турецкого оружия.
Вмешавшись в разгорающуюся в Священной Римской империи Тридцатилетнюю войну, Речь Посполитая поставила себя под удар Османов, которого всячески старалась избежать с тех самых пор, как цвет польского рыцарства во главе с королем Владиславом III полёг в 1444 году под Варной.
Действуя в интересах императора, в 1620 году коронное войско вторглось в Молдавию. Это переполнило чашу терпения Порты, которая и так была крайне недовольна тем, что, вопреки всем заверениям, польское правительство было неспособно пресечь грабительские морские рейды запорожцев. В конечном итоге поляки потерпели жестокое поражение в битве под Цецорой, в которой погибли множество польских воинов (среди них отец Богдана Хмельницкого) и сам великий коронный гетман Жолкевский.
После поражения в Молдавии, ожидая вторжения основных сил османов, король Сигизмунд III понял, что не сможет отразить его без помощи казачества. Чтобы привлечь на свою сторону запорожцев он обратился к находящемуся проездом из Москвы иерусалимскому патриарху Феофану III, пообещав вновь легализовать православие, разгромленное на землях Речи Посполитой после Брестской унии 1596 года.
В итоге запорожские казаки собрали свыше 40 тысяч бойцов, к которым затем присоединилось ещё до 20 тысяч казаков с Волги и Дона. Королю Сигизмунду удалось собрать около 30 тысяч воинов из Польши, Литвы и немецких наёмников. Объединённые войска заняли укреплённый лагерь, выстроенный вокруг крепости Хотин на Днестре. Османская армия под предводительством самого султана Османа II после длительной осады и ряда ожесточённых штурмов так и не смогла разгромить силы Речи Посполитой. В итоге турки согласились на переговоры о перемирии.
2 сентября 2021, 15:36История
Хотинская война. Почему султан решил «напоить турецких коней в Балтийском море»400 лет назад, 2 сентября 1621 года, под крепостью Хотин (совр. Черновицкая область Украины) сошлись армии Речи Посполитой и Османской империи. Этой битве предшествовали многолетние неудачные попытки Польши восстановить контроль над Молдавией, а ее исход имел огромное значение для исторических судеб всего региона
Договор от имени "светлейшего Сигизмунда III" заключили каштелян белзский и староста владимирский Станислав Журавский и воевода люблинский, комиссар Речи Посполитой Якуб Собеский.
После обширной преамбулы, содержавшей пышную титулатуру высоких договаривающихся сторон, текст начинался с того, что в Стамбул к султану будет направлен "великий посол" Речи Посполитой, для "возобновления союза" двух держав. Таким образом документ, подписанный 9 октября под Хотином следует рассматривать как условия перемирия. Они включали в себя 8 пунктов.
Первым же пунктом оговаривалось обязательство Речи Посполитой "освободить весь Днепр от казаков". В ответ Порта гарантировала обязательства различных татарских орд не совершать набегов на владения "короля и Речи Посполитой". В окончательной версии мирного договора заключённого "великим послом" Речи Посполитой два года спустя в этом пункте содержалась следующая красноречивая формулировка: "чтобы на Чёрном море и слова "казак" слышно не было".
Далее речь шла о том, что отдельные стычки "рыбаков и охотников" в степях, где не было размежевания, не рассматриваются как повод для войны. В то же время крымский хан, направляясь с войском по указу султана, должен обходить владения Речи Посполитой. В этом пункте явно читается намёк на разрушительный поход татар в 1595 году в Венгрию, на пути которого пытался встать со своим казацким войском Северин Наливайко. А чтобы не возникало вопросов, где именно начинаются владения каждой из сторон, прописывалась необходимость последующей демаркации границ с привлечением "людей рассудительных знающих те места".
Отдельным пунктом оговаривалось "обычная плата", которую должен взимать с Речи Посполитой крымский хан и условия её передачи. Взамен хан обязался по просьбе короля являться со своим войском против врагов Речи Посполитой.
Гравюра из книги Касьяна Саковича Вірші на жалісний погреб шляхетного лицаря Петра Конашевича-Сагайдачного, 1622 год. Википедия
21 апреля 2024, 17:28История
Как Сагайдачный Москву спасалГетман Пётр Конашевич-Сагайдачный, умерший 20 апреля 1622 года, – крайне противоречивая фигура в истории средневековой Украины.
В договоре, заключённом спустя два года "великом послом" в Константинополе содержался дополнительный пункт, запрещающий врагам Порты вербовать в Польше наёмников, как это было, например, в случае с казаками Наливайко в Тринадцатилетней войне в Венгрии, и с лисовчиками в Тридцатилетней войне.
