Поворотное "Азовское сидение". Как запорожцы на сторону русского царя переходили
История обложка
История
Поворотное "Азовское сидение". Как запорожцы на сторону русского царя переходили
Поворотное "Азовское сидение". Как запорожцы на сторону русского царя переходили - 06.10.2025 Украина.ру
Поворотное "Азовское сидение". Как запорожцы на сторону русского царя переходили
"Азовское сидение" 1637-42 годов - один из примеров хитрой военной дипломатии русского государства. Так же, как и, например, в походах Ермака, роль российского государства тут как бы отсутствовала. Формальное боевые действия вела ЧВК "Донское казачество". Но "плюшки" от казацких походов доставались Москве
2025-10-06T16:00
2025-10-06T16:00
история
история
история украины
история новороссии
казаки
московское царство
османская империя
xvii век
6 октября 1641 года османские войска сняли осаду Азовской крепости, обороняемой донскими и запорожскими казаками. Длившаяся более трёх месяцев безуспешная блокада твердыни ударила по военному престижу Порты и, по сути, означала наступление новой геополитической реальности в Северном Причерноморье. Безраздельное господство в регионе Османской империи было оспорено Российской державой.Союзные России донские казаки овладели турецкой крепостью Азов в июне 1637 года. Гарнизон явно недооценил военное искусство осаждающих и, в частности, их способность вести подкопы и минно-взрывные работы. Благодаря стараниям сапёров в крепостной стене образовался 20-метровый пролом, имевший для обороны османского Азова фатальные последствия.Для Порты падение крепости в низовье Дона стало настоящим шоком. Стоявшее за донскими казаками правительство царя Михаила Романова также, видимо, такого результата не ожидало. В связи со сложной международной обстановкой (недавнее окончание тяжелейшей Смоленской войны, натянутые отношения с Польшей) Российскому государству пришлось откреститься от действий казаков. Это, правда, не мешало Москве платить жалование донцам, оказывать помощь боеприпасами и даже оснастить им царским знаменем.Османы долго собирались силами для отвоевания Азова: сказывалась их занятость войной с Персией, за тем у них произошла смена султана. Не менее чем 120-тысячная армия под командованием силистрийского губернатора Гусейн-паши прибыла на Нижний Дон в июне 1641 года.Взять Азов, который обороняли пять тысяч казаков, с наскока у турок не вышло. Пришлось приступить к осаде по всем правилам фортификации: рыть траншеи, насыпать земляные валы вокруг крепости, организовывать подкопы под стены, вести постоянный артиллерийский обстрел.Османская армия несла большие потери и в августе Гусейн-паша вынужден был попросить подкреплений. В сентябре начался непрерывный штурм, в ходе которого произошло 24 приступа. Но казаки мужественно и умело оборонялись, постоянно тревожа противника своими вылазками.Потеря около трети личного состава, моральное разложение войск, трудности со снабжением, а также приближение холодов вынудили турецкого полководца в октябре 1641 года отвести свои войска от Азова.Но было очевидно, что османы вскоре вернуться и полуразрушенной крепости будет очень сложно выстоять вновь. К тому же и без того немногочисленное пока Донское войско понесло серьёзный урон в людях.Для дальнейшего удержания Азова требовалось усиление его обороны войсками Российского царства. А это означало прямое столкновение Москвы с Османской империей, к которой ослабленная Россия была ещё не готова.В этих условиях донцы получили указание оставить развалины крепости, тем более, что османы предлагали в обмен на это выгодную сделку.В декабре 1641 года в Москву прибыл молдавский посол И. Остафьев, представивший план мирного урегулирования конфликта вокруг Азова. Формально, предложения исходили от господаря Молдавии Василие Лупу, но в конечном счёте за ними стоял сам великий визирь Порты Мустафа-паша.Посол сообщил, что в случае, если Москва убедит казаков оставить Азов, то Османская империя готова поддержать Россию в конфликте с третьим государством (прозрачный намёк на Речь Посполитую) и будет препятствовать набегам крымцев на российские владения.Весной 1642 года, когда османы уже готовились выступить в новый поход, план господаря был принят. При этом российские дипломаты совершили грубый просчёт.Они не стали добиваться официального согласия Порты пойти на данные условия, а удовлетворились "писаниями" Лупу. Донцы покинули Азов без "юридически-обязывающих" договорённостей с турецкой стороной. В дальнейшем это позволило туркам уклониться от выполнения своих обязательств.