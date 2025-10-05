https://ukraina.ru/20251005/tri-kinzhala-po-baze-nato-poletaev-smodeliroval-vozmozhnyy-otvet-rossii-na-provokatsiyu-alyansa-1069595401.html

"Три "Кинжала" по базе НАТО": Полетаев смоделировал возможный ответ России на провокацию Альянса

"Три "Кинжала" по базе НАТО": Полетаев смоделировал возможный ответ России на провокацию Альянса - 05.10.2025 Украина.ру

"Три "Кинжала" по базе НАТО": Полетаев смоделировал возможный ответ России на провокацию Альянса

Попытки Европы втянуть США в прямое военное столкновение с Россией через провокации могут не достичь цели, так как администрация Дональда Трампа не обязана действовать по навязанному ей сценарию. Об этом сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-10-05T06:15

2025-10-05T06:15

2025-10-05T06:15

новости

россия

сша

балтика

дональд трамп

сергей полетаев

владимир путин

нато

украина.ру

провокация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068217376_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_4db0ffb27a78b226f1982a5c120f8257.jpg

Эксперт предложил гипотетический сценарий развития событий в случае провокации со стороны НАТО. По его словам, если европейцы собьют российский самолет над Балтикой под предлогом нарушения воздушного пространства, последует немедленный звонок Владимира Путина Дональду Трампу. В этом гипотетическом разговоре, предположил Полетаев, российский лидер предупредит президента США о вынужденном ответе и готовности закончить инцидент, но также четко обозначит готовность к любым действиям в случае продолжения провокаций."Какой может быть наш ответ? Например, по военной базе, откуда взлетели истребители, которые сбили наш самолет, прилетают три "Кинжала", десять "Калибров" и 200 "Гераней"", — описал возможные действия аналитик. Он также предположил, что после таких ударов Минобороны России заявит об исчерпанности инцидента, но предупредит о возможности более серьезного ответа, вплоть до ядерного, в случае повторения провокаций.По мнению эксперта, в такой ситуации Трамп может ограничиться заявлением в соцсетях о "прекрасном разговоре" с Путиным, а не начинать полномасштабную войну. "А что мы будем иметь на выходе, если этот инцидент произойдет? Россия нанесла массированный удар по НАТО, а Трамп слился", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если европейцы собьют российский самолет, Путин уведомит Трампа об ударе по их авиабазам" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Алексея Анпилогова: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну.

https://ukraina.ru/20251003/ssha-ostanovili-voennuyu-pomosch-vsu-no-tramp-gotov-na-opasnye-deystviya-na-kotorye-putin-uzhe-obeschal-1069586414.html

россия

сша

балтика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, балтика, дональд трамп, сергей полетаев , владимир путин, нато, украина.ру, провокация, самолет, война, конфликт, "кинжал", "калибр", герань, главные новости, сво, дзен новости сво, новости сво