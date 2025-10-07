"Любая попытка досмотреть наши суда в открытом море — повод для ответа всеми силами" — эксперт
Блокада Калининграда не станет поводом для применения Россией ядерного оружия, однако такие действия, как досмотр судов в международных водах, будут считаться прямой угрозой суверенитету и повлекут ответ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман
Отвечая на вопрос о возможном ответе РФ на блокаду Калининградской области без применения ядерного оружия, Вассерман напомнил положения оборонной доктрины.
"Оборонная доктрина России предусматривает применение ядерного оружия в ответ на угрозу самому существованию и суверенитету нашей страны", — констатировал он.
Публицист уточнил, что блокада Калининграда не будет считаться такой угрозой, пока сохраняется морской путь. "А вот любая попытка досмотреть в открытом море в международных водах наши суда — это бесспорный повод для ответа всеми силами, включая ядерные", — заявил депутат.
При этом эксперт четко обозначил цель для возможного ответного удара. "Причем отвечать мы будем не столько по стране, которая попытается нас надавить напрямую, а по их организатору и вдохновителю — двуглавому льву: Лондону и Вашингтону", — подытожил собеседник издания.