В хотинском договоре о перемирии прямо называлась одна из главных причин войны: "злоба и жадность некоторых молдавских господарей". Чтобы впредь избежать подобного, стороны договаривались о том, что теперь в господари Молдавии должны были выдвигаться исключительно люди "осторожные и спокойные". Далее этот пункт не конкретизировался, но в договоре от 1623 года констатировалось возвращение к традиционному выражению "искренности и покорности" господарей Молдавии в отношении польского короля, но при этом сами они, наравне с "воеводами" Семиградья и Валахии, рассматривались, как подчиненные султана.
Наконец последним пунктом хотинского договора подтверждалось намерение короля посредством "великого посольства" закрепить вышеперечисленные договорённости и восстановить союз между державами, существовавший издревле.
Таким образом, Сигизмунд обязался ликвидировать казачество, благодаря которому, по общему признанию, Речь Посполитая сумела остановить вторжение, и отдать стратегическую крепость, опираясь на которую объединённому войску удалось отбить все атаки врага. При этом Молдавия оставалась в традиционной двойной зависимости, при суверенитете Порты. Считать это условиями продиктованными победителями довольно сложно. Все дальнейшие перипетии "великого посольства", и содержание заключенного им договора 1623 года сполна подтверждают этот вывод.
Под Хотином Речь Посполитая не проиграла, она сумела избежать военного поражения и последующего разорения, но не более того. Безусловно, в противостоянии с одной из сильнейших армий Европы, это само по себе было успехом. Просто не нужно преувеличивать его масштаб. Нечто подобное произошло в тех краях спустя сотню лет, во время Прутского похода Петра I. Русская армия не была разгромлена, турки безуспешно атаковали укреплённый лагерь и при этом обе стороны были крайне истощены боевыми действиями, по результатам которых Пётр был вынужден подписать невыгодный для России договор.
Северин Наливайко - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
5 октября, 08:00История
Северин Наливайко и его роль в появлении этнонима "украинцы"5 октября 1594 года отряд, казаков разбил под городом Баром (сейчас – Винницкая область) ополчение местной шляхты. Это событие принято считать началом "национально-освободительного восстания Северина Наливайко". Однако мотивы этого исторического персонажа и его соратников не так однозначны, как принято считать
Однако, если битва под Хотином воспринимается как победа польского короля, то Прутский поход русского царя – едва ли не как катастрофа. Между тем, последствия Хотинского мира вели Речь Посполитую к катастрофе.
Выполняя условия договора, власти Речи Посполитой начали системное давление на запорожцев, с целью пресечь их набеги на Крым и Турцию. Для контроля над ними на Днепре по всем правилам тогдашней инженерной науки была построена крепость Кодак с гарнизоном из иностранных наёмников. Эти меры вызвали нарастающее раздражение казаков и стали одним из ключевых факторов, спровоцировавших серию казацких восстаний, которые вылились в Освободительную войну Хмельницкого, ставшее началом конца Речи Посполитой.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияРечь ПосполитаяXVII векзапорожское казачествоОсманская империяистория УкраиныМолдавияТурцияБогдан ХмельницкийПетр IдоговорКрымское ханствоказакигетман
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:05Позывной "Умка": Люди на гражданке нас не понимают. Здесь совсем другая жизнь, а там просто скучно
15:55Завершено расследование теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов
15:54Европа киевскому режиму: "Денег нет, но вы держитесь!"
15:47ВС РФ закрепились на шахте "Покровск", Госдума денонсировала соглашение с США. Главное на этот час
15:40Феномен Милонова. Немного о государственной информационной политике
15:22Угроза Белгороду и Курску, штурм армии РФ: что происходит на фронте
15:19Польша против экстрадиции в ФРГ подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
15:01Вернули контроль и продолжают наступление: с Дружковского направления поступают новости о продвижении
14:53Штаты помогли Украине сорвать реализацию Минских соглашений - бывший посол США
14:50"Отрезаны от снабжения и прижаты спиной к водохранилищу": Коц рассказал о положении ВСУ южнее Клебан-Быка
14:35Обедневший Байден, шесть минут для продажи Украины, дело "Бурисмы" и плёнки ФБР. Скандалы недели
14:22Зеленский назвал депутатов своей партии "деструктивными дебилами"
14:21Может ли кто-нибудь конкурировать с Зеленским и что творится в политикуме Украины — Безпалько
14:19Путин речью на Валдае закрыл целую эпоху в международной политике
14:02СК возбудил дело после атаки ВСУ на посёлок Маслова Пристань в Белгородской области
13:54Нанесена серия ударов по северо-восточной инфраструктуре ВСУ
13:50Обстановка на Красноармейском направлении
13:39Севастополец готовил подрыв ж/д моста и завербовал знакомого
13:30Армия России наступает на Красный Лиман
13:20ВСУ за сутки лишились порядка 1,5 тысячи бойцов
Лента новостейМолния