"Франция проявляет особую активность": Скориков о закулисной роли Парижа в молдавском кризисе

"Франция проявляет особую активность": Скориков о закулисной роли Парижа в молдавском кризисе

"Франция проявляет особую активность": Скориков о закулисной роли Парижа в молдавском кризисе

В организации потенциального военного конфликта в Приднестровье задействованы несколько внешних игроков, включая Францию, а для давления на оппозицию власти Молдавии используют даже такие платформы, как Телеграм. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

Отвечая на вопрос о том, кто является инициатором возможной агрессии в отношении ПМР, эксперт дал емкий ответ: "Главные тут все". При этом Скориков отметил: "Франция особую активность проявляет в этом регионе".Скориков также сообщил о новых методах давления на инакомыслящих: "Павел Дуров на этот счет недавно разоткровенничался, что его якобы неприступный Телеграм заставили использовать в целях давления на молдавскую оппозицию".Эксперт считает, что для защиты Приднестровья "нужна комплексная работа: и дипломатическая, и военные угрозы как для режима [президента Молдавии Майи] Санду, так и для ее западных кураторов". При этом Скориков добавил: "Нашему руководству виднее, как избежать эскалации, а в случае, если эскалация неизбежна, защитить наших людей в этом регионе". Таким образом, конфликт вокруг Приднестровья имеет многоуровневый характер с участием различных сил, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Иван Скориков: Как только рухнет оборона ВСУ в Донбассе, режим Санду устроит агрессию в Приднестровье" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Татьяны Стоянович "Три процента за партию Санду. Победа PAS на выборах в Молдавии чревата расколом общества".

