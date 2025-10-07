Как колумбийцы воюют за Россию и кого ещё объединила бригада "Пятнашка" — замкомандира "Близнец" - 07.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251007/kak-kolumbiytsy-voyuyut-za-rossiyu-i-kogo-esch-obedinila-brigada-pyatnashka--zamkomandira-bliznets-1069752660.html
Как колумбийцы воюют за Россию и кого ещё объединила бригада "Пятнашка" — замкомандира "Близнец"
Как колумбийцы воюют за Россию и кого ещё объединила бригада "Пятнашка" — замкомандира "Близнец" - 07.10.2025 Украина.ру
Как колумбийцы воюют за Россию и кого ещё объединила бригада "Пятнашка" — замкомандира "Близнец"
Заместитель командира интербригады "Пятнашка", член общественной палаты ДНР Сергей Кепин (позывной "Близнец") рассказал корреспонденту Украина.ру Александру... Украина.ру, 07.10.2025
2025-10-07T15:08
2025-10-07T15:08
видео
россия
курская область
донецкая народная республика
новости
александр чаленко
пятнашка
украина.ру
русский добровольческий корпус
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/07/1069752185_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7a5ee56a34d149f4bdade4861a2b8cfc.jpg
Заместитель командира интербригады "Пятнашка", член общественной палаты ДНР Сергей Кепин (позывной "Близнец") рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о сражениях своего подразделения в Курской области, а также о боевых задачах и об иностранцах, которые воюют за Россию: 00:25 - История позывного, уход на фронт и задачи в "Пятнашке"; 05:09 – О боях в Курской области; 10:05 – Об ударах ФАБами; 12:01 – О боевых наградах; 12:36 – Об иностранцах в "Пятнашке"; 14:18 – Обеспечение российской армии; 15:19 – О переговорах;15:40 – Расположение бойцов. *В материале упоминается "Русский добровольческий корпус", который ФСБ внесла в список террористических группВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
курская область
донецкая народная республика
колумбия
латинская америка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/07/1069752185_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f4e1749c7e5736587a82d49f7d43ed81.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, курская область, донецкая народная республика, новости, александр чаленко, пятнашка, украина.ру, русский добровольческий корпус, сво, прогнозы сво, новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, колумбия, латинская америка, новости сво: курск, кто, видео
Видео, Россия, Курская область, Донецкая Народная Республика, Новости, Александр Чаленко, Пятнашка, Украина.ру, Русский добровольческий корпус, СВО, прогнозы СВО, новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Колумбия, Латинская Америка, новости СВО: Курск, КТО

Как колумбийцы воюют за Россию и кого ещё объединила бригада "Пятнашка" — замкомандира "Близнец"

15:08 07.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Заместитель командира интербригады "Пятнашка", член общественной палаты ДНР Сергей Кепин (позывной "Близнец") рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о сражениях своего подразделения в Курской области, а также о боевых задачах и об иностранцах, которые воюют за Россию:
00:25 - История позывного, уход на фронт и задачи в "Пятнашке";
05:09 – О боях в Курской области;
10:05 – Об ударах ФАБами;
12:01 – О боевых наградах;
12:36 – Об иностранцах в "Пятнашке";
14:18 – Обеспечение российской армии;
15:19 – О переговорах;
15:40 – Расположение бойцов.
*В материале упоминается "Русский добровольческий корпус", который ФСБ внесла в список террористических групп
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияКурская областьДонецкая Народная РеспубликаНовостиАлександр ЧаленкоПятнашкаУкраина.руРусский добровольческий корпусСВОпрогнозы СВОновости СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияКолумбияЛатинская Американовости СВО: КурскКТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:00Иван Стрельбицкий: боевой путь от Лиды до Пхеньяна
15:55Фронт сдвинулся: российские подразделения закрепляются на новых рубежах под Алексеевкой
15:54Уничтоженная подстанция 110 кВ на территории завода «Южкабель» в результате ночного налета БПЛА «Герань-2» на Харьков
15:53Фуа-гра из Макрона. Франция может начать правый поворот в европолитике, а в ЕС "процесс пошел"
15:47Фицо сравнил отказ ЕС от российского топлива с самоубийством. Главные новости к этому часу
15:46Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ уничтожают с воздуха колонны ВСУ под Волчанском и двигаются к Харькову
15:20"Как же приятно смотреть на обстрелы Белгорода" – волонтер ВСУ
15:08Как колумбийцы воюют за Россию и кого ещё объединила бригада "Пятнашка" — замкомандира "Близнец"
15:02Google уличили в пособничестве ВСУ на примере карт у Клебан-Быкского водохранилища
14:50Боевой дрон ВСУ пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС
14:42ЕС разваливается, поэтому Венгрия не планирует вводить евро - Орбан
14:42Зачистка военных: не все всушники одинаково полезны Зеленскому
14:23Пророссийское подполье помогло ВС РФ войти в Купянск
14:16"Перелом на поле боя": Киев оценил маневренность российских ракет
14:15На Харьковском направлении Армия России наступает по всей линии фронта
14:14США опасаются, что не смогут контролировать "Томагавки" в руках Киева - Axios
13:57Обстановка в Курской области (Теткинское направление)
13:54Константин Кеворкян об истинных истоках украинского вандализма
13:40Украинская геополитическая схема в войне США с Китаем. Что Трамп задумал сделать из Тайваня
13:39"Я вроде как принял решение". Как Трамп приготовился размахивать перед Путиным Tomahawk`ом
Лента новостейМолния