Сразу после занятия крепости османы стали разорять казачьи городки на Дону. Формально их за это нельзя было упрекнуть, поскольку Донское войско не являлось ни субъектом договорённостей, ни частью Российского государства.Тем не менее, крупные набеги крымских ханов на южные уезды России в 1642-44 годы действительно не предпринимались.Само участие в выработке решения по азовскому кризису Молдавского княжества способствовало его сближению с Россией. Теперь у Ясс с согласия заинтересованной в переговорах Порты, появилась возможность поддерживать официальные контакты с Москвой. Пользуясь этим, Лупу делился полезными для России сведениями о военной и дипломатической активности османов. При том, что молдавские отряды были вынуждены участвовать в турецкой осаде Азова.Сам факт успешных военных действий на Дону против угнетателей Молдовы (Османской империи и Крымского ханства) сильно поднял престиж России в глазах молдаван.В 1656 году уже сын Михаила Романова Алексей принимал молдавского митрополита Гедиона с официальной просьбой княжества принять его "под руку" русского царя.Активное участие в событиях под Азовом принимали казаки-запорожцы. Объективно они были заинтересованы в захвате своими собратьями донской крепости, поскольку это позволяло сечевикам продолжать морские походы на османские города вопреки запретам польских властей.Доктор исторических наук Борис Флоря констатирует: "В конце 30-х гг. на Дону фактически соединились между собой военные силы Дона и Запорожья. Уже в 1638 г., по оценке самих донских атаманов, в Азове число запорожцев не уступало числу донцов и крупные отряды запорожцев находились здесь практически в течение всего времени, пока крепость находилась в руках казаков".Примечательно достижение договорённости во время польско-турецких переговоров 1640 года о том, что Речь Посполитая предпримет шаги для ухода запорожцев из Азова. "Сидельцам" из числа сечевиков направлялись королевские универсалы с призывом вернуться назад на условиях амнистии за участие в антипольском восстании 1637-38 годов. Но скорее всего они не возымели должного действия.И всё это лишь через два десятка лет после того, как во время похода на Москву польского королевича Владислава запорожское войско нещадно разоряло Россию.С тех пор многое поменялось. Речь Посполитая, ранее потворствовавшая активности казаков против турок, теперь предпочитала жить с Портой в мире. Это фактически закрыло для запорожцев путь в низовье Днепра, лишало их важных ресурсов.Вместе с тем Российское государство, пусть таким как в Азове "гибридным" способом, вело наступление на османские владения в Причерноморье. И это более соответствовало объективным интересам Сечи, нежели умиротворение Порты Польшей.Если не считать совместных действий воинства Дмитрия Вишневецкого и российских стрельцов против османов в XVI веке, "Азовское сидение" являлось едва ли ни первой крупной кампанией Запорожского войска в интересах Российского государства.Несмотря на то, что Азовскую крепость в 1642 году пришлось вернуть османам, её взятие и героическая оборона казаками не прошли зря. Благодаря этим событиям Россия выиграла драгоценное время, необходимое для укрепления своих южных границ, сильно потрёпанным в Смутное время.Ещё в 1632 и 1633 годах войска Крымского ханства почти беспрепятственно совершали крупные вторжения в Россию, дойдя до Оки. Это очень негативно сказалось на действия русских в ходе Смоленской войны с Польшей.В 1635 году российское правительство приступило к реанимации Засечной черты вдоль Оки между Мещерскими и Брянскими лесами. За тем к югу от неё началось строительство новой оборонительной линии, получившей впоследствии название Белгородской.Её возведение началось со крепостей, лежавших на основных направлениях татарских набегов: Козлов, Тамбов, Ефремов, Чугуев и ряде других.Именно взятие Азова позволило российским дипломатам без особых опасений отвергнуть требование крымского хана разрушить новые укрепления на южных границах. Ведь имея казачий форпост на Нижнем Дону, Крым теперь и сам был вынужден думать об обороне. А кроме того, султан ежегодно принуждал крымцев к походам на Азов. На время им стало не до набегов вглубь России.Тем временем шло создание сплошной оборонительной линии от верхнего течения Ворсклы до Дона и далее по реке Воронеж к Цне (протяжённостью в 800 км.) Здесь построили 18 крепостей, новым центром обороны вместо Тулы становился Белгород.