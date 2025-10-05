"Надеюсь, мы избежим соперничества": Караганов про будущее многополярного мира
Нынешние лидеры России и Китая ведут политику в точном соответствии с интересами своих стран. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов
Гипотетическая последующая смена лидеров России и Китая не должна привести к краху многополярного мира, так как в обеих странах нет сил, заинтересованных в конфронтации, отметил эксперт.
Политолог признал роль личностей: "В нынешнем мире, который находится в состоянии многофакторных и многослойных изменений, очень много зависит от лидеров. Сейчас необычайно интересное время". При этом он выразил оптимизм: "Но я не вижу ни в Китае, ни в России потенциально условных лидеров, которые хотели бы обострения отношений".
Караганов высоко оценил курс нынешних руководителей - президента РФ Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина: "Я надеюсь, что мы избежим соперничества, а пока те два лидера, которые у нас есть, ведут политику в точном соответствии с интересами своих стран".
"Будем надеяться, что и следующие [лидеры РФ и КНР] будут также себя вести. А пока, повторюсь, я не предвижу коренных перемен", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Сергей Караганов: Неплохо, если после разгрома киевского режима РФ и КНР сблизятся с остатками Украины" на сайте Украина.ру.
Про важные заявления президента РФ Владимира Путина на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" — в интервью "Дмитрий Гусев: Отказ от российского газа рано или поздно приведет Европу к смене власти".
