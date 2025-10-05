"Три "Кинжала" по базе НАТО": Полетаев смоделировал возможный ответ России на провокацию Альянса - 05.10.2025 Украина.ру
"Три "Кинжала" по базе НАТО": Полетаев смоделировал возможный ответ России на провокацию Альянса
Попытки Европы втянуть США в прямое военное столкновение с Россией через провокации могут не достичь цели, так как администрация Дональда Трампа не обязана действовать по навязанному ей сценарию. Об этом сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Эксперт предложил гипотетический сценарий развития событий в случае провокации со стороны НАТО. По его словам, если европейцы собьют российский самолет над Балтикой под предлогом нарушения воздушного пространства, последует немедленный звонок Владимира Путина Дональду Трампу. В этом гипотетическом разговоре, предположил Полетаев, российский лидер предупредит президента США о вынужденном ответе и готовности закончить инцидент, но также четко обозначит готовность к любым действиям в случае продолжения провокаций."Какой может быть наш ответ? Например, по военной базе, откуда взлетели истребители, которые сбили наш самолет, прилетают три "Кинжала", десять "Калибров" и 200 "Гераней"", — описал возможные действия аналитик. Он также предположил, что после таких ударов Минобороны России заявит об исчерпанности инцидента, но предупредит о возможности более серьезного ответа, вплоть до ядерного, в случае повторения провокаций.По мнению эксперта, в такой ситуации Трамп может ограничиться заявлением в соцсетях о "прекрасном разговоре" с Путиным, а не начинать полномасштабную войну. "А что мы будем иметь на выходе, если этот инцидент произойдет? Россия нанесла массированный удар по НАТО, а Трамп слился", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если европейцы собьют российский самолет, Путин уведомит Трампа об ударе по их авиабазам" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Алексея Анпилогова: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну.
Попытки Европы втянуть США в прямое военное столкновение с Россией через провокации могут не достичь цели, так как администрация Дональда Трампа не обязана действовать по навязанному ей сценарию. Об этом сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Эксперт предложил гипотетический сценарий развития событий в случае провокации со стороны НАТО. По его словам, если европейцы собьют российский самолет над Балтикой под предлогом нарушения воздушного пространства, последует немедленный звонок Владимира Путина Дональду Трампу.
В этом гипотетическом разговоре, предположил Полетаев, российский лидер предупредит президента США о вынужденном ответе и готовности закончить инцидент, но также четко обозначит готовность к любым действиям в случае продолжения провокаций.
"Какой может быть наш ответ? Например, по военной базе, откуда взлетели истребители, которые сбили наш самолет, прилетают три "Кинжала", десять "Калибров" и 200 "Гераней"", — описал возможные действия аналитик.
Он также предположил, что после таких ударов Минобороны России заявит об исчерпанности инцидента, но предупредит о возможности более серьезного ответа, вплоть до ядерного, в случае повторения провокаций.
По мнению эксперта, в такой ситуации Трамп может ограничиться заявлением в соцсетях о "прекрасном разговоре" с Путиным, а не начинать полномасштабную войну. "А что мы будем иметь на выходе, если этот инцидент произойдет? Россия нанесла массированный удар по НАТО, а Трамп слился", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если европейцы собьют российский самолет, Путин уведомит Трампа об ударе по их авиабазам" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в интервью Алексея Анпилогова: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну.