Началось заселение больших пространств с плодородными почвами между старой Засечной чертой и новой Белгородской линией. Участие в данном процессе принимали и переселенцы из украинских воеводств Речи Посполитой – казаки и крестьяне.По завершению послеазовского "перемирия" крымцы вновь устремились в набеги на юг Российского царства. В 1644-45 годах им ещё сопутствовал успех (большой полон) в Рыльском и Путивльском уездах. Но уже с 1647 года, когда сооружение Белгородской линии завершилось, набеги оборачивались полной неудачей. В этих условиях крымская знать стала терять интерес к российскому направлению для вторжений, чаще выбирая польский маршрут.Ещё одним аспектом "Азовского сидения" стало возвращение в донские части ногайцев, ранее переселённых крымскими ханами в Северное Причерноморье. Этот процесс негативно сказывался на боеспособности крымской армии, важнейшей частью которой были кочевники – ногайцы.Дальнейшее укрепление южных рубежей России привело к кризису набеговой экономики Крымского ханства, что в конечном счёте уменьшило военные возможности Османской империи к северу от Чёрного моря.Таким образом значение событий под Азовом 1637-42 годов выходило далеко за пределы самой зоны боевых действий. Они стали своеобразным катализатором геополитических процессов, происходивших в Восточной Европы на заре Нового Времени.
Игорь Иваненко
историк, политолог, кандидат политических наук, Эксперт Института русского зарубежья
Все материалы
"Азовское сидение" 1637-42 годов - один из примеров хитрой военной дипломатии русского государства. Так же, как и, например, в походах Ермака, роль российского государства тут как бы отсутствовала. Формальное боевые действия вела ЧВК "Донское казачество". Но "плюшки" от казацких походов доставались Москве
6 октября 1641 года османские войска сняли осаду Азовской крепости, обороняемой донскими и запорожскими казаками. Длившаяся более трёх месяцев безуспешная блокада твердыни ударила по военному престижу Порты и, по сути, означала наступление новой геополитической реальности в Северном Причерноморье. Безраздельное господство в регионе Османской империи было оспорено Российской державой.
Союзные России донские казаки овладели турецкой крепостью Азов в июне 1637 года. Гарнизон явно недооценил военное искусство осаждающих и, в частности, их способность вести подкопы и минно-взрывные работы. Благодаря стараниям сапёров в крепостной стене образовался 20-метровый пролом, имевший для обороны османского Азова фатальные последствия.
Для Порты падение крепости в низовье Дона стало настоящим шоком. Стоявшее за донскими казаками правительство царя Михаила Романова также, видимо, такого результата не ожидало. В связи со сложной международной обстановкой (недавнее окончание тяжелейшей Смоленской войны, натянутые отношения с Польшей) Российскому государству пришлось откреститься от действий казаков. Это, правда, не мешало Москве платить жалование донцам, оказывать помощь боеприпасами и даже оснастить им царским знаменем.
Османы долго собирались силами для отвоевания Азова: сказывалась их занятость войной с Персией, за тем у них произошла смена султана. Не менее чем 120-тысячная армия под командованием силистрийского губернатора Гусейн-паши прибыла на Нижний Дон в июне 1641 года.
11 июня 2020, 16:53История
Новая Турция vs Новороссия. К чему привела бы османская колонизацияЮридический процесс ликвидации османской администрации в Бессарабии был завершён императором Александром I 11 июня 1807 года. Крупнейшая провинция Стамбула в Северном Причерноморье, просуществовавшая более трёх столетий, была ликвидирована. Сейчас, правда, и на Украине, и в Молдавии делаются попытки доказать, что турки принесли в регион цивилизацию
Взять Азов, который обороняли пять тысяч казаков, с наскока у турок не вышло. Пришлось приступить к осаде по всем правилам фортификации: рыть траншеи, насыпать земляные валы вокруг крепости, организовывать подкопы под стены, вести постоянный артиллерийский обстрел.
Османская армия несла большие потери и в августе Гусейн-паша вынужден был попросить подкреплений. В сентябре начался непрерывный штурм, в ходе которого произошло 24 приступа. Но казаки мужественно и умело оборонялись, постоянно тревожа противника своими вылазками.
Потеря около трети личного состава, моральное разложение войск, трудности со снабжением, а также приближение холодов вынудили турецкого полководца в октябре 1641 года отвести свои войска от Азова.
