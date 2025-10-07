https://ukraina.ru/20251007/es-razvalivaetsya-poetomu-vengriya-ne-planiruet-vvodit-evro---orban-1069750540.html

ЕС разваливается, поэтому Венгрия не планирует вводить евро - Орбан

Венгрия сохранит национальную валюту и не будет ввозить евро, так как Евросоюз вскоре развалится. Об этом 6 октября заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Орбан на посту премьер-министра считает себя должным обеспечить каждому собственное жильё, достойную и желательно растущую зарплату, надёжную пенсию. Он уверен, что "большинство людей остальное не интересует". Если эти потребности не будут удовлетворены, то это приведёт к экономической и социальной нестабильности, а затем и к потрясениям. Именно это он учитывает при проведении экономических преобразований, сообщает издание economx.hu.Отвечая на вопрос о введении евро, Орбан заявил, что "этот вопрос точно не будет входить в мои планы". Он объяснил это тем, что Европейский союз находится в кризисе, на стадии распада и "сейчас он разваливается на части". Орбан считает, что если не произойдет радикальных изменений и этот процесс продолжится, то Евросоюз останется лишь эпизодом в жизни Венгрии. Поэтому венгерский премьер-министр не хотел бы, чтобы судьба страны была связана с ЕС теснее, чем сейчас. Евро послужит этой цели, добавил он. Мнение эксперта: Венгерский политолог Габор Штир: Если Трамп не может “построить” своих союзников, значит он слаб Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

