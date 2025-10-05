https://ukraina.ru/20251005/tri-kinzhala-po-baze-nato-poletaev-smodeliroval-vozmozhnyy-otvet-rossii-na-provokatsiyu-alyansa-1069595401.html
"Три "Кинжала" по базе НАТО": Полетаев смоделировал возможный ответ России на провокацию Альянса
"Три "Кинжала" по базе НАТО": Полетаев смоделировал возможный ответ России на провокацию Альянса - 05.10.2025 Украина.ру
"Три "Кинжала" по базе НАТО": Полетаев смоделировал возможный ответ России на провокацию Альянса
Попытки Европы втянуть США в прямое военное столкновение с Россией через провокации могут не достичь цели, так как администрация Дональда Трампа не обязана действовать по навязанному ей сценарию. Об этом сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-10-05T06:15
2025-10-05T06:15
2025-10-05T06:15
новости
россия
сша
балтика
дональд трамп
сергей полетаев
владимир путин
нато
украина.ру
провокация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068217376_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_4db0ffb27a78b226f1982a5c120f8257.jpg
Эксперт предложил гипотетический сценарий развития событий в случае провокации со стороны НАТО. По его словам, если европейцы собьют российский самолет над Балтикой под предлогом нарушения воздушного пространства, последует немедленный звонок Владимира Путина Дональду Трампу. В этом гипотетическом разговоре, предположил Полетаев, российский лидер предупредит президента США о вынужденном ответе и готовности закончить инцидент, но также четко обозначит готовность к любым действиям в случае продолжения провокаций."Какой может быть наш ответ? Например, по военной базе, откуда взлетели истребители, которые сбили наш самолет, прилетают три "Кинжала", десять "Калибров" и 200 "Гераней"", — описал возможные действия аналитик. Он также предположил, что после таких ударов Минобороны России заявит об исчерпанности инцидента, но предупредит о возможности более серьезного ответа, вплоть до ядерного, в случае повторения провокаций.По мнению эксперта, в такой ситуации Трамп может ограничиться заявлением в соцсетях о "прекрасном разговоре" с Путиным, а не начинать полномасштабную войну. "А что мы будем иметь на выходе, если этот инцидент произойдет? Россия нанесла массированный удар по НАТО, а Трамп слился", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если европейцы собьют российский самолет, Путин уведомит Трампа об ударе по их авиабазам" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Алексея Анпилогова: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну.
https://ukraina.ru/20251003/ssha-ostanovili-voennuyu-pomosch-vsu-no-tramp-gotov-na-opasnye-deystviya-na-kotorye-putin-uzhe-obeschal-1069586414.html
россия
сша
балтика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068217376_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3c22129f02448011fa7fdec44a5bdf28.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, балтика, дональд трамп, сергей полетаев , владимир путин, нато, украина.ру, провокация, самолет, война, конфликт, "кинжал", "калибр", герань, главные новости, сво, дзен новости сво, новости сво
Новости, Россия, США, Балтика, Дональд Трамп, Сергей Полетаев , Владимир Путин, НАТО, Украина.ру, провокация, самолет, война, конфликт, "Кинжал", "Калибр", Герань, Главные новости, СВО, дзен новости СВО, новости СВО
"Три "Кинжала" по базе НАТО": Полетаев смоделировал возможный ответ России на провокацию Альянса
Попытки Европы втянуть США в прямое военное столкновение с Россией через провокации могут не достичь цели, так как администрация Дональда Трампа не обязана действовать по навязанному ей сценарию. Об этом сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Эксперт предложил гипотетический сценарий развития событий в случае провокации со стороны НАТО. По его словам, если европейцы собьют российский самолет над Балтикой под предлогом нарушения воздушного пространства, последует немедленный звонок Владимира Путина Дональду Трампу.
В этом гипотетическом разговоре, предположил Полетаев, российский лидер предупредит президента США о вынужденном ответе и готовности закончить инцидент, но также четко обозначит готовность к любым действиям в случае продолжения провокаций.
"Какой может быть наш ответ? Например, по военной базе, откуда взлетели истребители, которые сбили наш самолет, прилетают три "Кинжала", десять "Калибров" и 200 "Гераней"", — описал возможные действия аналитик.
Он также предположил, что после таких ударов Минобороны России заявит об исчерпанности инцидента, но предупредит о возможности более серьезного ответа, вплоть до ядерного, в случае повторения провокаций.
По мнению эксперта, в такой ситуации Трамп может ограничиться заявлением в соцсетях о "прекрасном разговоре" с Путиным, а не начинать полномасштабную войну. "А что мы будем иметь на выходе, если этот инцидент произойдет? Россия нанесла массированный удар по НАТО, а Трамп слился", — подытожил собеседник издания.