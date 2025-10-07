https://ukraina.ru/20251007/es-razvalivaetsya-poetomu-vengriya-ne-planiruet-vvodit-evro---orban-1069750540.html
ЕС разваливается, поэтому Венгрия не планирует вводить евро - Орбан
ЕС разваливается, поэтому Венгрия не планирует вводить евро - Орбан - 07.10.2025 Украина.ру
ЕС разваливается, поэтому Венгрия не планирует вводить евро - Орбан
Венгрия сохранит национальную валюту и не будет ввозить евро, так как Евросоюз вскоре развалится. Об этом 6 октября заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
2025-10-07T14:42
2025-10-07T14:42
2025-10-07T14:49
новости
венгрия
украина
россия
виктор орбан
ес
евросоюз
евро
европа
евроинтеграция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/07/1069751509_0:96:1280:816_1920x0_80_0_0_bfae75c79dde5644f71f5018bec78bf7.jpg
Орбан на посту премьер-министра считает себя должным обеспечить каждому собственное жильё, достойную и желательно растущую зарплату, надёжную пенсию. Он уверен, что "большинство людей остальное не интересует". Если эти потребности не будут удовлетворены, то это приведёт к экономической и социальной нестабильности, а затем и к потрясениям. Именно это он учитывает при проведении экономических преобразований, сообщает издание economx.hu.Отвечая на вопрос о введении евро, Орбан заявил, что "этот вопрос точно не будет входить в мои планы". Он объяснил это тем, что Европейский союз находится в кризисе, на стадии распада и "сейчас он разваливается на части". Орбан считает, что если не произойдет радикальных изменений и этот процесс продолжится, то Евросоюз останется лишь эпизодом в жизни Венгрии. Поэтому венгерский премьер-министр не хотел бы, чтобы судьба страны была связана с ЕС теснее, чем сейчас. Евро послужит этой цели, добавил он. Мнение эксперта: Венгерский политолог Габор Штир: Если Трамп не может “построить” своих союзников, значит он слаб Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
венгрия
украина
россия
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/07/1069751509_63:0:1200:853_1920x0_80_0_0_d12e66bce2447af36c1c134120aedb83.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, венгрия, украина, россия, виктор орбан, ес, евросоюз, евро, европа, евроинтеграция, валюта, финансы
Новости, Венгрия, Украина, Россия, Виктор Орбан, ЕС, Евросоюз, Евро, Европа, евроинтеграция, валюта, финансы
ЕС разваливается, поэтому Венгрия не планирует вводить евро - Орбан
14:42 07.10.2025 (обновлено: 14:49 07.10.2025)
Венгрия сохранит национальную валюту и не будет ввозить евро, так как Евросоюз вскоре развалится. Об этом 6 октября заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Орбан на посту премьер-министра считает себя должным обеспечить каждому собственное жильё, достойную и желательно растущую зарплату, надёжную пенсию. Он уверен, что "большинство людей остальное не интересует".
Если эти потребности не будут удовлетворены, то это приведёт к экономической и социальной нестабильности, а затем и к потрясениям. Именно это он учитывает при проведении экономических преобразований, сообщает издание economx.hu.
Отвечая на вопрос о введении евро, Орбан заявил, что "этот вопрос точно не будет входить в мои планы". Он объяснил это тем, что Европейский союз находится в кризисе, на стадии распада и "сейчас он разваливается на части".
Орбан считает, что если не произойдет радикальных изменений и этот процесс продолжится, то Евросоюз останется лишь эпизодом в жизни Венгрии. Поэтому венгерский премьер-министр не хотел бы, чтобы судьба страны была связана с ЕС теснее, чем сейчас. Евро послужит этой цели, добавил он.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.