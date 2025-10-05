"Надеюсь, мы избежим соперничества": Караганов про будущее многополярного мира - 05.10.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251005/nadeyus-my-izbezhim-sopernichestva-karaganov-pro-buduschee-mnogopolyarnogo-mira-1069565721.html
"Надеюсь, мы избежим соперничества": Караганов про будущее многополярного мира
"Надеюсь, мы избежим соперничества": Караганов про будущее многополярного мира - 05.10.2025 Украина.ру
"Надеюсь, мы избежим соперничества": Караганов про будущее многополярного мира
Нынешние лидеры России и Китая ведут политику в точном соответствии с интересами своих стран. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов
2025-10-05T04:15
2025-10-05T04:15
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/02/1068031464_0:0:1438:809_1920x0_80_0_0_3e3cadf39080c34de9f35bd6f1c81e99.jpg
Гипотетическая последующая смена лидеров России и Китая не должна привести к краху многополярного мира, так как в обеих странах нет сил, заинтересованных в конфронтации, отметил эксперт.Политолог признал роль личностей: "В нынешнем мире, который находится в состоянии многофакторных и многослойных изменений, очень много зависит от лидеров. Сейчас необычайно интересное время". При этом он выразил оптимизм: "Но я не вижу ни в Китае, ни в России потенциально условных лидеров, которые хотели бы обострения отношений".Караганов высоко оценил курс нынешних руководителей - президента РФ Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина: "Я надеюсь, что мы избежим соперничества, а пока те два лидера, которые у нас есть, ведут политику в точном соответствии с интересами своих стран".Полный текст материала "Сергей Караганов: Неплохо, если после разгрома киевского режима РФ и КНР сблизятся с остатками Украины" на сайте Украина.ру.Про важные заявления президента РФ Владимира Путина на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" — в интервью "Дмитрий Гусев: Отказ от российского газа рано или поздно приведет Европу к смене власти".
"Надеюсь, мы избежим соперничества": Караганов про будущее многополярного мира

04:15 05.10.2025
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкОфициальный визит президента Владимира Путина в Китай
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
Нынешние лидеры России и Китая ведут политику в точном соответствии с интересами своих стран. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов
Гипотетическая последующая смена лидеров России и Китая не должна привести к краху многополярного мира, так как в обеих странах нет сил, заинтересованных в конфронтации, отметил эксперт.
Политолог признал роль личностей: "В нынешнем мире, который находится в состоянии многофакторных и многослойных изменений, очень много зависит от лидеров. Сейчас необычайно интересное время". При этом он выразил оптимизм: "Но я не вижу ни в Китае, ни в России потенциально условных лидеров, которые хотели бы обострения отношений".
Караганов высоко оценил курс нынешних руководителей - президента РФ Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина: "Я надеюсь, что мы избежим соперничества, а пока те два лидера, которые у нас есть, ведут политику в точном соответствии с интересами своих стран".
"Будем надеяться, что и следующие [лидеры РФ и КНР] будут также себя вести. А пока, повторюсь, я не предвижу коренных перемен", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Сергей Караганов: Неплохо, если после разгрома киевского режима РФ и КНР сблизятся с остатками Украины" на сайте Украина.ру.
Про важные заявления президента РФ Владимира Путина на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" — в интервью "Дмитрий Гусев: Отказ от российского газа рано или поздно приведет Европу к смене власти".
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
2 октября, 22:12
"Уймитесь, спите спокойно": Путин про Украину, Трампа, СВО и немного о ПушкинеВ четверг, 2 октября, в Сочи состоялось заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" с участием президента России Владимира Путина. Издание Украина.ру приводит главные тезисы главы государства: о положении дел в зоне СВО, Украине, взаимоотношениях с США, милитаризации Европы
Лента новостейМолния