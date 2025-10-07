https://ukraina.ru/20251007/kak-kolumbiytsy-voyuyut-za-rossiyu-i-kogo-esch-obedinila-brigada-pyatnashka--zamkomandira-bliznets-1069752660.html

Как колумбийцы воюют за Россию и кого ещё объединила бригада "Пятнашка" — замкомандира "Близнец"

Заместитель командира интербригады "Пятнашка", член общественной палаты ДНР Сергей Кепин (позывной "Близнец") рассказал корреспонденту Украина.ру Александру... 07.10.2025

Заместитель командира интербригады "Пятнашка", член общественной палаты ДНР Сергей Кепин (позывной "Близнец") рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о сражениях своего подразделения в Курской области, а также о боевых задачах и об иностранцах, которые воюют за Россию: 00:25 - История позывного, уход на фронт и задачи в "Пятнашке"; 05:09 – О боях в Курской области; 10:05 – Об ударах ФАБами; 12:01 – О боевых наградах; 12:36 – Об иностранцах в "Пятнашке"; 14:18 – Обеспечение российской армии; 15:19 – О переговорах;15:40 – Расположение бойцов. *В материале упоминается "Русский добровольческий корпус", который ФСБ внесла в список террористических группВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

