"Я вроде как принял решение": Украина все ближе к получению ракет Tomahawk

Дональд Трамп очередным своим заявлением еще больше всех запутал: так передадут ли США ракеты Tomahawk ("Томагавк") Украине или же нет? Ответить на этот вопрос, впрочем, можно уже сейчас – передадут

Годом ранееПричудливый зигзаг истории: ровно год назад, в октябре, Владимир Зеленский представил ныне прочно забытый "план победы", где в одном из пунктов предлагал снабдить Украину средствами "неядерного сдерживания".Западные СМИ выяснили, что в закрытой части этого документа предполагалось запросить у США дальнобойные "Томагавки", что газета New York Times назвала "абсолютно невыполнимой просьбой".Тогда, однако, такой вариант развития событий выглядел, пожалуй, даже более реальным: ВСУ уже получили от Соединенных Штатов ракеты ATACMS, пусть и в ограниченном количестве, а Джо Байден под занавес своего правления вполне мог в качестве своеобразного "дембельского аккорда" передать Киеву немного "Томагавков".С тех пор воды утекло предостаточно, в Белый дом вернулся Трамп, который сделал деэскалацию и переговоры всеобщим трендом. После встречи лидеров США и России на Аляске казалось, что робкие надежды на оттепель в отношениях двух стран не напрасны, однако сейчас из Вашингтона зазвучали несколько иные заявления.Трамп хочет еще кое-что уточнитьДа, Белый дом не хочет обострения и поныне, Трамп понимает, что санкция на применение "Томагавков" по российским населенным пунктам поставит под огромнейший вопрос тот прогресс, который был достигнут между Белым домом и Кремлем в последние месяцы.Американский президент так и сказал: я не хочу эскалации, поэтому буду задавать вопросы Киеву, но решение уже принято.В Кремле констатировали ранее, что на такое решение Вашингтона Москва даст адекватный ответ. По словам Владимира Путина, удары "Томагавками" не изменят ситуацию в зоне СВО."Вы говорили о президенте Соединенных Штатов, но там были вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем высокой точности Tomahawk и так далее. Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях", - сказал российский президент в интервью журналисту Павлу Зарубину.Роль Кита КеллогаСуществуют разные мнения по поводу того, с чем связаны такие изменения в позиции Трампа. Самая расхожая и простая причина заключается в том, что американский президент привык к быстрым успехам, завершил, как он утверждает, уже семь военных конфликтов, а с Украиной вышла досадная осечка.Лидер США якобы мечтает о Нобелевской премии мира, но без решения украинского кризиса он ее вряд ли получит и Трамп банально теряет терпение, поэтому хочет ускорить события и получить желаемый для него результат.Вторая версия, которая может одновременно не исключать и первую, это внушаемость главы Белого дома, которого убедили, что Россия проигрывает, ее вот-вот задушат экономические трудности, поэтому удары "Томагавков" могут сделать Кремль более сговорчивым.Вряд ли такую силу убеждения мог продемонстрировать один Зеленский, к которому в американской администрации продолжают относиться с прохладцей. Гораздо ближе к истине, что обработка американского президента идет сразу с нескольких сторон, а центральную роль играет в этом спецпосланник президента США Кит Келлог. Такое мнение, например, выразил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор."Келлог бегает по кругу, пытаясь убедить всех, что россияне проигрывают, что надо помочь украинцам. Он действует в своей вселенной, где остальных нет, но есть это оружие", - отметил он в эфире YouTube-канала Deep Dive.Как надо понимать угрозы ТрампаЕсли США все же передадут свои дальнобойные ракеты Украине, то пока не понятно, в каком количестве и по каким объектам они будут применены, если, конечно, вообще будут использоваться.Даже если все это элементы игры Трампа, его попытки запугать Россию, надавить на нее этой угрозой с целью побудить к уступкам, то шансы, что это будет иметь успех равняются нулю, так как российский президент – последний человек, который будет принимать решения под таким агрессивным давлением.Если же допустить, что нынешний глава Белого дома знаком с трудами Антона Павловича Чехова, то эти "Томагавки" могут рассматриваться им как то самое заряженное ружье, которое обязательно когда-нибудь выстрелит.Именно так к этому и стоит относиться. Передадут ли эти ракеты сейчас, либо же такое решение последует позже, будут ли это ракеты меньшей дальности, или же Киев получит "добро" на удары на многие сотни километров, значения не имеет.Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Егор Чернев пишет, что скорее всего эпопея с "Томагавками" растянется на несколько месяцев: сначала обнародуют решение о передаче небольшой партии ракет, затем санкционируют удары по российскому приграничью, затем радиус поражения и количество ракет будут увеличиваться. Перед каждой новой ступенью эскалации Вашингтон будет делать паузу и смотреть на реакцию Москвы. Если ее не последует или она будет слабой, то последует следующий шаг, вплоть до полного снятия всех ограничений на применение дальнобойных ракет, кроме разве что ударов по Кремлю или лично по Путину, полагает украинский парламентарий.Если Москва не прогнется под изменчивый мир вашингтонской политики и продолжит достигать своих целей на Украине, то рано или поздно Киев все равно получит от Запада все оружие, которое захочет, разве что кроме ядерного. И оружие это будет обязательно применено.Понимание этого простого факта позволит заранее адекватно оценивать угрозы, а также готовить на это соответствующий ответ.О планах, которые может вынашивать Трамп в отношении Украины - в материале издания Украина.ру США остановили военную помощь ВСУ, но Трамп готов на опасные действия, на которые Путин уже обещал ответ.

