"Любая попытка досмотреть наши суда в открытом море — повод для ответа всеми силами" — эксперт
Блокада Калининграда не станет поводом для применения Россией ядерного оружия, однако такие действия, как досмотр судов в международных водах, будут считаться прямой угрозой суверенитету и повлекут ответ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман
Отвечая на вопрос о возможном ответе РФ на блокаду Калининградской области без применения ядерного оружия, Вассерман напомнил положения оборонной доктрины. "Оборонная доктрина России предусматривает применение ядерного оружия в ответ на угрозу самому существованию и суверенитету нашей страны", — констатировал он.Публицист уточнил, что блокада Калининграда не будет считаться такой угрозой, пока сохраняется морской путь. "А вот любая попытка досмотреть в открытом море в международных водах наши суда — это бесспорный повод для ответа всеми силами, включая ядерные", — заявил депутат.При этом эксперт четко обозначил цель для возможного ответного удара. "Причем отвечать мы будем не столько по стране, которая попытается нас надавить напрямую, а по их организатору и вдохновителю — двуглавому льву: Лондону и Вашингтону", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Анатолий Вассерман: Россия опасна для США и Запада именно тем, что она защищается, когда на нее нападают" на сайте Украина.ру.О том, готовы ли Канада и США признать многополярную модель мира - в материале Анны Черкасовой "Алан Фриман: Христианство могло бы “скрепить” Европу с Россией, но неприязнь сильнее" на сайте Украина.ру.
новости, россия, калининград, сша, анатолий вассерман, украина.ру, танкер, флот, задержание, балтийское море, балтика, лондон, война, сво, дзен новости сво, главные новости, новости россии, война на украине
"Любая попытка досмотреть наши суда в открытом море — повод для ответа всеми силами" — эксперт

Блокада Калининграда не станет поводом для применения Россией ядерного оружия, однако такие действия, как досмотр судов в международных водах, будут считаться прямой угрозой суверенитету и повлекут ответ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман
Отвечая на вопрос о возможном ответе РФ на блокаду Калининградской области без применения ядерного оружия, Вассерман напомнил положения оборонной доктрины.
"Оборонная доктрина России предусматривает применение ядерного оружия в ответ на угрозу самому существованию и суверенитету нашей страны", — констатировал он.
Публицист уточнил, что блокада Калининграда не будет считаться такой угрозой, пока сохраняется морской путь. "А вот любая попытка досмотреть в открытом море в международных водах наши суда — это бесспорный повод для ответа всеми силами, включая ядерные", — заявил депутат.
При этом эксперт четко обозначил цель для возможного ответного удара. "Причем отвечать мы будем не столько по стране, которая попытается нас надавить напрямую, а по их организатору и вдохновителю — двуглавому льву: Лондону и Вашингтону", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Анатолий Вассерман: Россия опасна для США и Запада именно тем, что она защищается, когда на нее нападают" на сайте Украина.ру.
О том, готовы ли Канада и США признать многополярную модель мира - в материале Анны Черкасовой "Алан Фриман: Христианство могло бы “скрепить” Европу с Россией, но неприязнь сильнее" на сайте Украина.ру.
7 июля, 05:30
Морской террор: Как Запад пытается грабить российские танкеры — ответ Москвы будет жесткимПопытки Запада перехватывать российские танкеры требуют адекватного ответа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Новости Россия Калининград США Анатолий Вассерман Украина.ру танкер флот задержание Балтийское море Балтика Лондон война СВО
 