Но было очевидно, что османы вскоре вернуться и полуразрушенной крепости будет очень сложно выстоять вновь. К тому же и без того немногочисленное пока Донское войско понесло серьёзный урон в людях.
Для дальнейшего удержания Азова требовалось усиление его обороны войсками Российского царства. А это означало прямое столкновение Москвы с Османской империей, к которой ослабленная Россия была ещё не готова.
В этих условиях донцы получили указание оставить развалины крепости, тем более, что османы предлагали в обмен на это выгодную сделку.
Переяславская рада 1654 г
18 января 2021, 17:13
Чья Молдавия? Как Переяславская рада установила новый геополитический порядок на юге Восточной ЕвропыПереяславская рада, положившая начало присоединению Левобережной Украины к Российскому государству, привела к тектоническим сдвигам во всей Восточной Европе. Ярким тому подтверждением являются процессы, развернувшиеся на основе русско-украинского объединения в Молдавском княжестве
В декабре 1641 года в Москву прибыл молдавский посол И. Остафьев, представивший план мирного урегулирования конфликта вокруг Азова. Формально, предложения исходили от господаря Молдавии Василие Лупу, но в конечном счёте за ними стоял сам великий визирь Порты Мустафа-паша.
Посол сообщил, что в случае, если Москва убедит казаков оставить Азов, то Османская империя готова поддержать Россию в конфликте с третьим государством (прозрачный намёк на Речь Посполитую) и будет препятствовать набегам крымцев на российские владения.
Весной 1642 года, когда османы уже готовились выступить в новый поход, план господаря был принят. При этом российские дипломаты совершили грубый просчёт.
Они не стали добиваться официального согласия Порты пойти на данные условия, а удовлетворились "писаниями" Лупу. Донцы покинули Азов без "юридически-обязывающих" договорённостей с турецкой стороной. В дальнейшем это позволило туркам уклониться от выполнения своих обязательств.
Сразу после занятия крепости османы стали разорять казачьи городки на Дону. Формально их за это нельзя было упрекнуть, поскольку Донское войско не являлось ни субъектом договорённостей, ни частью Российского государства.
Тем не менее, крупные набеги крымских ханов на южные уезды России в 1642-44 годы действительно не предпринимались.
Само участие в выработке решения по азовскому кризису Молдавского княжества способствовало его сближению с Россией. Теперь у Ясс с согласия заинтересованной в переговорах Порты, появилась возможность поддерживать официальные контакты с Москвой. Пользуясь этим, Лупу делился полезными для России сведениями о военной и дипломатической активности османов. При том, что молдавские отряды были вынуждены участвовать в турецкой осаде Азова.
Сам факт успешных военных действий на Дону против угнетателей Молдовы (Османской империи и Крымского ханства) сильно поднял престиж России в глазах молдаван.
В 1656 году уже сын Михаила Романова Алексей принимал молдавского митрополита Гедиона с официальной просьбой княжества принять его "под руку" русского царя.
19 марта 2023, 07:57История
"Тишайший" гром побед и реформ
Активное участие в событиях под Азовом принимали казаки-запорожцы. Объективно они были заинтересованы в захвате своими собратьями донской крепости, поскольку это позволяло сечевикам продолжать морские походы на османские города вопреки запретам польских властей.
Доктор исторических наук Борис Флоря констатирует: "В конце 30-х гг. на Дону фактически соединились между собой военные силы Дона и Запорожья. Уже в 1638 г., по оценке самих донских атаманов, в Азове число запорожцев не уступало числу донцов и крупные отряды запорожцев находились здесь практически в течение всего времени, пока крепость находилась в руках казаков".
Примечательно достижение договорённости во время польско-турецких переговоров 1640 года о том, что Речь Посполитая предпримет шаги для ухода запорожцев из Азова. "Сидельцам" из числа сечевиков направлялись королевские универсалы с призывом вернуться назад на условиях амнистии за участие в антипольском восстании 1637-38 годов. Но скорее всего они не возымели должного действия.
И всё это лишь через два десятка лет после того, как во время похода на Москву польского королевича Владислава запорожское войско нещадно разоряло Россию.
С тех пор многое поменялось. Речь Посполитая, ранее потворствовавшая активности казаков против турок, теперь предпочитала жить с Портой в мире. Это фактически закрыло для запорожцев путь в низовье Днепра, лишало их важных ресурсов.
