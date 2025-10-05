https://ukraina.ru/20251005/nadeyus-my-izbezhim-sopernichestva-karaganov-pro-buduschee-mnogopolyarnogo-mira-1069565721.html

"Надеюсь, мы избежим соперничества": Караганов про будущее многополярного мира

Нынешние лидеры России и Китая ведут политику в точном соответствии с интересами своих стран. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов

Гипотетическая последующая смена лидеров России и Китая не должна привести к краху многополярного мира, так как в обеих странах нет сил, заинтересованных в конфронтации, отметил эксперт.Политолог признал роль личностей: "В нынешнем мире, который находится в состоянии многофакторных и многослойных изменений, очень много зависит от лидеров. Сейчас необычайно интересное время". При этом он выразил оптимизм: "Но я не вижу ни в Китае, ни в России потенциально условных лидеров, которые хотели бы обострения отношений".Караганов высоко оценил курс нынешних руководителей - президента РФ Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина: "Я надеюсь, что мы избежим соперничества, а пока те два лидера, которые у нас есть, ведут политику в точном соответствии с интересами своих стран".Полный текст материала "Сергей Караганов: Неплохо, если после разгрома киевского режима РФ и КНР сблизятся с остатками Украины" на сайте Украина.ру.Про важные заявления президента РФ Владимира Путина на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" — в интервью "Дмитрий Гусев: Отказ от российского газа рано или поздно приведет Европу к смене власти".

