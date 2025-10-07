ЕС разваливается, поэтому Венгрия не планирует вводить евро - Орбан - 07.10.2025 Украина.ру
ЕС разваливается, поэтому Венгрия не планирует вводить евро - Орбан
ЕС разваливается, поэтому Венгрия не планирует вводить евро - Орбан
Венгрия сохранит национальную валюту и не будет ввозить евро, так как Евросоюз вскоре развалится. Об этом 6 октября заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
2025-10-07T14:42
2025-10-07T14:49
Орбан на посту премьер-министра считает себя должным обеспечить каждому собственное жильё, достойную и желательно растущую зарплату, надёжную пенсию. Он уверен, что "большинство людей остальное не интересует". Если эти потребности не будут удовлетворены, то это приведёт к экономической и социальной нестабильности, а затем и к потрясениям. Именно это он учитывает при проведении экономических преобразований, сообщает издание economx.hu.Отвечая на вопрос о введении евро, Орбан заявил, что "этот вопрос точно не будет входить в мои планы". Он объяснил это тем, что Европейский союз находится в кризисе, на стадии распада и "сейчас он разваливается на части". Орбан считает, что если не произойдет радикальных изменений и этот процесс продолжится, то Евросоюз останется лишь эпизодом в жизни Венгрии. Поэтому венгерский премьер-министр не хотел бы, чтобы судьба страны была связана с ЕС теснее, чем сейчас. Евро послужит этой цели, добавил он. Мнение эксперта: Венгерский политолог Габор Штир: Если Трамп не может “построить” своих союзников, значит он слаб Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
ЕС разваливается, поэтому Венгрия не планирует вводить евро - Орбан

14:42 07.10.2025 (обновлено: 14:49 07.10.2025)
 
© commons.wikimedia.org / European Union
- РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© commons.wikimedia.org / European Union
Венгрия сохранит национальную валюту и не будет ввозить евро, так как Евросоюз вскоре развалится. Об этом 6 октября заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Орбан на посту премьер-министра считает себя должным обеспечить каждому собственное жильё, достойную и желательно растущую зарплату, надёжную пенсию. Он уверен, что "большинство людей остальное не интересует".
Если эти потребности не будут удовлетворены, то это приведёт к экономической и социальной нестабильности, а затем и к потрясениям. Именно это он учитывает при проведении экономических преобразований, сообщает издание economx.hu.
Отвечая на вопрос о введении евро, Орбан заявил, что "этот вопрос точно не будет входить в мои планы". Он объяснил это тем, что Европейский союз находится в кризисе, на стадии распада и "сейчас он разваливается на части".
Орбан считает, что если не произойдет радикальных изменений и этот процесс продолжится, то Евросоюз останется лишь эпизодом в жизни Венгрии. Поэтому венгерский премьер-министр не хотел бы, чтобы судьба страны была связана с ЕС теснее, чем сейчас. Евро послужит этой цели, добавил он.
Мнение эксперта: Венгерский политолог Габор Штир: Если Трамп не может “построить” своих союзников, значит он слаб
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