Вместе с тем Российское государство, пусть таким как в Азове "гибридным" способом, вело наступление на османские владения в Причерноморье. И это более соответствовало объективным интересам Сечи, нежели умиротворение Порты Польшей.
Гравюра из книги Касьяна Саковича Вірші на жалісний погреб шляхетного лицаря Петра Конашевича-Сагайдачного, 1622 год. Википедия
21 апреля 2024, 17:28История
Как Сагайдачный Москву спасалГетман Пётр Конашевич-Сагайдачный, умерший 20 апреля 1622 года, – крайне противоречивая фигура в истории средневековой Украины.
Если не считать совместных действий воинства Дмитрия Вишневецкого и российских стрельцов против османов в XVI веке, "Азовское сидение" являлось едва ли ни первой крупной кампанией Запорожского войска в интересах Российского государства.
Несмотря на то, что Азовскую крепость в 1642 году пришлось вернуть османам, её взятие и героическая оборона казаками не прошли зря. Благодаря этим событиям Россия выиграла драгоценное время, необходимое для укрепления своих южных границ, сильно потрёпанным в Смутное время.
Ещё в 1632 и 1633 годах войска Крымского ханства почти беспрепятственно совершали крупные вторжения в Россию, дойдя до Оки. Это очень негативно сказалось на действия русских в ходе Смоленской войны с Польшей.
В 1635 году российское правительство приступило к реанимации Засечной черты вдоль Оки между Мещерскими и Брянскими лесами. За тем к югу от неё началось строительство новой оборонительной линии, получившей впоследствии название Белгородской.
Её возведение началось со крепостей, лежавших на основных направлениях татарских набегов: Козлов, Тамбов, Ефремов, Чугуев и ряде других.
Именно взятие Азова позволило российским дипломатам без особых опасений отвергнуть требование крымского хана разрушить новые укрепления на южных границах. Ведь имея казачий форпост на Нижнем Дону, Крым теперь и сам был вынужден думать об обороне. А кроме того, султан ежегодно принуждал крымцев к походам на Азов. На время им стало не до набегов вглубь России.
Тем временем шло создание сплошной оборонительной линии от верхнего течения Ворсклы до Дона и далее по реке Воронеж к Цне (протяжённостью в 800 км.) Здесь построили 18 крепостей, новым центром обороны вместо Тулы становился Белгород.
Началось заселение больших пространств с плодородными почвами между старой Засечной чертой и новой Белгородской линией. Участие в данном процессе принимали и переселенцы из украинских воеводств Речи Посполитой – казаки и крестьяне.
Адриан Шхонебек. Взятие города Азова. 1696 год - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
30 июля 2024, 08:28История
Азовские походы: рывок Петра на югНа вопрос о месте рождения российского военного флота, наверное, 80% опрошенных ответят неправильно. Даже с водоёмом проблемы будут – Балтика? Белое море? Плещеево озеро? Яуза? Правильный ответ – Дон. Точнее даже не сам Дон, а его приток Воронеж. В 1695 году на его берегу встало первое в России адмиралтейство. Сейчас это центр миллионного города
По завершению послеазовского "перемирия" крымцы вновь устремились в набеги на юг Российского царства. В 1644-45 годах им ещё сопутствовал успех (большой полон) в Рыльском и Путивльском уездах. Но уже с 1647 года, когда сооружение Белгородской линии завершилось, набеги оборачивались полной неудачей. В этих условиях крымская знать стала терять интерес к российскому направлению для вторжений, чаще выбирая польский маршрут.
Ещё одним аспектом "Азовского сидения" стало возвращение в донские части ногайцев, ранее переселённых крымскими ханами в Северное Причерноморье. Этот процесс негативно сказывался на боеспособности крымской армии, важнейшей частью которой были кочевники – ногайцы.
Дальнейшее укрепление южных рубежей России привело к кризису набеговой экономики Крымского ханства, что в конечном счёте уменьшило военные возможности Османской империи к северу от Чёрного моря.
Таким образом значение событий под Азовом 1637-42 годов выходило далеко за пределы самой зоны боевых действий. Они стали своеобразным катализатором геополитических процессов, происходивших в Восточной Европы на заре Нового Времени.
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияистория Украиныистория НовороссииказакиМосковское царствоОсманская империяXVII век
 
