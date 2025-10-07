https://ukraina.ru/20251007/kak-kolumbiytsy-voyuyut-za-rossiyu-i-kogo-esch-obedinila-brigada-pyatnashka--zamkomandira-bliznets-1069752660.html
Как колумбийцы воюют за Россию и кого ещё объединила бригада "Пятнашка" — замкомандира "Близнец"
Как колумбийцы воюют за Россию и кого ещё объединила бригада "Пятнашка" — замкомандира "Близнец" - 07.10.2025 Украина.ру
Как колумбийцы воюют за Россию и кого ещё объединила бригада "Пятнашка" — замкомандира "Близнец"
Заместитель командира интербригады "Пятнашка", член общественной палаты ДНР Сергей Кепин (позывной "Близнец") рассказал корреспонденту Украина.ру Александру... Украина.ру, 07.10.2025
2025-10-07T15:08
2025-10-07T15:08
2025-10-07T15:08
видео
россия
курская область
донецкая народная республика
новости
александр чаленко
пятнашка
украина.ру
русский добровольческий корпус
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/07/1069752185_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7a5ee56a34d149f4bdade4861a2b8cfc.jpg
Заместитель командира интербригады "Пятнашка", член общественной палаты ДНР Сергей Кепин (позывной "Близнец") рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о сражениях своего подразделения в Курской области, а также о боевых задачах и об иностранцах, которые воюют за Россию: 00:25 - История позывного, уход на фронт и задачи в "Пятнашке"; 05:09 – О боях в Курской области; 10:05 – Об ударах ФАБами; 12:01 – О боевых наградах; 12:36 – Об иностранцах в "Пятнашке"; 14:18 – Обеспечение российской армии; 15:19 – О переговорах;15:40 – Расположение бойцов. *В материале упоминается "Русский добровольческий корпус", который ФСБ внесла в список террористических группВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
курская область
донецкая народная республика
колумбия
латинская америка
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/07/1069752185_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f4e1749c7e5736587a82d49f7d43ed81.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, курская область, донецкая народная республика, новости, александр чаленко, пятнашка, украина.ру, русский добровольческий корпус, сво, прогнозы сво, новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, колумбия, латинская америка, новости сво: курск, кто, видео
Видео, Россия, Курская область, Донецкая Народная Республика, Новости, Александр Чаленко, Пятнашка, Украина.ру, Русский добровольческий корпус, СВО, прогнозы СВО, новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Колумбия, Латинская Америка, новости СВО: Курск, КТО
Заместитель командира интербригады "Пятнашка", член общественной палаты ДНР Сергей Кепин (позывной "Близнец") рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о сражениях своего подразделения в Курской области, а также о боевых задачах и об иностранцах, которые воюют за Россию:
00:25 - История позывного, уход на фронт и задачи в "Пятнашке";
05:09 – О боях в Курской области;
10:05 – Об ударах ФАБами;
12:01 – О боевых наградах;
12:36 – Об иностранцах в "Пятнашке";
14:18 – Обеспечение российской армии;
15:40 – Расположение бойцов.
*В материале упоминается "Русский добровольческий корпус", который ФСБ внесла в список террористических групп
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
.