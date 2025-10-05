"Франция проявляет особую активность": Скориков о закулисной роли Парижа в молдавском кризисе
В организации потенциального военного конфликта в Приднестровье задействованы несколько внешних игроков, включая Францию, а для давления на оппозицию власти Молдавии используют даже такие платформы, как Телеграм. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Отвечая на вопрос о том, кто является инициатором возможной агрессии в отношении ПМР, эксперт дал емкий ответ: "Главные тут все". При этом Скориков отметил: "Франция особую активность проявляет в этом регионе".
Скориков также сообщил о новых методах давления на инакомыслящих: "Павел Дуров на этот счет недавно разоткровенничался, что его якобы неприступный Телеграм заставили использовать в целях давления на молдавскую оппозицию".
Эксперт считает, что для защиты Приднестровья "нужна комплексная работа: и дипломатическая, и военные угрозы как для режима [президента Молдавии Майи] Санду, так и для ее западных кураторов".
При этом Скориков добавил: "Нашему руководству виднее, как избежать эскалации, а в случае, если эскалация неизбежна, защитить наших людей в этом регионе". Таким образом, конфликт вокруг Приднестровья имеет многоуровневый характер с участием различных сил, резюмировал собеседник издания.
29 сентября, 10:55Проиграли все: о чем говорят итоги парламентских выборов в МолдавииПравящая в Молдавии партии президента Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS) с трудом, но исхитрилась-таки получить большинство голосов на парламентских выборах 28 сентября, что позволит ей единолично сформировать правительство страны
