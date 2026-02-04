https://ukraina.ru/20260204/4-fevralya-2026-goda-utrenniy-efir-1075208420.html

4 февраля 2026 года, утренний эфир

4 февраля 2026 года, утренний эфир - 04.02.2026 Украина.ру

4 февраля 2026 года, утренний эфир

4 февраля 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире:* "Что происходит". Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог.* "Время Новороссии". Реабилитация инвалидов. Гость: Марина Анатольевна Кузургашева - заместитель заведующего отделением комплексной реабилитации инвалидов Донецкого протезно-ортопедического центра.* "Большое интервью". О действиях Вооружённых сил России после полного освобождения Донбасса, а также о настроениях среди украинских военных. Гость: Юрий Дудкин - политолог и общественный деятель.* "Экономика Новороссии". О креативных индустриях, их роли и перспективах в регионах Донбасса и Новороссии. Гости: Владислав Мицкевич - инвестиционный банкир, автор телеграм-канала "Новороссия инвест". Денис Мищенко - основатель форума создателей кино и видео VidMK.* "Аналитика от издания Украина.ру". Статья "Буква Ялты и дух Анкориджа". Гость: Василий Стоякин - обозреватель издания Украина.ру.

